De skamløse jentene har gjort en fantastisk jobb for å belyse den sosiale kontrollen jenter fra minoritetsmiljøer blir utsatt for, men nå er det på tide å slå et slag for guttene.

Hver gang en jente blir giftet bort i et tvangsekteskap, er det også en gutt som blir utsatt for den samme behandlingen.

For blir jenta giftet bort, blir også gutten giftet bort. Dette tar jo vekk samtykket for dem begge. Noe som er et overgrep.

Sekulær Feministisk Front

Hvordan kan vi vite at jenta eller gutten har lyst til å være sammen med den andre personen foreldrene presser på dem? For i likhet med denne jenta kan det ha seg slik at denne gutten er forelsket i noen andre.

Haram og homofili

Det er selvsagt ikke alle som blir utsatt for tvangsekteskap, men som får forventninger dyttet på seg. For eksempel normen som sier at man kun har lov til å gifte seg med andre muslimer. De får beskjed om at det å gifte seg med en som ikke er muslim er haram.

For alt vi vet, kan denne gutten være homofil, og har heller lyst til å bli sammen med en annen gutt.

Det er også mulig at denne gutten heller vil være sammen med en jente som ikke er muslim. Det er ikke engang sikkert at han eller hun ønsker å være muslim selv, men sliter med å bryte ut av disse forventningene på grunn av det massive sosiale presset som følger med det å være født inn i en muslimsk familie.

Skjermdump Facebook

I konservative religiøse miljøer, uansett om det er snakk om kristne eller muslimer, så følger det med noen sterke forventninger. I disse miljøene står for eksempel heteronormen ganske sterkt. Det er også sterke forventninger om at man skal finne seg en kone eller mann, og få masse barn.

Kvinnen blir redusert til en som kun skal føde og oppdra barn. Mennene blir redusert til en som skal forsørge kvinne og barn.

Unge blir ofte fanget av disse forventningene, og sitter ikke igjen med noe reelt valg. Noe som kan gå utover psyken deres, hvis de ikke kan oppfylle disse forventningene.

Stramme normer bergenser livet

Disse forventningene de blir utsatt for, påvirker dem til det punktet hvor de begynner å tenke at det er den eneste riktige måten å leve på. Dette fører til at de setter de samme forventingene til sine egne barn. Noe som kan skape et mønster av mental lukkethet over flere generasjoner, som kan gjøre det veldig vanskelig å bryte ut av kodeksen. Fordi disse normene har blitt styrket over flere generasjoner.

La oss si at denne gutten er homofil eller at denne jenta er lesbisk, og at dette individet føler at de ikke kan leve opp til denne forventningen. Hvis de i tillegg har fått vite hele livet at heterofili er den eneste muligheten, og at homofili er synd, kan det føre til en ufattelig skam fordi at de føler at det er noe galt med dem.

Dette kan føre til psykiske problemer på sikt. Blant annet sosial angst, depresjon og selvmordstanker.

Sannheten er at normer setter begrensninger på livene deres, og setter trange rammer rundt hvem de kan bli som person, og kan gjøre at virkeligheten de lever i kan føles som et fengsel. Det trenger ikke å nødvendigvis være homofili som gjør at de bryter ut av disse normene.

Ikke alle ønsker for eksempel å gifte seg og få mange barn, og ikke alle ønsker å være muslimer.

Heller ikke alle ønsker å være maskuline gutter eller feminine jenter. Og det er heller ikke sikkert at de ønsker å leve som det kjønnet de ble tildelt ved fødselen.

Å velge det ufrie

Frihet er ikke bare valget om hvilken bukse man tar på seg, men også hvem man er som person, hvem man elsker, og hva man tror og føler.

Å velge det ufrie gjør ikke valget noe mer fritt. Det betyr kun at du velger det ufrie og restriktive. For hvordan kan du velge det som er fritt hvis du har blitt presentert en virkelighet der alt blir bestemt fra fødselen av? Hvordan kan du velge det frie når det ufrie blir presentert som frihet?

Vi mennesker er fanger av våre egne tankemønstre, og hvis man begynner tidlig, kan vi gi mennesker innstillingen at frihet er fangenskap og en byrde, istedenfor en frihet og et stort privilegium. Luft kan bli til et vakuum. Vann kan bli ild. Fangenskap kan bli frihet.

I skyggen av en slik mentalitet kan det skapes frykt for å tenke fritt og selvstendig, og da blir det veldig enkelt å kontrollere dem. Fordi de heller vil bli fortalt hva de skal tenke, enn å tenke selv. Dette skaper basisen for sosial kontroll for både gutter og jenter.

Heia de skamløse guttene og mennene

Men det finnes håp, skamløse gutter og menn er ikke noe vi trenger å finne opp, de er her allerede. Skal vi få bukt med den ekstreme sosiale kontrollen som menn og kvinner pålegger fedre, brødre, fettere og onkler å opprettholde, må man bli flinkere til å få disse mennene frem i lyset.

De er de moderne forbildene som dagens unge menn trenger å se mye mer av. Se at det går an å leve uten å måtte kjenne på skam fordi din søster, kone, mor eller datter lever selvstendige liv.

De skamløse mennene er like viktige som jentene, de er sekulære, ateister, agnostikere, eller moderne troende menn som har sagt offentlig at de ikke eier sin egen søsters ære, men like fullt elsker familien sin og har omsorg for dem.

Noen av disse mennene er: Mohammed Rah, Cemal Knudsen Yucel, Bazil Nicobin, Shakeel Rehman, Walid al-Kubaisi, Shahram Shaygani, Wasim Zahid, Noman Mubashir, Tooji, Zahid Ali, med flere. Heia dere!

