Uthuling av norsk basepolitikk?

300 amerikanske marinesoldater blir utplassert på Værnes, skrev Adresseavisen tidligere denne uken.

Marinekorpset ønsker å øve mer i Norge, og de amerikanske soldatene skal tjenestegjøre ved basen på rotasjon. Den økte aktiviteten kan føre til at det blir et permanent nærvær av amerikanske soldater på Værnes i 2017.

Norske myndigheter mener dette er udramatisk. Likevel vekker saken berettiget oppsikt.

Avskrekking og beroligelse

Gjennom hele etterkrigstiden har norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk bygget på to pilarer, avskrekking og beroligelse. Til det siste hører at Norge vil avstå fra å ha faste baser for militære styrker fra andre land så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep.

Denne basepolitikken og den selvpålagte begrensningen den innebærer, har ligget fast siden 1949.

Aps Anniken Huitfeldt støtter regjeringen i synet på utplasseringen av de amerikanske marinesoldatene. «Vi vil sørge for at samarbeidet skjer innenfor rammene av norsk basepolitikk», sier hun til Klassekampen.

Hun legger altså til grunn at basepolitikken må stå ved lag. Det viser at den står sterkt. Men kan permanent amerikansk nærvær likevel oppfattes som en uthuling?

Basepolitikken representerer en form for tilbakeholdenhet. Dette veies opp mot et annet, tungtveiende hensyn: At Norge og nordområdene ikke glir ut av syns- og interessefeltet til vår viktigste allierte, USA, er blitt viktigere enn noen gang, ifølge regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren.

Sikkerhetspolitiske utviklingstrekk og «økt militær aktivitet i våre nærområder, gjør det viktigere å knytte NATO og nære allierte tettere til Norge og norske interesser både i det daglige, i kriser og i konflikt», heter det i langtidsplanen.

Forsvarssjefen sår en tanke

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens fagmilitære råd var det viktigste enkeltinnspillet til arbeidet med langtidsplanen.

I dette dokumentet er det en passus som fortjener mer oppmerksomhet i lys av det som nå skal skje på Værnes.

Forsvarssjefen åpner for langt sterkere alliert nærvær, riktignok under forutsetninger som han selv ønsker å unngå.

Forsvaret må få en betydelig økning av sine økonomiske rammer, påpeker han. Skjer ikke det, må «risikoreduserende tiltak fra allierte» veie opp for svakhetene.

At allierte forsterkninger flys inn meget raskt, er et av alternativene han peker på. Det andre alternativet er dette: «Allierte styrker på norsk jord til daglig.»

Usikkerhet om Hæren

Utspillet kan selvfølgelig tolkes som et forsøk på å presse frem mer penger ved å vise hva som blir følgene hvis budsjettene bare videreføres fra 2015-nivå. Et stykke på vei følger regjeringen også opp forsvarssjefens ønsker.

Men regjeringen vil ha en egen landmaktstudie før de viktigste veivalgene for Hæren skal tas. På dette punktet har kritikken vært hard. Langtidsplanen skal være helhetlig, men plasserer et stort spørsmålstegn over Hærens fremtid.

Forutsetningene for videreutviklingen av Hæren er altså usikre. I en slik situasjon får det større betydning at forsvarsjefen har sådd tanken om et alliert nærvær som kan oppfattes som et brudd på basepolitikken.

Forstår hverandre ikke

Det viktigste argumentet for basepolitikken har vært at den skal virke beroligende i Moskva. Argumentet er fortsatt godt, kanskje er det bedre enn noen gang.

Både NATO og Russland mangler evne til å forstå hvordan utspill og retorikk oppfattes på motsatt side, har blant andre NUPI-forsker Julie Wilhelmsen pekt på. Begge parter må ta aktive skritt for å vise den andre siden at man ikke har offensive hensikter.

Dette er et godt poeng, og det er undervurdert.

Russlands folkerettsbrudd i Ukraina er den viktigste enkelthendelsen i den nedadgående spiral av handlinger, retorikk og mistenkeliggjøring som har ført til en forverret sikkerhetspolitisk situasjon i Europa.

Men da Klassekampen nylig spurte Andrew Bacevich, tidligere oberst i den amerikanske hæren og nå professor i Boston, om hva som er kilden til dagens konflikt mellom NATO og Russland, var svaret:

«Det er NATO og EUs østlige ekspansjon, noe som ser ut som en god idé fra europeisk side, men som virker truende sett fra Russland.» Han er ikke alene om å tenke slik.

Politisk signaleffekt

Bak «ekspansjonen» ligger små demokratiers ønske om sikkerhet, men likefullt understrekes Wilhelmsens poeng. At intensjonen bak en handling er defensiv, hindrer ikke at den oppfattes offensivt. Og jo dårligere klimaet er i utgangspunktet, desto mer sannsynlig er det at handlingen blir tatt i verste mening.

300 amerikanske marinesoldater i Nord-Trøndelag har begrenset militær betydning. Men den politiske signaleffekten er stor dersom utplasseringen kan tolkes som et brudd på en tilbakeholdenhet som har preget norsk sikkerhetspolitikk i nesten 70 år. Noe slikt vil passe som hånd i hanske for Moskvas propagandaapparat.