Theresa May viste sin styrke søndag | Per Edgar Kokkvold

«Events, my dear boy, events», skal statsminister Harold Macmillan ha sagt som advarsel mot å ta noe for gitt i politikk og samfunn. Plutselig skjer det noe uventet og skjebnesvangert.

Den britiske valgkampen opplevde lørdag kveld enda en slik hendelse: En ny terroraksjon i London, i tillegg til terroren i Manchester for knapt to uker siden.

Hvem tjener på terror?

Normalt vil store terroraksjoner styrke en sittende regjering, i hvert fall dersom den sittende regjering er en høyreregjering, som den britiske – og alternativet til Theresa May er Jeremy Corbyn. Han ikke bare gjenåpnet valgkampen etter terroren i Manchester i tidligste laget – han anklaget Storbritannia for å være medansvarlig for terroren, gjennom sin krigsdeltagelse i Afghanistan, Irak og Libya.

Corbyn har de siste ukene også fått spørsmål om han vil fordømme IRAs terror i 80-årene. Det vil han ikke uten samtidig å fordømme det han kaller «den andre siden». «Den andre siden» må bety – om ikke britiske soldater – så i hvert fall de britiskvennlige unionistene i Nord-Irland.

John McDonnell og Diane Abbott

Det styrker heller ikke Labours aksjer at Corbyns nærmeste medarbeidere heter John McDonnell og Diane Abbott. McDonnell er «finansminister» i Labours skyggeregjering, mens Abbott er skygge-innenriksminister og potensielt ansvarlig for landets sikkerhet. For tredve år siden sa hun at «IRAs kamp er vår kamp, og ethvert nederlag for den britiske stat, er en seier for oss alle ...» og «Jeg er riktignok født i London, men jeg kunne aldri finne på å kalle meg britisk.»

Hun har unnskyldt seg med at hun den gang bare var 34 år og hadde afrofrisyre, men at både hun, verden og frisyren har endret seg siden den gang.

Så sent som i 2003 sa McDonnell at IRA-folk burde «æres» og ikke straffes. Riktignok har han senere beklaget det han sa, men kan man egentlig anklage Theresa May og hennes parti hvis de nå minner velgerne på Labour-ledelsens gamle sympatier?

En liten katastrofe

Theresa Mays valgkamp er kanskje den dårligste valgkamp de konservative noen gang har ført. Den har dreid seg om Theresa May selv, hvilket den neppe burde ha gjort. May fungerer dårlig når hun er ute blant folk. Ondere tunger enn min har sagt at det ser ut som hun alltid tygger på en sitron. Andre har sagt at hun har omtrent samme vidd og varme som en fryseboks full av seipanetter fra Findus.

Ekte vare

Mays styrke er at hun – for øvrig i likhet med Corbyn, men i motsetning til politikere flest – aldri gjør seg til. Hun later ikke som hun er noe annet enn det hun er: Seriøs.

Denne styrken så man også da hun talte utenfor statsministerboligen i Nr 10 Downing Street søndag formiddag, da hun snakket om den ideologi terroristene bekjenner seg til. Det er en ideologi verden ikke har råd til å bagatellisere.

Flere og flere britiske muslimer har gjennom radikalisering og indoktrinering beveget seg fra passiv sympati med terroristene til aktiv deltagelse i terrorhandlinger. Al-Qaida og IS deltar ikke i et utenrikspolitisk seminar. De er ute etter å ødelegge vår livsform. De hater friheten, moderniteten, demokratiet, rettsstaten og kvinnefrigjøringen. Vold er deres egentlige ideologi, døden deres livsanskuelse, terroren et mål i seg selv.

Britiske sikkerhetsstyrker prøver å holde oversikt over kanskje tre tusen potensielle terrorister, og et bakland av sympatisører som kan telles i titusener.

Det er mange som vil lytte når May nå sier at «vi ikke bare kan fortsette som før.»