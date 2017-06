Valgresultater som gir tid for ydmykhet | Andreas C. Halse

Sosialdemokraten Jeremy Corbyn har gjort et brakvalg i Storbritannia, og Frankrike har fått sin Tony Blair i høyresosialdemokraten Emmanuel Macron som har gjort nesten rent bord i parlamentsvalget.

Alle som har en mening om venstresidens fremtid vil i tiden som kommer forsøke å analysere valgresultatene i lys av det de allerede mente fra før.

Begge sider vil naturligvis bli tilsvarende fornærmet over sammenligningen. De som ser Macron som en slags ny redningsmann for EU, globalismen og reformering av offentlig sektor, vil påpeke at Corbyn tross alt ikke vant valget. Og at fremgang ikke er nok så lenge landet fortsatt styres av en regjering som er langt til høyre.

På den andre siden vil de fleste til venstre for høyresiden i det norske Arbeiderpartiet påpeke noe i retning av at Frankrike er et dypt splittet land, at Macron kun vant fordi valgdeltagelsen var rekordlav og at arbeiderklassen er demobilisert og desillusjonert.

Til tross for slike innvendinger er det ikke mulig å komme seg bort fra det faktum at både Corbyn og Macron har gjort særdeles gode valg. Ingen av delene gir universelle lærdommer om hvilken vei norsk venstreside bør gå. Det slående med den norske debatten så langt, er hvordan reelle politiske uenigheter blir fordekt som en diskusjon om valgstrategi.

Uforutsigbare resultater

Hvis man kan trekke noen lærdommer fra utviklingen fra de seneste valgene i Europa, er det først og fremst at det er vanskelig å forutse hvilke politikere som gjør det bra og hvilke som gjør det dårlig.

Det andre er at det fungerer å stå for noe man tror på og argumentere for det man mener er de beste løsningene for samfunnet.

I et erkekonservativt Storbritannia, preget av Brexit-stemning og årevis med kutt i sosiale utgifter, er det ikke rent lite motstrøms å tørre å gå til valg på et klassisk sosialdemokratisk program.

I et krisepreget Frankrike, som har mistet millioner av industriarbeidsplasser og var nær ved å velge Le Pen som ny president, var det langt fra åpenbart at en politisk plattform for økonomisk globalisering, innvandring og kutt i velferdsytelser skulle gi gevinst i valg.

Ingen oppskrift har suksessgaranti

Begge budskapene ble imidlertid levert med overbevisning av folk man ikke kan tvile på at virkelig mener det de sier. Tiden for velgergruppetilpassede budskap og opportunistiske tilpasninger for å nå strategiske flytvelgere kan se ut til gå mot sin slutt.

I hvert fall blir slike strategier spist til frokost av politikere med sammenhengende og troverdige visjoner for hvor de vil med sitt eget land.

Når alt kommer til alt bør den politiske situasjonen mane til en viss ydmykhet for alle som mener seg i stand til presist å forutse velgerstrømninger i Europa.

Norge og venstresiden har uansett godt av en debatt der man har lave skuldre for politisk uenighet og åpent og ærlig diskuterer hva man mener er de beste løsningene for landet vi bor i. Så får vi heller være ærlige på at, uansett hva vi står for, finnes det ikke noen garanti for at den oppskriften vinner valg.

