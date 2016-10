Tromsø er «Nordens Paris». Akkurat nå virker Oslo mer som Norges Napoli | Andreas Slettholm

På andre uken har Oslos renovasjon gått i stå. Veireno, selskapet som har overtatt ansvaret for all søppeltømming i Oslo, klarer rett og slett ikke å rekke over byen for å hente avfall. Overfylte søppelkasser over hele byen sender tankene mot Napoli, som har hatt slike tilstander i snart et tiår, angivelig på grunn av mafiaens forbindelser inn i renovasjonsbransjen der.

For Oslos del er årsaken mindre dramatisk. Selskapet skylder på innkjøringsproblemer:

Nye sjåfører har fått nye ruter, nye biler og nye nøkler til byens bygårder. «Hvis operatøren bruker noen sekunder mer på å finne hver nøkkel, så blir forsinkelsene store i løpet av en dag», forklarer Johnny Enger, daglig leder i Veireno.

Det forteller oss to ting: Søppeltømming er mer komplisert logistikk enn mange av oss tenker over. Men også at bransjen er preget av høyt effektivitetspress og små marginer.

Oslofolk klager massivt på manglende avfallstømming: Du får ikke kompensasjon for at søppelet ikke blir hentet

Store protester fra fagforeningen

Helt siden 1992 har Oslo satt søppelhåndtering ut på anbud. Nesten hver gang et nytt firma overtar, har det blitt kaos og overfylte søppelkasser.

Og i likhet med all annen konkurranseutsetting skjer disse anbudsrundene til store protester fra fagbevegelsen. Denne gang har publikasjonene til LO og Fagforbundet rapportert om lavere lønninger, færre biler og ansatte rekruttert fra Romania. I dramatiske reportasjer har de beskrevet livsfarlige situasjoner ved samlebåndet, og hvordan anonyme ansatte klager både på opplæring og lønn.

Når det i tillegg flyter av søppel i Oslos gater, blir bildet som tegnes klart: Noe er råttent i Oslos søppelbransje.

Men er det så enkelt?

Mistanke om sosial dumping

Selskapet Veireno anbudet gjennom et tilbud på 419 millioner kroner, 81 millioner kroner billigere enn nærmeste konkurrent. Slikt skaper alltid mistenksomhet om sosial dumping, og det er dette fagbladene antyder med sine reportasjer.

Men med færre biler og ansatte, lengre skift og smartere logistikkløsninger, er det naturligvis effektiviseringspotensial. Hvis selskapet faktisk gjør jobben bedre og mer effektivt, er det et ypperlig bevis på at privatisering av slike oppgaver har noe for seg. Søppeltømming er en tjeneste som ikke bør koste fellesskapet mer penger enn nødvendig, og ut fra det lille vi vet om ansettelsesforhold i selskapet, virker ikke driften useriøs.

De ansatte beholder for meg ukjente privilegier i bransjen, som at de kan gå hjem når ruten er ferdig, uavhengig av hvor lenge det er igjen av arbeidsdagen på papiret. Veireno betaler tariff, selv om det er uenighet om hvilken tariff som gjelder. En av arbeiderne Aftenposten har snakket med, går opp 25 prosent i lønn etter at Veireno overtok. Det viser i hvert fall et mer komplekst bilde enn at alt er blitt verre for de ansatte med nytt firma.

Og at det skulle være noe kritikkverdig i seg selv å rekruttere fra Romania, lukter av gammelt og nasjonalistisk agg mot hele EØS-avtalen mer enn en reell advarsel mot kritikkverdige forhold.

Massive problemer

Men innkjøringsproblemene virker å være mer massive denne gang enn ved tidligere overtagelser. Det er pinlig for Veireno, som varsler at de kan måtte drive justeringer i månedsvis. Kommunen gir selskapet opptil seks uker.

Det er ikke akseptabelt at byen skal flyte rundt i søppel i mange uker til. For selv om det var pris som var det viktigste ved anbudet, legger innbyggerne merke til lavere kvalitet. Det kan være at kommunen, ved å velge en mindre leverandør, rett og slett har tatt feil. Det må forutsettes at de følger nøye med, både på om kvaliteten jevnt over blir dårligere enn før, og hva slags lønns- og arbeidsforhold de ansatte har.

For forbrukerne er det foreløpig viktigste en en snarlig forbedring av Oslos søppeltømming. Da det var kaos i 2002, anslo Renovasjonsetaten at et nytt selskap bruker 14 dager på å komme a jour. Det er ingen grunn til at det skal ta lengre tid i 2016. «Norges Napoli» er nemlig ikke ment som en kompliment.

Nå vil private selskaper ha søppelet ditt: Kampen om det norske søppelet som er verdt milliarder

Vil du lese flere kommentarer av Aftenpostens nye Oslo-kommentator Andreas Slettholm? Prøv disse:

• Om det nye byrådets budsjett: Uten pomp og prakt

• Den fascinerende skikkelsen har vært Oslos mektigste bakspiller i mange år. Så fikk byens grå eminense sparken

• Inneholder boksedebatten et innslag av klassespørsmål? Proffboksesirkuset er et slag i trynet på den norske middelklassens smak