Venstresidens avis aksepterer brudd på folkeretten på lederplass. Det er uansvarlig og korttenkt. | Helene Skjeggestad

Torsdagens lederartikkel i Klassekampen er signert Bjørgulv Braanen og har tittel «Russofobi». Blant annet skriver Braanen:

«Vest-Europa trenger en ny kurs i forholdet til Russland. Det vil måtte bety en aksept av at Krim forblir russisk, men for øvrig er det mulig å innlede likeverdige samtaler med sikte på varige fredsordninger og systemer for konfliktløsning.»

Klassekampens leder: Russofobi

Russlands annektering av Krim-halvøya er et klart brudd på FN-paktens artikkel 2 (4), som forbyr maktbruk mellom suverene stater. Russland har åpenbart brutt folkeretten, men det mener Braanen nå må aksepteres.

Dette er et syn som tidligere har vært forbeholdt kommentarfelt og ytterkantene av det politiske spekteret. Nå uttrykker også Klassekampen aksept for annekteringen på lederplass.

Godta brudd på folkeretten

Vil Russland at Krim skal aksepteres som russisk, må det gjennomføres i en folkerettslig prosess. Det blir svært vanskelig.

Realpolitikere vil kanskje derfor være tilbøyelige til å være enige med Klassekampens redaktør, tenke at det er best å la Krim være russisk og heller arbeide videre for et bedre forhold mellom Vesten og Russland.

En slik innrømmelse som Braanen skisserer, er imidlertid en håpløs start på forhandlinger med Russland. Det åpner for at brudd på folkeretten kan godtas i noen tilfeller. Hvilke tilfeller det skal gjelde, er ikke godt å si.

Braanen gir ikke noen begrunnelse for hvorfor det er på tide å akseptere annekteringen nå, eller hvorfor det er det rette valget. Derimot minner han om at «alle land må ha et sterkt forsvar som er i stand til å møte alle utfordringer – også en tenkt fremtidig trussel fra Kreml».

Det er nesten som man kan mistenke den erfarne pressemannen for å mene at om man ikke klarer å beskytte egne grenser mot Russland, har man seg selv å takke.

Tilbake til fortiden

Det er mange gode grunner til å diskutere russlandspolitikk, særlig i et lite naboland som Norge. Aftenposten har også ved flere anledninger vært kritiske til Regjeringens linje mot Russland.

Aftenposten mener: Grensegjerde sender gale signaler

Personlig har jeg ved flere anledninger advart mot ubalanse i de politiske prinsippene om avskrekking og beroligelse. Jeg har også vært bekymret for at mediene viser frem et karikert bilde av Russland.

Det er derfor interessant å følge debatten i Klassekampen om norsk forsvarspolitikk, sanksjonene og synet på Russland. Men at avisen på lederplass ber om aksept for en folkerettsstridig annektering i en bisetning, er både uansvarlig og korttenkt.

Det tar oss til en tid der det er alle mot alle, der det ikke finnes noe vern for svake stater og der den sterkeste vinner. Det er selvfølgelig først og fremst skremmende for land som defineres som Russlands «nære utland».

At det skal være en ønsket utvikling for lille Norge, er også svært vanskelig å forstå - enten man er idealist eller realist.

