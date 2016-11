USAs ukrainere frykter Trump | Frank Rossavik

Frank Rossavik

Da jeg nylig snakket med ansatte på republikanernes kontorer i Kongressen i Washington D.C., spurte jeg hva de holdt på med nå som de folkevalgte var ute for å drive valgkamp.

Flere svarte at de fikk stadige telefoner fra vettskremte ukrainsk-amerikanere. De vil ha forsikringer om at en president Trump vil møte motstand også fra eget parti i Kongressen for ethvert forsøk på å svekke båndene mellom USA og Ukraina.

Søndag tok jeg en tur til First Ukrainian Assembly of God, en protestantisk kirke i strøket som kalles Little Ukraine i East Village, Manhattan. Jeg kom etter formiddagsgudstjenesten og havnet rett i kirkekaffen.

Fotograf og filmmaker John Gotman er født i USA. Foreldrene dro på 1950-tallet som politiske flyktninger fra Sovjetunionen som Ukraina da var en del av.

Selv om han er amerikansk statsborger, føler han seg som ukrainer og går med landets blågule flagg på jakkeslaget.

Tradisjonelt antikommunister

- Vi ukrainere i USA er tradisjonelt konservative og antikommunister. Jeg har aldri stemt på demokratene, men denne gangen blir det Clinton. Jeg må gjøre alt jeg kan for å hindre at Trump blir valgt, sier Gotman.

Han tar frem mobilen og viser det kjente bildet av Vladimir Putin med bar overkropp på en hest – her med en like halvnaken Trump sittende bak og med armene rundt Putin.

- Visst er det manipulert, flirer Gotman, men det er ingen tvil om at Putin gjerne vil ha Trump som president. Trump har sagt at han vil komme til en forståelse med Putin og at han ikke bryr seg om Ukraina, sier han.

Gotman mener ellers at Trump er en mann som kun kritiserer og ikke har troverdige løsninger på noe – «han er en ødelegger».

Registrert republikaner, stemmer Clinton

Tetiana Sears, økonomidirektør i New York bys skoledepartement, er født i Dnipropetrovsk og har bodd i USA i 11 år. Tirsdag stemmer også hun på Clinton og det til tross for at hun er registrert republikaner i velgermanntallet.

- Trump vil ødelegge USA. Han er inkompetent og arrogant. Det finnes for eksempel overveldende bevis for at russerne hacket det demokratiske partiets epost, men Trump later som om han ikke tror på det, sier Sears og rister på hodet.

I motsetning til Gotman, er Sears ikke så sikker på at det vil bli et nært forhold mellom Putin og en president Trump. Hun mener Ukrainas skjebne primært blir avgjort av ukrainerne selv og er skuffet over president Petro Porosjenko.

Men Sears har registrert at Trump ikke er interessert i Ukrainas skjebne, og det gir henne nok en grunn til å stemme mot ham.

Ingen av de to har ett positivt ord å si om Clinton, noe de er nøye med å poengtere.

Kan vippe et par stater

Andre i kjelleren under den enkle kirken blander seg inn, flere med støtte til Gotman og Sears. En mann sier han skal stemme på Trump og at ryktene om nærhet mellom ham og Putin er «bare propaganda». Andre opplyser med et anstrengt smil at mannen er russer.

Det finnes en million amerikanere av ukrainsk avstamming. De er kjent for å være overveiende republikanske, men i år er mye annerledes. Siden de er såpass få, får de antagelig ikke betydning for utfallet av valget. Men det er relativt mange ukrainere i vippestatene Pennsylvania og Ohio, så der kan de avgjøre hvis valget blir meget jevnt.

Utenriks- og sikkerhetspolitikken står sentralt i valgkampen og opptar mange amerikanere. Hillary Clinton er kjent som en hauk, og en del ser ut til å frykte en tredje verdenskrig som følge av hennes hardere linje mot Russland og andre.

Hva Donald Trump angår, er frykten hos mange – blant dem ukrainere – at han vil svekke USAs innsats for demokrati og menneskerettigheter i verden. En del mener at også han, med sin inkompetanse og impulsivitet, representerer en fare for krig.