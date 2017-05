Jeg lo så tårene spratt da jeg leste Andreas C. Halses treffsikre parodi på et tech/omstilling/ledelse-foredrag om #detnyearbeidslivet i VG i helgen. Han har åpenbart hørt noen av techprofetenes bergprekener. It’s funny ‘cause it’s true.

En liten bølge av sarkasmer

Halse er ikke helt alene om å dele ut ørefiker. DNs kommentator Eva Grinde har markert seg i debatten. Dagsavisens Aslak Borgersrud også (blant annet ved å gi Grindes kolleger i DN tyn). Og førstelektor Karl-Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania, selvsagt. Motstemmer som dem blir i dette feltet ofte stemplet som innovasjonsfiendtlige eller kunnskapsløse. Ingen av disse fire er det. De er smarte, morsomme folk med et felles, uomtvistelig godt poeng:

En del av det offentlige ordskiftet om teknologi og samfunn er preget av hule fraser og svada. Fluff, som amerikanerne sier, eller sukkerspinn, som jeg liker å kalle det. «Gründer» er ingen beskyttet tittel. Ikke «coach» eller «inspirator» heller. Markedet for foredrag av Halse-typen drives av de samme mekanismene som Alf Prøysen sang om: «Når tannlegen skal komme, synes barna det er gøy, for han plomberer tennene med knekk og sukkertøy».

MEN:

Vi er inne i et stort skifte. Det kommer vi ikke unna. Verdensøkonomien er i endring, og teknologien snur verden på hodet for nasjoner, næringer, arbeidsgivere og arbeidstakere.

Jeg antar at Grinde og Borgersrud i likhet med meg merker digitaliseringen av mediebransjen på kroppen hver eneste dag. Den er virkelig. Andre bransjer og bedrifter opplever det samme, og resten står for tur. Gamle forretningsmodeller svikter. Konkurranse kommer fra uventet hold. Regjeringen har etablert et digitaliseringsråd og et e-helsedirektorat, Delingsøkonomiutvalget publiserte nylig sin rapport, og Produktivitetskommisjonen konkluderte med at det norske arbeidsmarkedet vil utsettes for store strukturelle endringer i årene som kommer: «Globalisering, automatisering av arbeidsoppgaver og delingsøkonomien vil slå inn i arbeidslivet. Dette må møtes med kompetanse og tilpasningsevne», slo de fast.

Det meste som kan digitaliseres, vil bli digitalisert. Det er overhodet ikke noe kontroversielt i det utsagnet. Spørsmålet er hvordan vi møter endringene, enten «vi» er nasjoner eller individer. Møter vi dem med kompetanse og tilpasningsevne, slik Produktivitetskommisjonen maner til? Og hvordan i all verden skaffer man seg den riktige kompetansen i en verden som endres raskt?

Bra bla bla

I går fikk jeg en prat med John Hagel, som var i byen for å snakke på Deloittes minikonferanse Future Insight 2030. Hagel studerte filosofi ved Oxford University før han tok en MBA ved Harvard Business School, skrev syv bøker om forretningsstrategi, økonomi, ledelse, omstilling og innovasjon, ble medlem av World Economic Forum og de 10 siste årene leder for Deloitte Center for the Edge.

Hagel er en av disse brysomme stemmene som risikerer å bli profetstemplet. Også han mener at verdensøkonomien er inne i et stort skifte, at mange typer jobber er truet, at altfor mange ledere enten tror at endringene ikke vil påvirke dem eller friker fullstendig ut og leder bedriften som om den var en krigsnasjon.

Lederne som lykkes, mener Hagel, er de som klarer å bygge en læringskultur som kan gi liv til ideer om hvordan virksomheten kan skape nye arbeidsplasser og nye verdier, kanskje til og med utenfor kjernevirksomheten. Som tester ut ideene og ikke har noen forventning om at alt skal lykkes. De som erkjenner at de ikke har svarene, fordi verden endrer seg raskt, men til gjengjeld er flinke til å stille gode spørsmål.

Snørr og barter

Det høres litt ut som knekk og sukkertøy, gjør det ikke? Jeg har en følelse av at det er der kilden til harseleringen ligger. Vi diskuterer ideer, fordi ingen vet hvordan verden ser ut om ti år, eller to år for den saks skyld – bortsett fra at den er annerledes. Vi må prøve oss frem. For selv om Karl-Fredrik Tangen har kullsviertro på at teknologien er vår tjener, som han sa i Aftenposten, er det like usannsynlig at han vil klare å stanse digitaliseringsbølgen som at han kan stanse en tsunami ved å stå på stranden og vifte med armene.

Derfor bør vi snakke om innovasjon, disrupsjon, digitalisering, robotisering, kunstig intelligens, maskinlæring, sensorer, endringsledelse og alle de andre moteordene så mye vi bare kan. Så får vi heller øve oss på å skille mellom snørr og barter – og sukkerspinn.

Det er i grunnen uansett en god idé. For så søtt som kakepoesi kan kaker aldri bli.