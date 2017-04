Terror er sannsynlig, mener PST. Men hva betyr det? | Per Anders Madsen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) oppjusterer risikoen for terroranslag i Norge fra «mulig» til «sannsynlig.» Det skaper selvfølgelig usikkerhet og uro.

Men hva betyr det?

Disse begrepene er langt fra selvforklarende. Hvor sannsynlig er sannsynlig?

Det er sannelig ikke lett å vite, heller ikke for PST. Selve oppjusteringen er det eneste håndfaste. Den forteller oss at PST mener terrorfaren er større i dag enn i forrige uke. Eller ved årsskiftet.

Nedskalert de to siste årene

Forrige gang begrepet «sannsynlig» ble brukt, var i 2015. De to siste årene er terrorfaren blitt nedskalert.

Bakgrunnen for det kommer tydelig frem i PSTs åpne trusselvurderinger, også den som ble offentliggjort i vinter. Omfanget av organisert radikaliseringsaktivitet blant ekstreme islamister er blitt redusert etter at det nådde et toppnivå i 2013/14. En gruppe som Profetens Ummah ligger med brukket rygg som følge av fengslinger, avskallinger og dødsfall blant dem som har reist til Syria som fremmedkrigere.

Les: PSTs trusselvurdering for 2017.

PST konstaterer at det er blitt stadig mindre attraktivt å slutte seg til islamistiske grupper i Syria og Irak. I takt med de militære nederlagene lokker IS ikke lenger med å bygge kalifatet. I tillegg er det ventet at bare et fåtall Syria-farere vil returnere til Norge i år.

Hvor sterk er forbindelsen?

Det store bildet slik PST tegner det, er altså at organisert, islamistisk aktivitet som utgjør en terrorrisiko, har vært på retur de to siste årene.

Men hvor sterk er egentlig forbindelsen mellom organisasjoners styrke og slagkraft på den ene siden og den relle terrorfaren på den andre?

Dette spørsmålet må stilles på nytt etter det som har skjedd nå. PST har ikke endret sin analyse av de organiserte miljøenes betydning. Likevel oppgraderes terrorfaren.

Mye er uavklart

Terrorangrepet i Stockholm fredag og den mulige, avvergede bombeaksjonen i Oslo i helgen etterforskes for fullt. Mye er fortsatt uavklart.

Men det vi vet, er at IS i det siste har oppfordret sympatisører til å gjennomføre angrep på egen hånd, uten kontakt med organisasjonens ledelse. I Stockhom er det foreløpig uklart om andre enn usbekeren som førte lastebilen har vært involvert. Men flere av terrorangrepene i Europa det siste året har vært soloangrep.

Soloaksjoner er med andre ord ikke noe nytt. Heller ikke at faren kan være større enn normalt på merkedager og under høytider. PST-sjef Benedicte Bjørnland peker på at IS nevnte dette i et propagandamagasin i fjor.

Det virker dessuten søkt at det blodige angrepet mot to koptiske kirker i Egypt søndag skulle medvirke til et endret trusselnivå i Norge. De koptiske menighetene har vært utsatt i årevis. Situasjonen i Egypt kan ikke sammenlignes med den i Norge.

Inspirert, ikke fjernstyrt

Men PST kan ha kommet til at det mer generelt er grunn til å være mer opptatt av folk som ut fra ulike personlige motiver lar seg inspirere av IS eller andre terrororgansiasjoner.

En temarapport som PST offentliggjorde i fjor høst, peker i den retningen. Den handlet om bakgrunnen til personer som var kommet i PSTs søkelys på grunn av islamistiske holdninger. En hovedkonklusjon er at mange synes å ha strevd med store problemer i livet sitt i forkant av radikaliseringsprosessen.

Svært mange har vært innblandet i straffbare forhold før de ble radikalisert. Hele 68 prosent av mennene i undersøkelsen var mistenkt, siktet eller dømt for kriminalitet før radikaliseringstidspunktet. Voldshistorikk er vanlig, noe undersøkelsen ser i sammenheng med at ekstremt islamistisk tankegods forherliger vold. Personer med en slik bakgrunn opplever at de blir akseptert innenfor en slik ideologi. Dermed kan de bli tiltrukket av den.

Målestokk for terrorfare?

Funnene i undersøkelsen bidrar til å viske ut skillene mellom terror og annen form for voldskriminalitet. Marginaliserng og mental ustabilitet nevnes også som risikofaktorer.

Hvor blir det da av den målestokken som terrortrussel kan måles ut fra?

Det var i grunnen enklere da identifiserbare grupper som Profetens Ummah ble blinket ut som den største terrortrusselen. Det vises til Stockholm, men det ser det ut til at PSTs oppdaterte trusselvurdering også hviler på noe langt mer vagt og usikkert.

Norge får en ny runde med midlertidig bevæpning med utgangspunkt i politimestrenes vurderinger i det enkelte politidistrikt. Politiet i Trondheim er bevæpnet, men ikke i Drammen - unektelig en noe underlig situasjon.

En ny, lang periode med midlertidig bevæpning senker terskelen for at bevæpningen blir permanent, uten den brede, helhetelige vurderingen som Politibevæpningsutvalgets ferske rapport legger opp til. Derfor bør bevæpningsperioden bli så kort som mulig.