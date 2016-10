Trump ute i farlig farvann | Frank Rossavik

New York by, tirsdag 18. oktober

Trump Tower kneiser selvsagt fortsatt i Fifth Avenue her på Manhattan. Turistene knipser ivrig. Men diskusjonen er i gang: Kan merkevaren Trump overleve presidentkandidaten Trump? Hvor mye kan man ta for en finskjorte merket med navnet til en mann store kundegrupper forbinder med rasisme, kvinneforakt og konspirasjonsteorier?

Er tanken på at forretningsimperiet kan rakne med på å øke Trumps desperasjon? Det blir spekulasjon. Men at meningsmålingene gjør inntrykk, er det lite tvil om. De siste dagene har Trump rykket ut med anklager om at hele valget er «rigget» i hans disfavør.

Utspillene vekker sterke reaksjoner, også fra republikanske politikere.

Mange frykter nå sosial uro, kanskje også vold, på og etter valgdagen.

Utbredt mistillit

Utspillet er en del av det som synes å være Trumps ferd ut i en stadig mer konspiratorisk virkelighetsoppfatning. Kan det være et kalkulert forsøk på hente sympati og anspore sympatisørene til ekstra innsats?

Det kan tenkes. Undersøkelser viser at amerikanerne har mindre tillit enn før til at valg går riktig for seg. En av grunnene er det kontroversielle presidentvalget i 2000, da demokraten Al Gore fikk flest stemmer nasjonalt, mens republikaneren George W. Bush vant flest valgmenn. Avgjørende ble seieren til Bush i et meget jevnt valg i Florida, der flere spørsmålstegn ble hengende ved opptellingsprosessen.

Også på et mer generelt plan er det ugler i mosen hva tillitsforholdet mellom borgere og myndighetene angår. Kun 19 prosent av amerikanerne har «alltid eller det meste av tiden» tillit til den føderale regjeringen. For Norges del, viser en lignende undersøkelse at 71 prosent stoler på regjeringen.

Pence maner til fornuft

Trump har altså mye mistillit å spille på. På den annen side bør republikanernes kandidat passe seg også. Mye av hans støtte kommer fra folk som ikke pleier å avgi stemme ved valg. Hvis de hører sin mann fortelle at valget er rigget for å få dem til å tape, kan det godt hende de ikke gidder å stemme likevel. Tapet kan bli unødig stort.

Kanskje var det delvis derfor visepresidentkandidat Mike Pence søndag rykket ut for å forsikre om at han og Trump ville respektere utfallet av valget. En annen grunn kan være at Pence er mer ansvarlig enn sjefen sin.

Noe av giftigheten i presidentvalgkampen, skyldes at amerikanerne må forholde seg til to kandidater de fleste slett ikke liker. Såkalte favorability ratings viser at Donald Trump er den minst likte kandidaten siden denne typen målinger startet. Hillary Clinton ligger også dårlig an, men tross alt vesentlig bedre enn Trump.

Avskyr det andre partiet

Men det handler ikke bare om de to kandidatene. Undersøkelser viser at amerikanere de senere årene har fått stadig sterkere mistillit til det andre partiet. Demokrater kan ikke fordra republikanere – og omvendt.

Amerikanere er også klarere splittet langs den ideologiske aksen enn før. Mens det tidligere var ganske vanlig å være demokrat med en del konservative synspunkter eller republikaner med en del liberale, er amerikanerne nå mer konsistente. Man er republikaner på sin hals, eller demokrat, og det skal mye til for å stemme på en kandidat fra det andre partiet. Her ligger en grunn til at Trump gjør det bedre på meningsmålinger enn i valgkampen.

Clinton har bedre sjanse

En viktig nyanse: At amerikanerne er mer konsistente betyr ikke at de er mer polariserte. De ekstreme standpunktene blir ikke vanligere, selv om den politiske debatten av og til kan gi inntrykk av det. Grunnen til det siste er at partienes grunnplan domineres av fløyspillere, noe som bringer frem stadig færre moderate politikere.

Hovedbildet er likevel at USA lider under fremskreden politisk splittelse. I utgangspunktet vil valget forverre situasjonen fordi både Trump og Clinton er splittende. Det er likevel grunn til å tro at demokratenes kandidat har hakket bedre forutsetninger for å gjøre det Barack Obama ikke klarte, å bygge bro over kløften. Hun er tross alt mindre kontroversiell enn Trump og hun har den politiske erfaringen som trengs for få til samarbeid med Kongressen.