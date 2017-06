Troverdig vitnemål svekker Trump | Frank Rossavik

Ett er sikkert: Hvis det koker ned til et spørsmål om troverdighet, feier James Comey gulvet med Donald Trump.

På den annen side betyr det ikke så mye. Nær sagt hvem som helst har større troverdighet enn løgnmaskinen i Det hvite hus.

En riksrettssak mot president Trump kom kanskje nærmere etter den avsatte FBI-direktørens vitnemål i Kongressen, men det er fortsatt langt frem.

Når Comey sier at han oppfattet Trumps uttalte «håp» om at etterforskningen av Michael Flynn skulle opphøre som en klar beskjed, nærmest en ordre, vil jeg tro at de aller fleste deler den avsatte FBI-direktørens vurdering.

Det er en rimelig tolkning at Trump her prøvde å få FBI til å avslutte en pågående etterforskning, noe som er et brudd på maktfordelingsprinsippet.

Like fullt er det klart at et uttrykt håp bokstavelig talt ikke er en ordre, selv ikke når det kommer fra USAs president.

Kretsen rundt Trump rykket raskt ut og sa at presidenten ville ha brukt andre ord dersom han virkelig ville gi Comey en ordre om å stanse etterforskningen. Det virker umiddelbart som et godt poeng. Trump pleier jo ikke akkurat å nøle med å bruke klare ord.

Virket troverdig

Men er det så utenkelig at Trump, som tross alt må ha målbar IQ, visste at han måtte være forsiktig med valg av ord i akkurat denne situasjonen, at han valgte «håp» fordi han kunne komme unna med det, men at intensjonen likevel var den Comey oppfattet?

Jeg tror absolutt at dette var Trumps intensjon. Jeg tror også Comey når han sier at Trump prøvde å presse seg til en lojalitet fra FBIs sjef en president ikke har krav på.

Alt Comey sa, virket egentlig troverdig.

Presidentens forvirrede begrunnelser for oppsigelsen av FBI-sjefen ble rippet opp i på nytt.

Kalte Trump en løgner

Presidentens påstand om at FBI var i oppløsning under en sjef uten tillit, ble av Comey kalt en løgn. Dette alene var historie: En nylig avgått FBI-sjef kaller den sittende presidenten en løgner.

Presidentens stadige avvisning av at russiske hackere med forbindelse til landets øverste ledelse prøvde å påvirke utfallet av fjorårets presidentvalg, ble ettertrykkelig motsagt av Comey. Denne innblandingen er hevet over enhver tvil, sa sistnevnte flere ganger.

Noen av de republikanske senatorene lyktes med å rokke litt ved Comeys ellers suverene fremtreden: Hvorfor sa Comey aldri klart fra til Trump om det han oppfattet som ukorrekt opptreden? Trodde Comey virkelig at Trump ville sparke ham for å stanse Russland-etterforskningen, når effekten ganske logisk ville bli forsterket mistanke til presidenten?

Ikke første gang

Comey svarte bra også på vanskelige spørsmål, men klarte neppe å nøytralisere effekten av dem alle.

Uansett var det en dårlig dag for president Donald Trump. Hans største trøst kom fra et slags sidespor. James Comey fortalte nemlig at Barack Obamas justisminister Loretta Lynch i fjor hadde bedt ham slutte å kalle FBIs etterforskning av Hillary Clintons e-postsak for en «etterforskning». Lynch ville at den i stedet skulle kalles en «sak» (matter).

Lynchs inngripen kan ikke sammenlignes med å prøve å stanse en etterforskning, men viser at politisk innblanding i FBIs arbeid ikke er noe nytt.

