Trump har nådd sin Last Chance Saloon | Frank Rossavik

Atlanta, Georgia, 19. oktober

Foran den tredje og siste duellen mellom Hillary Clinton og Donald Trump i kveld, natt til torsdag i Norge, er bildet tilsynelatende klart: Demokratenes kandidat leder med stor margin på gjennomsnittet av nasjonale målinger.

Også i de fleste vippestatene leder hun. Aller tydeligst er overtaket i de såkalte favorability ratings. Clinton er ikke likt av folk, men tross alt mye bedre likt enn Trump. Dessuten er den økonomiske situasjonen i USA ganske god, og ledigheten er lav, så heller ikke dette tilsier maktskifte.

I gamle dager, altså for et års tid siden, ville jeg ha sagt at løpet er kjørt.

Men 2016 er året med Brexit og mye annet rart, så i stedet for å konstatere at USA får sin første kvinnelige president, leter jeg etter faresignalene for henne.

Clintons svake punkter

De finnes. I flere stater der Clinton ligger i front, har hun en nedadgående trend. Trump har tatt tilbake ledelsen i viktige Ohio. Han leder fortsatt over Clinton i Iowa, en stat der han ikke vant i nominasjonsprosessen og som Barack Obama tok både i 2008 og 2012. I mange vippestater er det jevnt.

Spørsmålstegnet bak Clintons ledelse gjelder hvem som stemmer til slutt. Instituttene leter seg frem til «sannsynlige velgere», men kan ikke vite sikkert hverken hvem som har registrert seg eller hvem som stemmer.

En Uber-sjåfør jeg satt på med her i Atlanta kan illustrere: Yaw fra Ghana har bodd i USA i 36 år og vært amerikansk statsborger i 30. Han har aldri stemt i valg, for «jeg er religiøs, jeg trenger ikke politikere». Men nå har han tenkt å stemme på Clinton – fordi han misliker Trump.

Latinos mobiliserer ikke

Sørstaten Georgia er en republikansk bastion. Trump leder, men ikke så mye at han er sikret seieren.

Dessverre glemte jeg å spørre om Yaw har registrert seg for å stemme. Hvor sannsynlig er det at han, som aldri har stemt og bruker det meste av fritiden på familien og kirken, har fått med seg at fristen for å registrere seg som velger i Georgia gikk ut for en uke siden?

I om lag halvparten av USAs stater er det fortsatt mulig å registrere seg, men fristen er i ferd med å gå ut. En melding i storavisen USA Today mandag gir nok Clinton-kampanjen en viss uro: Tross Trumps mange utfall mot latinamerikanske immigranter, er det så langt ikke registrert noen særlig økning i tallet på registrerte velgere med bakgrunn fra Latin-Amerika. Økningen som kommer, speiler bare veksten i folkegruppen.

Clinton leder stort blant såkalte latinos, men hva hjelper det om de som sier de støtter henne, likevel ikke stemmer?

Trump har kun faremomenter

Så ja, det finnes faremomenter for Clinton. Epostskandalen, som fortsatt baller på seg, må også nevnes her.

Forskjellen er at det for Trump knapt finnes annet enn faremomenter. Han står i et inferno av dårlige målinger, overgrepsanklager, partimytteri og konspirasjonsfantasier, for å nevne noe.

Han står nå ved sin Last Chance Saloon. Begrepet fra nybyggertidens Amerika betegnet den siste baren på de reisendes ferd der det var mulig å få slukket tørsten med alkohol.

Vil angripe og angripe

Hva kan Trump gjøre i den siste debatten for å komme på rett spor igjen? I den første var han best da han snakket om handelspolitikk og til dels utenrikspolitikk. I den andre lyktes han noen ganger med å angripe Clinton og få henne til å vise svakhet. Det han likevel tapte begge debattene på, var en total mangel på evne til å fremstå som en president og til å takle kritikk og angrep.

Så man kan lure på hva han gjør nå, men det er det neppe grunn til å gjøre: Trump kommer til å angripe Clinton ofte og hardt, i håpet om at noe knekker hos henne. Det er bare dette han kan og bare slik han kan vinne, om det da fortsatt er mulig.

Han har én fordel: Forventningene er så lave at det ikke skal mye til før han utropes til vinner. Ekspertene vil ha spenning. Etter alt dette spetakkelet er det få som ønsker en tre ukers walkover for Clinton frem til valgdagen.