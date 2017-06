Vi bør ikke internere alle i kommentarfeltet til document.no - selv om Behring Breivik var aktiv der | Espen Ottosen

«Å synse er en ting, å handle noe helt annet. Virkemidler må til umiddelbart», skrev en person nylig i et kommentarfelt. Temaet var kjønnssegregering ved en muslimsk barneskole i Sverige. Det hjalp lite at den svenske statsministeren reagerte sterkt; han pratet jo bare.

Det er ofte slik.

«Noe må gjøres», er en svært vanlig setning i sosiale medier.

Vi må gripe inn når Saudi-Arabia finansierer norske moskeer, når tyrkiske politikere driver valgkamp i Norge, når muslimske jenter utsettes for sosial kontroll eller når terroren rammer. Eller må vi det?

En usikker verden

Jeg oppfordrer ikke til generell passivitet. Vi skal kjempe mot urettferdighet. Norske politikere kan nok gjøre mer for kvinner i Saudi-Arabia og dissidenter i Kina. Ingen bør kjøpe tjenester fra vår tids slaver – om de selger sex eller vasker biler.

Samtidig er det viktig å holde hodet kaldt – ikke minst når hjertet er varmt.

Gode intensjoner fører ikke nødvendigvis til fornuftige tiltak.

Det fantes gode grunner for å ta makten fra Muammar Gaddafi og Saddam Hussein. Men folk flest i Irak og Libya fikk det neppe bedre etter at Vesten grep inn.

Kunne noe annet vært gjort?

Det er naturlig at de ansvarlige møter spørsmålet «Hva vil dere gjøre?» når noe tragisk skjer. Iblant kan noe gjøres for å hindre tilsvarende hendelser.

Men vi kan faktisk ikke hindre alle ulykker, stenge alle smutthull og forhindre all kriminalitet.

Forbedrede rutiner og nye tiltak er ikke alltid svaret. Jeg savner noen som iblant tør si: «Dette kunne vi ikke forutse. Vi må innse at vi lever i en usikker verden».

Rammer blindt

Et problem med mange tiltak – for eksempel når målet er å stanse islamistisk terror – er at de enten virker dårlig, totalt mangler proporsjoner eller rammer blindt.

Alle disse problemene har innreiseforbudet til president Donald Trump. Ved å hindre alle innbyggere fra seks land fra å komme til USA, rammes millioner av mennesker – også fredfulle. Derimot stanses ikke potensielle terrorister som allerede lever i USA eller kommer fra andre land.

Forslaget virker dessuten absurd når vi vet at de fleste som sto bak terroren 11. september kom fra Saudi-Arabia – et land som ikke omfattes av innreiseforbudet.

Ikke alt bør gjøres mot terrorisme

Mer kan sikkert gjøres for å stanse islamistisk terrorisme. Men i et demokrati er noen tiltak uaktuelle, også om de skulle ha effekt.

Vi bør ikke internere alle aktive i kommentarfeltet til document.no – selv om Breivik var det – og ny høyreekstrem terror kanskje ville blitt hindret.

Og vi bør ikke stenge alle moskeer fordi noen av dem kan være tilholdssted for ekstremister.

