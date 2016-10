Valgkampen hoppet i do og trakk i snoren | Frank Rossavik

Den første debatten ble en lettelse. Den var tross alt et nesten normalt ordskifte, med innslag av humør, humor og til og med en god del politikk.

Etter denne andre debatten famler jeg etter ordene ikke bare om debatten, men om hele presidentvalgkampen. Går det an å si at dette er House of Cards med Borat i hovedrollen?

Etter å ha havnet i sin dypeste krise til nå etter avsløringen av et lydbånd med griseprat fra 2005, valgte Donald Trump den brente jords taktikk. Mindre enn to timer før debatten stilte han på pressemøte med flere kvinner som anklager Bill Clinton for seksuelle overgrep for 15–20 år siden.

At USAs president fra 1993 til 2001 var en grabukk, er vel kjent. Hillary Clinton var et offer. Lykkes Donald Trump i å gjøre henne til offer for andre gang nå?

Sporet av

Og hva tenker amerikanere om utsiktene til å få en president som takler kriser på denne måten?

Det vil de nærmeste dagene vise. Her gjelder det å følge med på velgerbevegelser, pengebidrag til kampanjen hans og reaksjonene fra Det republikanske partiet.

Stanset Trump krakeleringen i egne rekker? Jeg vet ikke.

Foreløpig kan vi konstatere at mediestuntet sporet av tv-debatten. Trump og Clinton håndhilste ikke da de kom inn i studio. Hun hevdet at hans kampanje er i oppløsning, han kalte henne en djevel.

Gjennom hele debatten fyrte de av alt fra bredt anlagte frontalangrep til mer diskrete spydigheter. Trump gjorde knapt annet. Clinton siterte Michelle Obamas ord fra landsmøtet om at «når de går lavt, går vi høyt», men hun ramlet ned på Trumps nivå selv litt for ofte.

Tungt for tvilerne

Det gikk i Clintons e-postskandale, manglende evne til å få gjort noe, samt hennes lite smarte utskjelling nylig av Trumps velgere. Det gikk i Trumps kvinnesyn, holdninger til alt som kan krype og gå av minoriteter, og generelle uegnethet.

Debattlederne hadde et svare strev. Trump klaget stadig over at Clinton fikk snakke for lenge og slapp å bli avbrutt, og han hadde nok et poeng der. De arme tvilerne som var utpekt til å sitte i studio og stille spørsmål så ikke ut til å trives.

I en normal presidentdebatt ville sensasjonen ha vært at Donald Trump i en kvikk bisetning sa seg uenig med sin visepresidentkandidat Mike Pence om noe så viktig som USAs Syria-politikk. Ja, de hadde ikke snakket sammen engang. I natt ble dette bare en bagatell.

Ny seier for Clinton

Seansen varte i drøyt halvannen time. Seere som måtte være interessert i politiske saker, fikk ikke stort. Clinton var kanskje best om helsepolitikk og de gangene hun klarte å samle seg til å male en lys fremtid for landet. Trump scoret igjen poenger om utenrikspolitikk, der Clinton har et rulleblad å forsvare. Dessuten vet alle at han treffer en nerve i store velgergrupper med sin generelle svartmaling.

Jeg vil tippe at velgere flest, altså de som ikke er fans av en av kandidatene, fikk omtrent dette hovedinntrykket: Trumps uvørne opptreden i den første debatten fremstår nå som nesten sjarmerende sett i lys av ondskapen han periodevis utstrålte i natt. Clinton var klar vinner av den første debatten, men ble til dels revet med ned i Trumps malstrøm nå.

Clinton vant igjen, riktig nok, hvis det lenger har noe å si. Amerikanerne vil nok helst spole raskt frem til 2017.