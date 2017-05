Brexit er et politisk jordskjelv for Europa. Vi merker ringvirkningene selv i Norge.

I helgen vedtok FrPs landsmøte at deler av EØS-avtalen bør endres. LO-kongressen behandler nå forslag om folkeavstemning om EØS-avtalen.

I forrige uke fylte EØS-avtalen 25 år. Avtalens grunnprinsipp er at Norge kontinuerlig endrer lover og regelverk når EU-gjør nye vedtak.

En skilsmisse mellom Norge og EU har virket helt urealistisk. Det har gått bra med Norge med EØS-avtalen. Og det har vært høyst uklart hva alternativet skulle være.

Best uten EU-medlemskap - så lenge EØS eksisterer.

Men når EU-landene vil forhandle med britene om et løsere samarbeidsforhold, en utvidet handelsavtale, vil de vel forhandle med Norge også?

Må Storbritannia åpne for EØS-løsning?

En person som har smertelige erfaringer med forhandlinger med EU er den radikale, tidligere greske finansministeren Yanis Varoufakis. Han har nå snudd denne problemstillingen på hodet.

Han har kastet seg inn i den britiske debatten med følgende påstand:

En EØS-løsning – som statsminister Theresa May absolutt ikke ønsker – er britenes beste håp.

Den kan tjene som en overgangsløsning i seks-syv år. For så lang tid vil britene trenge på forhandle frem en god avtale når EU-medlemskapet opphører om to år.

Den britiske regjeringens mål om å forhandle frem en ny avtale parallelt med skilsmisseforhandlingene om avviklingen av EU-medlemskapet, er håpløst urealistisk, ifølge Varoufakis.

Hellas som politisk guide

Varoufakis har nå skrevet en politisk memoarbok, en «inside story» om forhandlingene med EU under hans korte og konfliktfylte tid som gresk finansminister våren 2015.

Han mener å ha grunnlag for å slå fast at forhandlingene om en ny avtale mellom EU og Storbritannia vil bli mye vanskeligere enn de fleste forestiller seg.

I et intervju med CNN i forrige uke, sa han det slik, her gjengitt i kortform:

Skal Storbritannia ha en handelsavtale i løpet av to år, blir det helt og holdent på EUs premisser. Innen et slikt tidsperspektiv blir det knapt snakk om forhandlinger i det hele tatt.

Varoufakis mener en gjensidig fordelaktig avtale er umulig. Her er lenke til hans intervju med CNN

Mer presist: EUs forhandlingsleder, Michel Barnier, stiller med et temmelig fastlåst mandat.

Både den politiske dynamikken og kompleksiteten i forhandlingene gjør det mildt sagt tidkrevende å endre på dette.

Skal en ny avtale være ferdig om to år, reduseres forhandlingene til å krysse av – dvs. godta – de ulike punktene i mandatet som EUs forhandlere stiller med.

Stiller britene krav om andre løsninger, vil Barnier, ifølge Varoufakis, svare at han ikke har mandat til å imøtekomme dette.

Det var dette Hellas opplevde. Men Storbritannia er en svært viktig handelspartner. Spørsmålet er derfor hvor langt greske erfaringer kan overføres til Storbritannia.

Varoufakis’ påstand er at britene må ha en tilbakefallsposisjon om de skal unngå å bli most i stykker i forhandlingene om ny avtale.

Det var en slik logikk som fikk Varoufakis til å foreslå at Hellas under forhandlingene med EU i 2015 måtte vise at landet var forberedt, om nødvendig, på å gjeninnføre sin egen valuta.

En norsk løsning for å redde Storbritannia

Den tidligere finansministeren pekernå ut EØS som løsningen Storbritannia kan falle tilbake på for å kjøpe seg tid.

I CNN-intervjuet kalte Varoufakis det en norsk løsning.

EØS-avtalen er «hyllevare» Ved å si seg beredt til, om nødvendig, å akseptere EØS som en overgangsløsning kan britene avvise urimelige vilkår for å få til en rask avtale.

Så kan britene håpe på tiden vil gjøre det mulig å forhandle frem en bedre avtale i det tempoet EU kjenner best: Sakte film. Underveis kan det da bli mulig for det eneste landet som har tyngde til å endre EUs posisjoner – Tyskland – å lirke til en bedre løsning.

Selv om Yanis Varoufakis i prinsippet skulle ha rett, er det er knapt noen som tror Storbritannia vil følge hans råd. Prisen ville være at den britiske regjeringen måtte si seg beredt til å akseptere, for en lang overgangsperiode, det viktigste som Brexit skulle fjerne: Fri arbeidsinnvandring fra andre EU-land, overvåking fra Brussel og en europeisk domstol som står over de britiske.

Etter Storbritannia: Velkommen Norge?

Så kommer da spørsmålet for oss nordmenn: Når EU-landene har slitt seg frem til en løsning med Storbritannia, hvordan vil da appetitten være på langvarige forhandlinger med Norge?

Hvilken forhandlingsvilje og hvilken fleksibilitet skal vi vente oss hvis vi ber om en handelsavtale?

Svaret ville vi i hvert fall aldri få før etter en folkeavstemning hvor velgerne inviteres til å forkaste EØS-avtalen før vi vet hva som vil komme i stedet.

Da vil vi være omtrent der Storbritannia var sist sommer.