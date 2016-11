Ubaydullah Hussain fremstiller seg som en fredens mann

I sin frie forklaring her i sal 250 i Oslo tinghus gir den terrortiltalte 31-åringen et annet bilde av seg selv enn det som fremheves fra aktoratets side og det inntrykk vi andre har fått av ham som leder og talsmann for Profetens Ummah. Fra vitneboksen får vi nå høre om en mann som ikke lenger ønsker å være politisk aktiv. Han vil fokusere på familie, utdannelse og dialog med dem som er uenige med ham. En fredens og toleransens mann.

Nye toner

Det er helt andre toner enn vi hørte utenfor den amerikanske ambassade i september 2012. Den gangen ropte han høyt på hevn da han og hans meningsfeller demonstrerte mot en amerikansk film om profeten Mohammed. I retten forteller han at han forlot Profetens Ummah – eller profetens etterkommer – høsten 2015.

Underlig nok skjedde det omtrent samtidig med at han ble pågrepet og siktet i den saken som nå behandles av Oslo tingrett.

Roald, Berit / NTB scanpix

Alvorlig tiltale

Den alvorlige tiltalen mot ham omfatter blant annet rekruttering, deltagelse og økonomisk støtte til terrororganisasjonen IS i Syria. Det er første gang en norsk domstol skal ta stilling hva som kreves av bevis for å dømme noen for rekruttering til en slik organisasjon. En av dem han skal ha rekruttert, er den 19 år gamle konvertitten som sitter sammen med ham på tiltalebenken. 19-åringen er tiltalt for forsøk på å slutte seg til IS i Syria, men ble forhindret i dette fordi svensk politi pågrep han ved gaten på Landvetter flyplass i Gøteborg i juni i fjor. Begge nekter straffeskyld, og 19-åringen benekter at han ble rekruttert og fikk hjelp fra Hussain i forbindelse med reisen. Derimot fikk han hjelp av en mr. X som han ikke vil oppgi navnet på – men det er aldeles ikke Ubaydullah Hussain, bedyrer han overfor dommer Siv K. Kvåli. Hussains forsvarer John Chr. Elden vil trolig begrunne sin påstand om frifinnelse med at 19-åringen hadde planlagt å reise til Syria lenge før han møtte Hussain for første gang.

Tyrkiske telefonnumre

Så enkelt er det nok ikke. Både Hussain og forsvareren hans må belage seg på å navigere unna flere bevismessige skjær dersom det skal ende med frifinnelse. Bevis som aktoratet mener knytter Hussain direkte til IS. Et eksempel: Under etterforskningen har PST avdekket to tyrkiske telefonnumre som man mener er til IS-kontakter. Et av disse telefonnumrene skal Hussain ha sendt på SMS til en mann som oppholdt seg i Tyrkia og som senere kom seg inn i Syria og kjempet sammen med IS. De samme telefonnumrene har dukket opp i terroretterforskning i Nederland, Italia og Australia. Hvorfor hadde Hussain dette nummeret?

Kom med dødsbudskap.

Et annet eksempel: Konvertitten Thom Alexander Karlsen fra Halden ble drept i kamp for IS i mars 2015. Hussain er tiltalt for å ha rekruttert ham. I retten forteller 19-åringen at han og Hussain brakte dødsbudskapet til Karlsens to søstre under et møte på Oslo S. Hussain viste frem bilde av den døde mannen til søstrene. Dette skjedde bare dager etter at Karlsen ble drept. Og før noen norske medier hadde rapportert om dødsfallet. 19-åringens forklaring er farlig for Hussain. Aktoratet vil nok hevde at man må ha svært gode kontakter innen IS for å få ut slik informasjon så hurtig. Mandag får vi høre hva Ubaydullah Hussain har å si.