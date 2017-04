Skuespiller Trond Espen Seims høyttalervennlige stemme setter stemningen når gamle klipp av Einar Gerhardsen og nye klipp av hele Norge flimrer forbi over storskjermen i Folkets Hus. Det er så gjennomregissert at vi får et bilde av Bergen akkurat i det Seim sier «hele landet». Vestlandet skal i hvert fall alltid med, har Arbeiderpartiet lært.

Det er sentrum som gjelder

Jonas Gahr Støre reiser til Vestlandet stadig vekk, noe som er en forutsetning hvis den tunge børen han bærer skal bli lettere. Han skal hindre at en borgerlig statsminister blir gjenvalgt for første gang på over 30 år. Det skal skje i samarbeid med sentrum, ifølge landsmøtetalen hans. Det kan ikke leses som annet enn Sp og KrF. SV ble ikke nevnt.

Talen traff

Før han kommer så langt, skal Støre mobilisere tvilende arbeiderpartivelgere. Hvis han får snakke om temaene i landsmøtetalen, kan det gå greit.

Den gjennomarbeidede talen inneholdt forventede spark til Regjeringen. Det er ikke siste gangen vi skal få høre at Erna Solberg er den statsministeren gjennom tidene som har vært dårligst til å prioritere, eller at det ikke hjelper å jobbe for god eldreomsorg hvis pengene som skal betale for den har forsvunnet i skattelettelser til de rikeste.

Talen inneholdt også kjærkomne referanser til Arbeiderpartiets historie og sjel. Den mest intense applausen fra partifellene kom da Støre slo fast at Ap i regjering vil gjøre det ulovlig med kontrakter som ikke lønner ansatte mellom oppdrag.

En landsmøtetale bør inneholde visjoner, og det gjorde Støres tale. Blir han statsminister, skal han personlig ta initiativ til å gjøre Norge til et pionérland for e-helse. Det er ikke et prosjekt som lukter velgermagnet, men det er et prosjekt som vitner om modernisering av politikken og et parti som ikke bare velger de mest lettsolgte sakene. Som flere andre partier har Ap slitt med å finne sin profil i spørsmål som berører digitalisering og det nye arbeidslivet. Partiet og Støre er blitt tydeligere.

Tøff samfunnsanalyse

Mangel på tydelighet har vært en gjenganger i Støres tid som partileder. Det har taleskriverne hans vært bevisst på, og talen viste frem en tydelig Støre. Ikke bare når han snakket om alt Regjeringen gjør som er galt – og det er ikke lite, skal vi tro Støre. Men også når han beskriver hva han og partiet vil med makten. I tillegg viste Støre frem en ny skarphet som kan gi en anspent tone i debattene fremover.

«Vi ser faretegnene i Norge der andre land lukket øynene», sa Støre. Det er faretegn Regjeringen øyensynlig ikke ser, eller ikke bryr seg om, ifølge Støre. Han sammenligner dagens regjering med regjeringer i Europa som bevisstløst har åpnet for høyrepopulisme og oppløsningstendenser.

Det er ikke småtterier, det er rett og slett å dra det ganske langt. Det ber dermed om tilsvarende tydelige svar. Han kan jo begynne med å spørre sin nye ønskepartner KrF, og støttespiller til dagens regjering, om analysen er den samme der.