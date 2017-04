Vanskelig vei videre for et splittet Tyrkia | Per Anders Madsen

Alle regjeringskontrollerte medier og store deler av statsapparatet ble satt inn for å sikre ja-siden en overbevisende seier ved folkeavstemningen søndag. Men bare drøyt 51 prosent sa ja til grunnlovsendringene som vil gjøre Tyrkia til en presidentstyrt republikk.

Landets tre største byer, Istanbul, Ankara og Izmir, sa alle nei. Det samme gjorde de kurdisk-dominerte provinsene i sørøst.

Det var ventet at velgerne ville være lojale mot sine egne partier, men resultatet tyder på at ja-partiene mistet oppslutning fra mange av sine egne.

Tyrkias overlegent største parti, Erdogans AKP, fikk sammen med det nasjonalistiske MHP 61,4 prosent ved valget i november 2015. MHP var splittet foran folkeavstemningen, men hele ti prosent lavere oppslutning for ja-siden nå enn de to partiene fikk ved 2015-valget, tyder på at også mange AKP-velgere sa nei til grunnlovsendringene.

Skuffelse for Erdogan

Dette må ha vært en stor skuffelse for president Recep Tayyip Erdogan og gjør ham sårbar. Han har lenge prøvd å få på plass en styringsmodell som gjør presidenten til landets sterke mann. Grunnlovsendringene åpner nå for dette, men den knappe seieren gir ham ikke den tillitserklæringen han var ute etter.

I seierstalen søndag kveld slo han også an en uvanlig forsiktig tone til ham å være og prøvde å rekke ut en forsonende hånd også til sine motstandere.

Den tas ikke i mot. Tvert imot, flere av opposisjonspartiene har kommet med anklager om omfattende valgfusk. Det er mikroskopiske sjanser for at ja-seieren kan bli omstøtt, men en eventuell rettslig prøving vil svekke resultatets legitimitet ytterligere.

Et splittet land

På kort sikt blir det ikke store endringer. Unntakstiltstanden som ble innført etter det mislykte kuppforsøket i fjor sommer, gjelder fortsatt. Den gir presidenten mange av de fullmakter som blir permanente med grunnlovsendringene. Uansett skal endringene ikke settes ut i livet før etter valget i november 2019.

Men avstemningen har tydeliggjort hvor splittet Tyrkia er. Erdogans motstandere vil tolke resultatet som en nesten-seier. Hvis anklagene om juks bare feies til side, vil dette lett kunne utløse demonstrasjoner og uro i tiden fremover. En grunnlovsreform som ifølge Erdogan skal sikre stabilitet, kan bli kilde til det motsatte.

Bærebjelken for Erdogans mange valgseire siden han kom til makten for første gang i 2002, er økonomisk fremgang. Men de siste årene har det buttet. Mot slutten av fjoråret krympet økonomien sammenlignet med samme periode i fjor, og vekstraten for i år er justert kraftig ned. Dette kan ha svekket tilliten til presidenten.

Forfølgelsen av politiske motstandere og utrenskningene etter fjorårets kuppforsøk har skapt grunnleggende usikkerhet om rettsikkerheten. Den forsterkes nå som Erdogan kan feste grepet. Potensielle investorer skremmes bort.

Anstrengt forhold til Europa.

De voldsomme utfallene som Erdogan rettet mot europeiske land i valgkampen var myntet på nasjonalistisk orienterte velgere, og retorikken kan dempes nå etter at ja-seieren er sikret. Det betyr ikke at forholdet til et EU som er dypt skeptisk til utviklingen i Tyrkia blir så mye enklere.

Erdogan har nylig gjentatt at han vil ha en folkeavstemning om gjeninnføring av dødsstraff. Noe slikt vil bety at de haltende forhandlingene om EU-medlemskap også formelt blir innstilt. Tyrkia og Europa kan drive enda lenger fra hverandre.

