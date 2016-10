Tyskland venter på Merkel | Per Kristian Haugen

Tyske kanslere er et seiglivet folkeferd. Siden grunnleggelsen av Forbundsrepublikken Tyskland i 1949, har landet bare hatt åtte stykker.

I gjennomsnitt har kanslerne styrt i mer enn ti år, dersom vi ser bort fra to regjeringssjefer på 1960-tallet som bare fikk tre år hver.

Politisk stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av forklaringen på det moderne Tysklands suksess.

Lang og tro tjeneste

I et slikt perspektiv er det naturligvis positivt at Angela Merkel i november kan se tilbake på 11 år som forbundskansler.

Mange vil anse det som betryggende dersom hun går ut i enda en valgkamp som leder for det kristeligdemokratiske partiet CDU.

Likevel er flere partifeller betenkt. Ikke minst etter at CDU havnet under 20 prosent ved to delstatsvalg i september.

På landsbasis er tallene noe bedre. De nyeste meningsmålingene gir CDU et sted mellom 30 og 33 prosent. Men resultatet ved valget i 2013 var 41,5 prosent. Det er ingen tvil om at pilene peker kraftig nedover.

Utfordring fra høyre

2013 var også året da det høyrepopulistiske Alternative für Deutschland (AfD) ble grunnlagt. Ved valget samme år oppnådde partiet 4,7 prosent, bare 0,3 prosent under sperregrensen.

Merkels taktikk var å ignorere AfD. I tillegg var partiet nær ved å ødelegge seg selv. Sommeren 2015 ble det splittet. Oppslutningen var på et lavmål.

Så begynte den store folkevandringen til Europa, og Merkel åpnet grensene. Resten er en historie som ikke skal gjenfortelles her.

STEFANIE LOOS, REUTERS/NTB SCANPIX

I dag har AfD rundt 15 prosent på meningsmålingene og ligger an til å bli tredje største parti i Forbundsdagen etter valget neste år. AfD er allerede inne i 10 av 16 delstatsforsamlinger.

Harde motsetninger

Merkels flyktning- og innvandringspolitikk har virket dypt splittende i det tyske samfunnet.

Frykten for fremtiden øker: Angsten har grepet tyskerne

For noen står hennes liberale linje som et forbilde på humanitet og medmenneskelighet. For andre er den et avskrekkende eksempel på idealisme uten politisk forstand. Splittelsen går langt inn i kanslerens egne rekker.

Partiet CSU, som er CDUs konservative avlegger i Bayern, krever en øvre grense for hvor mange mennesker Tyskland skal ta imot. CSU-leder Horst Seehofer fremstår som spydspissen for den interne «flyktningopposisjonen».

En underlig valgkamp

Man bør være nokså kreativ for å forestille seg hvordan Merkel og Seehofer skal føre valgkamp sammen. De må i så fall unngå å nevne den mest brennbare saken i tysk politikk.

Merkel tenker nå gjennom sin politiske fremtid. På sitt ordknappe vis har hun sagt at offentligheten vil bli kjent med konklusjonen når tiden er inne.

I mellomtiden har andre kastet seg inn i debatten. Ikke minst finansminister Wolfgang Schäuble, som advarer tyskerne mot å rope på «den sterke mann».

Veteranen Schäuble er 74 år gammel. Dersom han skulle bli kansler, vil han bare bli en kortvarig overgangsfigur.

Ingen åpenbar arvtager

Mest sannsynlig vil Merkel se utviklingen an så lenge det går, for deretter å kunngjøre at hun akter å fortsette. Lojale støttespillere forsterker inntrykket ved å peke på at ingen står klar til å fylle plassen etter henne.

Mangel på gode alternativer bidrar til å forlenge kanslerens politiske liv: Angela Merkels makt smuldrer

Dette er korrekt. Men dersom Merkel virker uunnværlig, så er det fordi hun har gjort lite eller ingenting for å bygge opp en etterfølger. Flere av forgjengerne brukte samme metode.

Klamret seg fast

Allerede den første forbundskansleren, Konrad Adenauer, hadde store problemer med å gå av og fikk tilnavnet «Der Alte». Da han omsider måtte sette sluttstrek i 1963, var han 87 år gammel.

Adenauer ble sittende fordi han mente at den påtenkte etterfølgeren, Ludwig Erhard, ikke hadde det nødvendige format.

Erhard huskes i dag som hjernen bak «det tyske økonomiske under» på 1950-tallet. Men han slapp ikke til som kansler før han var 66 år gammel.

Hadde mye ugjort

RALPH ORLOWSKI, REUTERS/NTB SCANPIX

En generasjon senere nektet en annen CDU-høvding å sette punktum. Det var «samlingskansleren» Helmut Kohl, som etter gjenforeningen av Tyskland i 1990 utviklet stadig sterkere forestillinger om sin egen uunnværlighet.

Kohl ville ha den felles euro-valutaen på plass før han trakk seg. «Jeg må bare få det gjort», sa han.

Kohl fryktet at det europeiske samarbeidet sto på spill. Det endte med at han tapte valget i 1998 til sosialdemokratene og de grønne.

Makten lokker Merkel med de samme fristelsene som Adenauer og Kohl ikke klarte å motstå. Også hun har oppnådd mye og er høyt respektert internasjonalt. Kunsten er å trekke seg innen nedturen blir for bratt.

Imens venter Tyskland. Og venter.