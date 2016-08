Trumps meksikanske finte | Frank Rossavik

CARLO ALLEGRI / X90181

En liten stund var de demokratiske strategene bekymret: Donald Trumps raske onsdagstur til Mexico by for å snakke med nabolandets president, Enrique Peña Nieto, kunne tyde på at den mer moderate, statsmannsaktige utgaven av ham omsider skulle åpenbare seg.

Men nei, riktignok ble det et par gode bilder og forsikringer om konstruktive samtaler utav visitten sørpå, noen ny Donald Trump var det likevel ikke. Etter møtet påsto Trump at han og Nieto ikke hadde diskutert hvem som skal betale grensemuren han vil bygge. Kort tid etter twitret president Nieto at de hadde diskutert dette.

Få timer senere gikk Trump på en talerstol i Arizona og dundret løs på sitt favorittema: Jo visst skal han bygge mur og visst skal Mexico betale for den. Tipunktsplanen inneholdt alt av kjent Trump-politikk på feltet.

Dropper deportasjon

Ikke alle forslag er drastiske. Et par forslag, for eksempel det om et biometrisk sporingssystem, kan til og med være fornuftige. Men de fleste drastiske Trump-forslag var med – med ett viktig unntak: Trump sier ikke lenger at alle illegale immigranter raskt skal samles inn og sendes ut av USA.

Kanskje har han skjønt at dette er umulig, kanskje har han innsett at selv om det skulle være mulig, vil det ha for store direkte og indirekte kostnader.

Hvis Trump vinner presidentvalget 8. november, vil innvandringspolitikken trolig være den viktigste enkeltårsaken. Det er ikke umulig å forstå at mange av velgerne er opptatt av temaet. Når et land – selv digre USA – har drøyt elleve millioner illegale immigranter, viser det at innvandringspolitikken og grensekontrollen ikke virker.

Jobber og betaler skatt

Derimot er det et stykke derfra til å hevde at disse elleve millionene er årsaken til alt den mye omtalte lavere, hvite middelklassen mellom østkysten og vestkysten opplever som vondt og vanskelig. De alle fleste i arbeidsfør alder, er i arbeid, ofte i jobber den nevnte middelklassen ikke vil ha. En studie fra i vinter viser at gruppen også bidrar med 12 milliarder dollar årlig i direkte og indirekte skatter.

Det finnes også en rekke andre tall som burde kunne berolige amerikanere flest om at de illegale ikke er et stort problem. 60 prosent av dem er konsentrert i seks delstater. I USAs øvrige 44 stater, er de så få at de knapt merkes i statistikker. Det totale antallet er også synkende. I 2007, mot slutten av George W. Bush’ tid i Det hvite hus, var det 12,2 millioner illegale immigranter i USA, i 2014 var tallet 11,3.

Følelsen av svik

Ingenting av dette demper Donald Trumps lyst til å gjøre innvandringspolitikk – særlig kampen mot illegale – til hovedtema for valgkampen sin.

Og hvorfor ikke, det var jo dette temaet som sikret ham nominasjonen. Demokratene vil bombardere velgerne med tall av typen jeg nettopp nevnte, men hos mange vil de ikke ha klangbunn.

Den nevnte middelklassen føler seg sviktet av makthaverne. Mange har måttet forlate trygge og bra betalte jobber til fordel for utrygge og dårlig betalte, hvis de har jobb i det hele tatt. Når de da også mener å se meksikanere og andre «fremmede» på alle kanter, både i arbeidslivet og i køen på offentlige kontorer, bidrar det til følelsen av svik og usikkerhet. Om de ikke ser dem fysisk, ser de dem på tv. Dessuten er det jo ikke lett å se om meksikaneren er i USA lovlig eller ulovlig.

Vil mobilisere kjernen

Donald Trump vet hva han gjør når han hamrer løs på dette. Innvandringspolitikk står ikke øverst på listen over saker amerikanerne er opptatte av, men den er viktig for syv av ti. Og for Trumps sterkeste tilhengere er den ekstra viktig.

Den innvandringspolitiske talen i Arizona tyder ikke på at Trump demper retorikken for å øke sjansene til å vinne moderate tvilere, alt handler om å mobilisere kjernevelgerne – i håp om at Hillary Clinton ikke klarer å mobilisere sine like godt.

Hun leder klart på meningsmålingene, men én ting er å si at man har tenkt å stemme når noen ringer og spør, en annen er å gidde å gjøre det en kald og kanskje regntung tirsdag i november.

Les flere kommentarer av Frank Rossavik: