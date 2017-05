12. april 2017. Ein knust og lemlesta kropp iført raud skjorte, grå sokkar, men utan bukser vart funnen på taket av ein helseklinikk i ein småby i Mexico, rapporterer meksikanske aviser. Staden var tilfeldig, men ikkje offeret. To andre kroppar dalte òg ned frå himmelen onsdagen, truleg frå eitt og same fly.

Moment Studio

Narkoinntekter på nivå med Google

Etter at Joaquín «El Chapo» Guzmán, leiaren for det største narkokartellet i Mexico, vart utlevert til USA i januar, har kampen om maktvakuumet blussa opp. Sinaloa-kartellet har inntekter på nivå med selskapet Google og kontrollerer 60 % av heroinen og 40 % av kokainen og andre syntetiske narkotikastoff i USA. Mykje står på spel, og ein makaber maktkamp martrar Mexico.

Samstundes som narkovalden når nye høgder, har tre treffsikre kortromanar som skildrar brutaliteten og vonløysa i landet, nettopp vorte omsette til norsk:

Livet i narkohoffet

Den meksikanske forfattaren Yuri Herrera er ei av dei viktigaste forfattarrøystene frå Mexico i dag. No har tre av romanane hans vorte omsette til norsk.

I Balladen om kongens hage (på norsk i 2016) møter vi den lutfattige Lobo, som livnærer seg ved å syngje i lugubre barar og gudsforlatne vasshòl. Foreldra hans lét etter seg eit trekkspel då dei drog over grensa til USA. Røysta hans er ven og klår, og songtekstane akkompagnerte av trekkspeltonar fengjer tilhøyrarane.

Det uvanlege talentet kjem den lokale narkobaronen for øyret, og Lobo veit å nytte sjansen. Han lagar songtekstar som heidrar bragdene til narkobaronen, og vert påskjøna med å verte ein del av narkohoffet. Lobo får dimed ein plass i ein sosial orden som skapar tryggleik for han. I fråveret av ei reell statsmakt med eit velferdssystem veks det opp parallelle samfunnsordenar som tilbyr vern og rikdom i Mexico.

Men det å underkaste seg ein slik orden inneber også blind lojalitet ¬– som Lobo likevel utfordrar. I romanen på knappe 126 sider er det berre eit tidsspørsmål før undergangen nærmar seg. Og når narkobaronen fell, raknar heile mønsteret. Språket er lågmælt utan overdrivingar og med korte dialogar.

Intern rivalisering

4. februar 2017. Ein kortesje av skotsikre bilar sniglar seg fram i det tørre landskapet i Mexico. I dei sit blant anna to av sønene til El Chapo. Dei er på veg for å møte Dámaso López, El Chapos høgre hand og trufaste kompanjong over fleire tiår.

Sønene til El Chapo og Dámaso López leier kvar sin fraksjon som kivast om å ta over etter narkobaronen. Meklaren og familievennen El Mayo Zambula har ordna møtet for å redde einskapen til kartellet.

Men på møtestaden står bilane til El Chapo-sønene åleine. Usikkerheita heng i lufta helt til ho vert avbroten av eit inferno av kuler frå fleire kantar. Bakhaldsåtaket lèt att åtte døde livvakter. Politiet kjenner til opptrinnet, men tør ikkje gripe inn, ifølge skribenten og gravejournalisten Anabel Hernández.

Hemndrap og svineinfluensa

I romanen Kroppsvandring av Herrera (på norsk i 2016) møter vi ein meklar som står mellom to rivaliserande familiar som livnærer seg av narkokriminalitet. Kvar av dei to familiane held ein tenåring frå den andre familien som gissel, og den skjøre balansen mellom dei kan fort ende opp i ein serie hemndrap.

Byen der familiane held til, er råka av ein svineinfluensaliknande epidemi, og ei klaustrofobisk stemning rår. Det moralske forfallet er like påtrengjande. I den grad ordensmakta er til stades, er det for å gjere livet surt for to langhåra ungdommar.

Herrera nyttar ikkje ord i utrengsmål i skildringar eller i samtlar. Dialogar og monologar i alle bøkene til Herrera er inspirerte av hardkokt noirlitteratur, især denne. Råskap og kynisme er grunnleggjande livsvilkår i fråveret av rett og rettferd.

Underverda

14. august 2016. Slekta til El Chapo møtest i luksusrestauranten La Leche, som er svært populær blant politikarar og kunstnarar.

Stemninga er høg, sjølv om El Chapo sjølv sit fengsla og truleg vil verte utlevert til USA. Det er nemlig utdrikkingslag for Esmeralda, søskenbarnet til Chapo-borna. Det går i sjampanje og whisky.

Ved morgongry vert festen brått avbroten. Med kirurgisk presisjon greier maskerte menn å trengje seg forbi livvaktene og kidnappe seks av familiemedlemmane. Seinare klarer meklaren El Mayo Zambula å frigjere dei, men skaden er openberr. Chapo-klanen er sårbar, og narkorikdomen freistar andre, skriv Anabel Hernández.

Ei nedstiging til dødsriket

I Herreras tredje bok på norsk, Tegn forut for verdens ende (også på norsk i 2016), er det flukta mange meksikanarar gjer til USA, som vert tematisert.

Hovudpersonen Makina vil dra over grensa for å finne bror sin. Men for å gjere det må den unge kvinna manøvrere seg i den kriminelle underverda. Her møter ho gangstarar som gjer reisa mogleg under vilkår av ho tek med seg ein pakke for dei. Kva som er i pakken, vert aldri sagt.

Den løynde reisa er ikkje driven av von og draumar om ei betre framtid. Det er heller ei nedstiging til dødsriket. Kvart av dei ni kapitla i romanen har tittel frå aztekisk mytologi. Samstundes er parallellane til Dantes reise gjennom dei ni krinsane i helvete i Den gudommelege komedie til stades. Det er ingen veg attende, døden er det einaste utfallet. Makinas reise er skildra utan overtydeleg medkjensle, einsemda hennar kan berre finne trøyst hjå lesaren.

Menneske og makta

Mennene som fall frå himmelen før påske, er nok berre småfisk i det som vert kalla krigen mot narkotika i Mexico.

Sidan den tidlegare presidenten Felipe Calderón erklærte krig mot narkotikakartella i 2006, har godt over 20.000 vorte drepne i året, over det dobbelte av tidlegare år. Mange av dei har døydd i kampen mellom styresmakter og narkokartella, andre er drepne i interne oppgjer, eller dei er offer som på slump hamna i skotlinja.

Ein eigen valdslogikk rår Mexico, og han spring ut av kampen mot det vonde. Einskildmenneske kan lett kjenne seg makteslause. I kortromanane til Yuri Herrera gjer ikkje hovudpersonane ein heltedåd mot overmakta, dei freistar berre å tøye livsmoglegheitene sine litt lengre utan å bli fanga av valdsspiralen. Kanskje nett som dei fleste meksikanarane gjer i dag.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også: