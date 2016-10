Trump traff best i siste duell | Frank Rossavik

Den siste debatten vil bli husket for at Trump på direkte spørsmål nektet å love å godta et valgnederlag. Hans forestilling om at han ikke kan tape på redelige premisser, bare som følge av onde sammensvergelser, er kanskje det verste og farligste med årets republikanske kandidat.

På dette punktet fikk Hillary Clinton inn sin mest rammende salve. Hun ramset opp små og store eksempler på at Trump alltid påberopte seg at noe var «rigget» mot ham, dersom han tapte. Slik sutring og gnåling har virkelig ikke noe i Det hvite hus å gjøre, mener hun, mener jeg og mener mange andre.

Men – og det er et stort men – for mange av dem Donald Trump snakket til, klinger det nok annerledes. For folk som ser at inntekten stagnerer, at jobben forsvinner utenlands eller er blitt usikker og at det tilsynelatende flommer inn illegale immigranter over åpne grenser – for dem er forestillingen om at noe stadig er rigget for å gjøre deres liv vanskelig, ikke så fremmed.

Plukket poeng i starten

Slike finnes. Ingen vet sikkert om de er mange nok til å kunne avgjøre valget i Trumps favør. De fleste målingene tyder på at svaret er nei, men enkelte målinger viser at løpet fortsatt er jevnt.

Før debatten var kommet så langt, hadde Trump plukket mange poeng. Innledningsrunden om grunnloven passet ham. Trumps knallharde forsvar for det andre grunnlovstillegget og retten til å bære våpen gikk trolig rett hjem hos hans kjernetropper. Clinton følte seg tvunget til flere ganger å forsikre om at hun også støttet det andre grunnlovstillegget, før hun argumenterte for begrensninger. Jeg tror ikke hun mobiliserte noen.

Så kom en runde abortdebatt. Den er annerledes i USA fordi grensen for selvbestemt abort er mye senere enn i Norge, noe som gjør det lettere for motstandere å score poenger. Det gjorde Trump, som har vært for selvbestemt abort før, men har snudd i rollen som presidentkandidat. Clinton var litt bedre enn hun var om våpen, men vant neppe nye velgere.

Riktig å trekke inn Putin?

Deretter kom innvandringsdebatten, et av Trumps favorittemner. Her var han i retorisk storslag om ulovlige innvandrere, drap og narkotika: «Vi får narkotikaen, de får pengene». Han hamret løs på Clintons mykere linje. Hun håndterte ikke temaet dårlig, men jeg satt med følelsen av at han traff bedre på dette punktet også.

Hvis debatten hadde stoppet her, ville han ha vært den klare seierherren.

Så kom punktet jeg er usikker på hvordan slår ut. Programlederen stilte et litt ugreit spørsmål om et Clinton-sitat hentet fra en e-post offentliggjort av Wikileaks. Hun svarte kjapt og gikk rett over i nok en tirade om hvordan Vladimir Putin har hacket hennes eposter og gitt dem til Wikileaks i den hensikt å påvirke utfallet av valget.

Amerikanske etterretningstjenester mener at russiske myndigheter står bak hackingen, og jeg tror det gjerne, men lurer likevel på om ikke Clinton virket i overkant desperat og trumpsk i denne delen. Burde hun ikke ha latt det russiske sporet ligge og heller bare svart på spørsmålet, som handlet om fri handel og åpne grenser?

Fikk smekk om Saudi-Arabia

Hillary Clinton innkasserte de fleste av sine poeng da debatten handlet om økonomi, Trumps holdning til kvinner og hans tidligere nevnte trussel om ikke å finne seg i et valgnederlag.

Da debatten gikk mot slutten var Trump på defensiven, men så fikk han inn et slag på tampen mot Clinton Foundation: «Hvis Hillary er så opptatt av kvinners rettigheter, hvorfor tar hun da imot store pengegaver fra et land som Saudi-Arabia som virkelig behandler kvinner ille?»

Etter seier for Hillary Clinton i de to første debattene, mener jeg Donald Trump tok en knapp seier i den siste. Og det selv om han heller ikke i den improviserte sluttappellen greide å la være å angripe motstanderen fremfor å gi velgerne en liten mental opptur.