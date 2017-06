Barnefotball er ikke bare vinn og tap. Målet er å skape dugelige borgere | Michael Hertzberg

I helgen møtes mer enn 700 lag til dyst på Voss Cup, Norges største og mest intime turnering for barnefotball. Volleymål, soloraid og grisete sklitaklinger, blandet med iskrem, fårepølse og vennskap – og kanskje noen nye rivaler.

Nils Arne Eggens godfot-teori hevder at det ikke er nok å være god selv, man må også gjøre sine medspillere gode. Men godfot-teorien kommer til kort i barnefotballen. Vi må også gjøre våre motstandere gode.

Hva gjør man som barnefotballtrener når man leder 5–0 til pause, og fullstendig kjører over det andre laget med enkel og effektiv fotball?

Når differansen mellom resultatet blir for overveldende, skjer det noe mentalt med motstanderlaget. De gir opp. De følger ikke løpene sine bakover. De kommer ikke skikkelig opp i press. De angriper alene, én og én. Alt i alt blir hele motstanderlaget en blekere skygge av seg selv. Alt lekker, og målene bare renner inn. Det skjer med andre lag, og det skjer med mitt eget lag.

Selvtillit er ferskvare, og smaker riktig dårlig når den går ut på dato.

Det usynlige vendepunktet

Ved dette usynlige vendepunktet i kampen kan man skille ulike typer barnefotballtrenere. Noen drives av resultatet. Klare roller. Mestring, mål og jubel. Kalassifre. Utklassing. De gir all makt til resultatet, men glemmer utvekslingen. Hvor mye stolthet skal man legge i å nedkjempe en hær som allerede har gitt opp? Hvor forfengelig skal man være når det kommer til utklassingssifre? 16–2. Virkelig? 16-2?

Når man skifter tyngdepunktet fra resultat til utveksling, ser man at kvaliteten på motstanden får større betydning. Det er utvekslingen som blir det primære fokuset.

Det holder ikke lenger å gjøre sine medspillere gode, for hvis man skal utvikle seg, må man også gjøre sine motspillere gode.

Betyr denne holdningen at man som barnefotballtrener skal gjøre laget sitt dårligere kun for å skape jevne kamper?

Både ja og nei. Man gjør ikke sine egne spillere dårligere i en enkel forstand, men ved å gi dem motstand og utfordringer på det individuelle plan, enten gjennom nye roller, eller for å øve på utvalgte ferdigheter. Kanskje skal man bruke skeiva, og ikke godfoten? Kanskje skal forsvaret spille spiss?

Når man først leder med mange mål gir det muligheter til å utfordre spillerne dine på ferdigheter og egenskaper som de i mindre grad mestrer, men trenger øving.

Når man også gjør sine motspillere gode, opprettholder man utvekslingens kvalitet. I barnefotballen gir det lite mening å «drepe» kampen.

6–4. Den målfarlige vingen din er blitt plassert i forsvar, og gikk straks i angrep og puttet seg et nytt mål. Men høy risiko lønner seg ikke alltid i forsvar, og nå lekker det som en sil. Motstanderlaget har fått hull på byllen, og jakter mål. Spillerne dine gjør flere feil, men lærer og mestrer også nye ferdigheter og roller. Imens dyrker du en annen spiller som ving, som bare skal drible. Han klarer en, han klarer to, og nesten den tredje.

Utvikling og resultat går ikke alltid hånd i hånd. En motspiller gjør en frekk finte, og banker langskuddet opp i vinkelen. Spillerne dine ser ned i bakken mens han feirer med salto. 6–5.

Godfotens manglende motstand

Vi er godt kjent med Nils Arne Eggens godfot-teori, hvor man må bygge et kollektiv som spiller enkeltindividene gode ved å skape relasjoner rundt spisskompetansen. Men spisskompetansen er lunefull, ja, iblant bærer den på en forbannelse. Hva gjør man med en spisskompetanse som hindrer utvikling av andre ferdigheter, og som sakte gjør spilleren mer enfoldig for hver dag som går?

Er du villig til å ofre seieren i en kamp eller fem for å utvikle nye ferdigheter hos spilleren din?

Blir spilleren for avhengig av sin spisskompetanse? Blir laget avhengig av enkeltspillere? Det er her godfot-teorien kommer til kort i barnefotballen. Det handler ikke bare om kortsiktig og langsiktig utvikling, men også hva som skal utvikles. Godfoten sikter på resultatet, ikke utvekslingen.

8–8. I en kamp som egentlig var ferdigspilt til pause. Nå har begge lag trukket frem det ypperste av kvalitet opp av hatten, og gir sitt ytterste for å dra seieren i land. Utvekslingen har nådd et høydepunkt. Nå er hver dragning, hver takling og hvert løp helhjertet. Kampen er full av nerve. Kampbildet er spekket av to lag som gjør motstand til det siste. Noen hevder at det å gjøre kamper jevne ødelegger for vinnerinstinktet, men er det ikke nettopp i de tette kampene at dette instinktet kommer mest til sin rett?

Målet er å skape dugelige borgere

Kampene må ikke bli resultatmessig jevne, men utvekslingen blir bedre innenfor det usynlige vendepunktet, før motstanderen gir opp. En spiller, og et lag, har ikke bare ett enkelt nivå. Gode trenere har makt og fingerspissfølelse til å variere laget sitt etter motstanden, for å skape høyest mulig nivå på utvekslingen.

Barnefotball er ikke bare vinn og tap, men lagarbeid, ansvar, tillit, vennskap og konkurranselyst. Målet er å skape dugelige borgere, som deltar i omgivelsene rundt seg. Også med sine motstandere.

Man må både se på styrker og svakheter, rolleforståelse og utfordringer, men også, for å ta Eggen et langskudd videre – man må spille sine motspillere gode. Kan man gjøre sine motstandere gode i politikken? Arbeidslivet? Er det sant at hjernen endrer seg av motstanden i kvalitetslitteratur? Hva med skilsmisser og andre rettssaker?

Hvordan kan man transformere disse polariserte frontene til å finne felles nytte i hverandre og gjøre sine motstandere så gode som mulig?

Jeg vet ikke, men vi kan i hvert fall begynne med å lage spennende kamper under Voss Cup.

