Arven etter Lønning | Rune Slagstad

Per Lønnings unike begavelse lå ikke i det at han hadde et meget godt hode. Det var han ikke alene om; som han selv passe ubeskjedent bemerket en gang: «Min bror Inge skal – om mulig – ha et enda bedre hode!» Han var en betydelig teologisk akademiker, med en fremragende embetseksamen. Heller ikke det var han alene om. Han var en henrivende predikant, men det har vi egentlig vært godt forspent med. Han var en glitrende polemiker – noe langt mer uvanlig i norsk sammenheng.

Det spesielle ved Per Lønning lå i kombinasjonen av alle disse egenskapene i én og samme person. Han var noe så uvanlig som en offentlig intellektuell med teologisk tyngde – og sans for det tabloide: en høyst egenartet teologisk dannelsesagent. Kanskje litt for stor for norsk kirkeliv?

Selv ble jeg i unge år begeistret for hans offentlige stillingtagender i aviser og tidsskrifter, først og fremst Kirke og Kultur, som vi abonnerte på i mitt barndomshjem. Jeg husker spesielt konfrontasjonen med helsedirektør Karl Evang i Det Norske Studentersamfund på slutten av 1950-tallet. Jeg fulgte det hele ringside fra Bergen via avisreferatene. Evang hadde slynget ut at Menighetsfakultetet (MF) hadde kuet norsk kulturliv i hundre år, hvorpå Lønning lakonisk bemerket: «Jeg minner helsedirektøren om at MF i år markerer sitt 50-årsjubileum.»

Med sprettert fra kirketårnet

Den første av hans bøker jeg kom over, var Innfall og utfall (1956) - «et forsøk på å bryte den lutherske kirkes store taushet i den aktuelle debatt». Lønning ville skyve i bakgrunnen «tidens indre-kirkelige motsetninger» – ikke minst illustrert ved den heftige helvetesstriden – og i stedet skissere «lutherdommens alternativ i kulturdebatten». Dem han ville treffe «Med sprettert fra kirketårnet» (bokens opprinnelig tiltenkte tittel) var katolikkene, antroposofene og humanetikerne.

Kan kirken moderniseres? (1958) grep fatt i protestantenes evige frykt for ikke å være tidsmessig nok, til forskjell fra den katolske kirkens forskansning mot moderniteten. Tal tidsmessig, men ikke tilpasset tiden! «Giften i tidens vind og veir», den måtte «korkes forsvarlig ute» om kirken ikke skulle bli en flytekork på tidens skiftende stemningsliv. Kirken måtte ikke la seg «redusere til en sjokoladeautomat i det moderne velferdssamfunn». Lønning advarte mot hurraprester som var hjemløse i sin egen arv og derved gjorde «menigheten like hjemløs».

To doktoravhandlinger

Lønning kombinerte den offentlige tilstedeværelse med vesentlige studier i skjæringsfeltet idéhistorie/teologi. Hans to doktoravhandlinger, den teologiske om Kierkegaard (1954) og den filosofiske om Blaise Pascal (1958), hørte til mitt gymnasiale pensum. Min interesse fikk også lokal ernæring, idet vi kom fra det samme strøk i Bergen, fra Grønnestølen, riktignok med noen tiårs forskyvning. Fra jeg var åtte til jeg var 14 år, var jeg avisbud for Dagen, blant abonnentene var foreldrene Anna og Per Lønning. Det var i dette villastrøket langt mellom abonnentene; distribusjonen av det ikke spesielt kroppsinteresserte hovedorgan for den lavkirkelige vestlandspietismen ble god, daglig trim for en liten guttekropp.

Det var slik med en viss Lønning’sk ballast at jeg fra midten av 1960-tallet tilbrakte mine første Blindern-år som teologistudent. Drømmen var en prestegård på Helgelandskysten. At denne drømmen brast, skyldtes opplevelsen av det noe åndsforlatte ved det universitetsteologiske miljø, også det. Jeg forlot teologi og kirke (men returnerte noen tiår senere).

Selvbevisst radarpar på Stortinget

Det hadde vakt en viss bestyrtelse i de lokale kretser at Lønning i 1957 stilte til valg på Høyres stortingsliste – Lønning’ene var ansett som solide Venstre-folk. Nå kom unge Lønning sammen med Kåre Willoch (også han årgang 1928, sterk årgang!) til å utgjøre et selvbevisst og intellektuelt slagkraftig radarpar på Stortingets Oslo-benk, i jevnlig polemisk duell – og gjensidig beundring – med den sosialdemokratiske opponent Trygve Bull.

Det var på denne tiden, omkring 1960, at professoratet i idéhistorie etter A.H. Winsnes ble ledig. Per Lønning var sammen med Egil A. Wyller de antatt sterkeste søkere til professoratet. Men Arne Næss, som likte å la småskogen vokse rundt seg – til en viss høyde -, fant begge utålelige som professorkollega ved «Institutt for filosofi og idéhistorie» – den ene teolog, den andre platoniker. Det hele ble da ordnet slik at en professor i litteraturhistorie ble mobilisert etter søknadsfristens utløp – og forflyttet til idéhistorie. Det akademiske miljø gikk glipp av den spenningsfylte konstellasjon mellom en lekende, kulturradikal filosof og en malmfull, eksistensteologisk idéhistoriker.

For liberal for Menighetsfakultetet

Lønning tok i stedet i 1961 en ny periode på Stortinget, men forlot politikken fire år etter; det var som teolog han ville virke i det offentlige (til forskjell fra Inge Lønning som forlot teologien for politikken): først domprost i Bergen, deretter biskop i Borg (1969–75) og i Bjørgvin (1987-94). Da han i 1975 gikk av som biskop i protest mot den nye abortloven, var det et sterkt ønske fra ham selv (og fra flertallet av lærerkollegiet) å bli professor i religionsfilosofi ved MF, men MFs styre sa nei.

Abortmotstander Lønning ble for liberal – og selvstendig: i 1969 hadde han ordinert Rosemarie Köhn til prest, to år tidligere Børre Knudsen. Hans skuffelse over refusjonen – og vil jeg føye til: en forsømt filosofisk mulighet for norsk teologi og kirkeliv – var et tilbakevendende tema i våre samtaler i senere år. MF representerte den kirkelig-teologiske hovedstrøm i norsk samfunnsliv; det var her, under Ole Hallesby og Carl Fredrik Wisløffs kateter han var utdannet, og det var med denne institusjon han identifiserte seg – med en viss distanse. Og det var ved MF – og ikke hos universitetsteologene – etablert et religionsfilosofisk miljø rundt professor John Nome (1951-1972).

Nektet trykningsstøtte

Lønnings storartede, etter hvert klassiske dogmatikk, Kristen tro (1989), som Gyldendal ikke så seg råd til å utgi, fikk jeg gleden av å innlemme i Universitetsforlagets «Blå Bibliotek». Som en av ytterst få teologer bidro han til Nytt Norsk Tidsskrift som en ny intellektuell arena, blant annet med et elegant portrett (supplert med Finn Graffs strek!), levert på to dagers varsel, av kardinal Ratzinger da han ble pave: «Mer katolsk enn paven?».

Per Lønnings siste betydelige teologiske utgivelse gjaldt kristendommens forhold til andre religioner med den provokatoriske tittel Is Christ a Christian? (2002). Den ble utgitt på et av Tysklands fremste akademiske forlag (Vandenhoeck & Ruprecht), men nektet trykningsstøtte av Norges forskningsråd under henvisning til en konfidensiell uttalelse fra en anonym, norsk universitetsteolog.

