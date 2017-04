På én helt generell måte viser luftangrepet på Syria at Donald Trump gjør som han sier: Han kritiserte Barack Obama for å handle forutsigbart. «Hva har skjedd med overraskelsesmomentet,» spurte han for eksempel i tv-debatt med Hillary Clinton i fjor.

Temaet var USAs deltagelse i et angrep mot den irakske byen Mosul, som da ble holdt av IS.

Trump mente det var dumt at angrepet ble varslet i forkant. Også ved andre anledninger har han sagt at stater og terrororganisasjoner som gjør ugagn, snarere bør føle usikkerhet for hvordan USA svarer.

På den annen side er angrepet på den syriske flybasen stikk i strid med nesten alt annet Trump har sagt om slikt. En humanitær intervensjon uten folkerettslig grunnlag og uten Kongressens godkjennelse, er nøyaktig hva han så ofte har kritisert sine forgjengere George W. Bush og Obama for å sløse bort liv og dollar på.

Putin ikke kompis likevel

Det er ingenting «America first» her. Tvert imot: Skulle Syrias diktator Bashar al-Assad ikke føye seg, kan Trump i praksis bli nødt til å trappe opp, kanskje til og med sende inn soldater.

Angrepet ser også ut til å skrote Trumps opprinnelige plan om et bedre forhold til Russland. Det er ikke så overraskende, for siden han ble president har det knapt skjedd noen reell tilnærming til Vladimir Putin.

Jeg er blant dem som gruet meg for utsiktene til at de autoritære og nasjonalistiske machomennene Trump og Putin skulle finne hverandre. Isolert sett er det en lettelse at de ikke ser ut til å gjøre det.

Farlig stedfortrederkrig

På den annen side blir verden ikke akkurat tryggere med dette angrepet: En stedfortrederkrig i Syria, med russerne for og amerikanerne mot Assad-regimet, vil øke faren for storkrig.

Spørsmålet er hvorfor Donald Trump gikk til aksjon. Ble han virkelig emosjonell og sint ved synet av grusomme bilder fra Syria av barn drept av giftgass? Impulsiv er han som kjent, kanskje er han tilstrekkelig menneskelig også.

Ville han avlede oppmerksomheten fra den jevne strømmen av negative nyheter som har preget hans tre måneder i Det hvite hus? Slik har kriger i alle fall virket for andre presidenter.

Vanlig likevel?

Viser angrepet at Trump er blitt slukt av «systemet» i Washington D.C., altså av hauker som ikke vil ha færre militære intervensjoner, men heller flere. Det er en nærliggende tolkning også av de personellmessige endringene Trump har gjennomført de siste ukene.

Gevinsten for Trump er at han nå bedrer forholdet til USAs tradisjonelle makthavere, inkludert senator John McCain og andre «vanlige» republikanere, som til nå har vært kritiske til og i noen tilfeller motarbeidet presidenten.

Men Donald Trump skulle jo ikke bli en vanlig republikansk president, skulle han vel?

