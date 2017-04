Få har gjort så mye for skape forventninger om raske løsninger på store problemer som president Donald Trump. Og få presidenter har hatt en så dårlig start i Det hvite hus.

Før valget i november la han frem et eget program for alt han skulle gjøre i løpet av de første 100 dagene etter at han tiltrådte.

Og mot slutten av denne uken er de 100 dagene omme.

Derfor er det ingen stor overraskelse at Donald Trump den siste uken har kunngjort med brask og bram – dvs. via Twitter – at han onsdag skulle legge frem et nytt, stort initiativ: For første gang siden 1986 skal USA få en stor skattereform.

Lenge før forslaget ble lagt frem onsdag, var det lekket ut at Trump vil foreslå store skattelettelser, særlig for selskaper. Han ønsker å redusere selskapsskatten fra 35 til 15 prosent.

På pressekonferansen i Det hvite hus onsdag kveld norsk tid, sa Trumps økonomiske rådgiver, Gary Cohn, at dette er de største skattekuttene som noen gang er foreslått i amerikansk historie.

Les saken: Trump foreslår store skattekutt for bedrifter

Likevel var de første reaksjonene lunkne.

Trump har ingen ferdig plan for hvordan USA skattelovgivning, som fyller titusener av sider, skal forenkles. Det var en skisse av en uferdig reform som ble lagt frem.

De raske tiltakene som ikke kommer

Igjen ser det ut til at Trump har skapt forventninger som det blir vanskelig å innfri.

I så måte ligner det på helsereformen som skulle henvise Barack Obamas helseforsikring til historiens skraphaug. Et av Trumps aller viktigste valgkampløfter er plassert i fryseboksen, kanskje for hele presidentperioden.

Trump angrer på at han ikke prioriterte skattereform foran helsereform. Det hvite hus kan trenge hjelp fra demokrater.

Det går smått på andre områder også. Hans bastante løfte om en radikal endring av frihandelsavtalen med Canada og Mexico, eventuelt å skrote hele avtalen, ser ut til å ende med forhandlinger om nokså små endringer. Hans løfte om å innføre en høy straffetoll på kinesiske varer hører vi også mindre om.

Og domstolene har denne uken på nytt stanset en av hans «quick fix»-løsninger for å begrense innvandringen til USA.

Trump ville straffe økonomisk byer som er for «snille» med papirløse immigranter. Domstol setter ned foten.

Trumps selvmalte bilde av seg selv som forretningsmannen som vet hvordan man skal forhandle og få løsninger i rakettfart, er ikke lenger like troverdig.

Derfor står nå mye på evnen til å levere på løftet om en rask og omfattende skattereform.

Udugelig – eller politisk isolert

Enkelte av Trumps skarpeste kritikere, som den polemiske nobelprisvinneren Paul Krugman, har lansert en enkel forklaring på gapet mellom ord og handling. – Trump har ikke filla greie på hva han holder på med!

En litt mer velvillig tolkning er at både helseforsikringen og skattesystemet er kompliserte greier. Den amerikanske skattelovgivningen er et virvar av bestemmelser som griper inn i hverandre.

Men den mest grunnleggende forklaringen er at verdens mektigste person, den amerikanske presidenten, har minst makt på hjemmebane.

Det er velkjent at det amerikanske politiske systemet er fullt av «checks and balances». Uten enighet mellom presidenten og Kongressen kan lite skje. Samarbeid er forutsetningen for handlekraft.

Mer uvanlig er det at dette skulle være et stort problem for presidenten når ett og samme parti kontrollerer både Det hvite hus, Senatet og Representantenes hus.

Poenget er at det republikanske partiet er dypere splittet enn kanskje noen gang før. Høyresiden, med et kraftsentrum i Tea Party-bevegelsen, står milevis fra den moderate fløyen av partiet.

I tillegg kommer at det kan reises berettiget tvil om hvorvidt det er riktig å kalle Donald Trump en republikaner. Han ble nominert til presidentkandidat i et parti hvor han aldri tidligere hadde vært politisk aktiv. Slik sett smakte det av et politisk kupp.

Den gjensidige mistilliten

Partiapparatet og de ledende republikanske politikerne i Kongressen har i realiteten aldri tilgitt ham.

Mest ødeleggende er den manglende tilliten mellom ham og republikanernes fremste tillitsmann i Kongressen, Paul Ryan.

Lenge så det ut til at Trump ville støtte Ryans kontroversielle skatteforslag, hvor vanlig bedriftsskatt blir erstattet med «grenseskatt» på importerte varer, kombinert med skattefritak for inntektene ved eksport av varer og tjenester.

Nå har Trump kastet Ryans oppskrift.

Trump var rasende etter at Ryan greide ikke å «levere» stemmene fra sine partifeller da forslaget til helsereform skulle behandles i Representantenes hus.

Trump vil ikke vil lenger binde seg til Ryans forslag til skattereform.

Derfor har nå Det hvite hus snekret nesten panisk på sitt eget forslag. Men her gjenstår det mye.

Allerede i helgen begynte hans budsjettminister, Mick Mulvaney, tilbaketoget: Det kommer ikke et ferdig forslag til skattereform fra Trump. Det presidenten forbereder, er noen tanker om hovedprinsipper i et nytt skattesystem, samt fornyede løfter om store skattelettelser.

Det er altså langt frem.

Det blir ikke lettere å få oppslutning om så dramatiske skattekutt som Trump foreslår når republikanerne i Kongressen lenge har hatt kampen mot budsjettunderskudd og økende statsgjeld som en kampsak.

Det er ikke mange som tror på Trumps nokså fantasifulle regnestykker hvor skattekutt «finansieres» av dramatisk høyere økonomisk vekst og tilsvarende økt skatteinngang i årevis fremover.

Store skattekutt vil derfor øke faren for at et annet av Trumps løfter – massiv satsing på bygging av veier og annen infrastruktur – ikke vil få oppslutning i Kongressen.

Politisk risikosport

Skal det bli skikk på det amerikanske skattesystemet, må hundrevis av fradrag og spesialordninger for næringer og noen ganger enkeltbedrifter fjernes.

Disse har sterke forsvarere, både i mektige lobbyister og særinteresser i de enkelte valgdistriktene. Derfor er skattereform en politisk risikosport for medlemmer av Representantenes hus – som alle må gjenvelges hvert annet år.

Som et minimum kreves det en bred koalisjon, slik at det blir lettere å svelge politiske kameler – sammen.

Her er vi ved kjernen, med konsekvenser langt utover skattepolitikken. En president som ikke jobber langsiktig og søker samarbeid, blir handlingslammet. For ikke å si svinebundet.