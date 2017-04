Den uregjerlige bølingen i Kongressen kan torpedere Trumps agenda | Hilmar L. Mjelde

Til tross for republikansk president og flertall i begge kamre i Kongressen, imploderte nylig forsøket på å annullere og erstatte Obamas helselov fra 2010. Både moderate og ytterliggående partifeller nektet å støtte reformforslaget til Trump og underhus-leder Paul Ryan.

Slik kan det fort gå også i resten av Trumps presidentskap. Grunnloven av 1789 setter den utøvende presidenten og den lovgivende Kongressen opp mot hverandre.

Dette gjør president Trump til en tilrettelegger, ikke en dirigent, viser presidentforskningen.

Han kan kun bygge koalisjon i randsonen av den republikanske kongressdelegasjonen og må utnytte handlingsrom når de oppstår.

Uunngåelig konflikt

Fire strukturelle faktorer kan skape vedvarende uenighet mellom Trump og partifellene i Kongressen. For det første er han og visepresident Mike Pence de eneste to nasjonalt folkevalgte.

De 535 kongresspolitikerne må kun blidgjøre velgerne i sine lokale valgkretser, ikke Trump.

For det andre opererer presidenten og Kongressen ulikt. Som den nasjonale politikkens iverksetter, må Trump selvsagt se helhetlig på den. I den desentraliserte Kongressen, derimot, vet ikke alltid den venstre hånden hva den høyre styrer med. Spesialiserte kongresspolitikere får ofte et annet perspektiv på ting.

For det tredje har Trump tilgang på langt mer informasjon og ekspertise enn partifellene i Kongressen. Dette gir ham en annen oppfatning enn dem i flere politiske saker. For det fjerde har de to ulike tidshorisonter. Trump sitter i fire og maks åtte år. Mange kongresspolitikere sitter mye lengre, og har ikke samme hastverk med å gjennomføre politikken.

Ikke republikanernes naturlige leder

På toppen av disse systemiske kildene til splid, er ikke Trump partiets naturlige leder. Han drev i realiteten valgkamp som en uavhengig kandidat mot både demokratene og eget parti.

For mange konservative er Trump en kjetter.

Selv om han vant, oppstår ikke intern harmoni over natten. Det samme erfarte Jimmy Carter, og i mindre grad Bill Clinton og Barack Obama. For mange konservative er Trump en kjetter.

Trump må lede partiet

Like fullt må han lede partiet. Som Lyndon B. Johnson sa: «Det er bare én måte å håndtere Kongressen på, og det er uavbrutt». Partifellene stemmer med ham når de kan, og er mer åpne for påvirkning enn demokratene. Spesielt hvis de oppfatter at valget ga ham et mandat.

De mektige kongresslederne er Trumps viktigste allierte. De føler på litt av det samme nasjonale ansvaret som ham. Men selv ikke dem vil han alltid kunne regne med. Som demokratenes senatsleder Harry Reid sa: «Jeg jobber ikke for Obama».

Via staben sin må Trump både pleie dem som er enige med ham, og overbevise republikanerne som ikke er det.

Smiger og tjuvtriks

Trump har imidlertid en velutstyrt verktøykasse til rådighet. Siden 1953 har alle presidenter hatt en egen stab som kun pleier forbindelsene til Kongressen. Andre medhjelpere mobiliserer eksterne aktører til å legge press på den. Hestehandler, politiske konsultasjoner, press og sanksjoner er også vanlig. Da en senator klaget på Bill Clintons budsjettpakke, flyttet Clinton statlige jobber vekk fra delstaten hans.

Nylig inviterte Trump de mest vriene partifellene i Kongressen til å bowle med ham i Det hvite hus.

Presidentens direkte, personlige appeller til enkeltpolitikere kan være et potent grep.

Kongresspolitikerne syns det er stas når USAs president ringer dem. Men det mister sin effekt hvis han gjør det for ofte.

Trump bør derfor ikke involvere seg for direkte og ofte.

Andre personlige goder er sosial omgang med presidenten, smiger, en tur med Air Force One, bursdagshilsener og å få ta bilde med presidenten. Nylig inviterte Trump de mest vriene partifellene i Kongressen til å bowle med ham i Det hvite hus.

Må utnytte opportune øyeblikk

Det viktigste enhver president kan gjøre, er imidlertid å vurdere grundig sin strategiske posisjon. Dette er avgjørende for å anslå handlingsrommet han har, ellers vil han gape over for mye eller underprestere.

Den edrueliggjørende sannheten er nemlig at presidenten har høyst begrensede muligheter til å styre partiet sitt.

Presidentlederskap er med andre ord høyst kontekstavhengig. Omstendighetene må ligge til rette. Konkret vil det typisk si et stort kongressflertall, en overveldende valgseier, stor støtte på meningsmålingene eller en nasjonal krisesituasjon.

Kjente eksempler er Den store depresjonen, drapet på Kennedy, New Deal-regimets kollaps og terrorangrepet i 2001. Disse øyeblikkene ga henholdsvis Franklin Roosevelt, Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan og George W. Bush et betydelig handlingsrom i form av en mer medgjørlig kongress. Disse presidentene handlet fort og effektivt, og fikk betydelig, men forbigående politisk gjennomslag.

Alle disse presidentene var markant mindre effektive senere i sitt presidentskap. De var alle da mer erfarne, og hadde ikke mistet sine politiske ferdigheter. Derimot var omstendighetene adskillig mindre gunstige.

Trumps uavklarte posisjon

Feilvurderer presidenten sin strategiske posisjon, kan det resultere i ydmykende, tidlige nederlag i Kongressen. Jo mer omfattende og komplekst et lovforslag er – som enhver helsereform vil være, desto mer opposisjon vil det generere.

Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama gikk alle på sviende nederlag i Kongressen, fordi de feilvurderte hva de kunne få den med på.

Dette året vil gi indikasjoner på hvor stort handlingsrom Trump faktisk har.

Han har ikke gitt opp helsereform enda. Men den sterke partipolitiske polariseringen og forgiftede atmosfæren etter valget utelukker nærmest at demokratene vil gi ham noen støtte.

USAs politiske system er designet for å spre makt. Når de politiske frontene attpåtil er så steile, blir kongresspolitikerne en ganske uregjerlig bøling.

På den andre siden kan hans opprørske agenda tolkes som at velgerne stemte for en ny politisk kurs. Det er ikke alltid lett å slå fast om valgresultatet har gitt vinneren et klart mandat.

Påvirkning i randsonen

Teorien tilsier at Trump vil få en stri tørn med Kongressen fremover. Velgernes preferanser, partimedlemskap, ideologi, egne synspunkter og eksisterende forpliktelser i pågående politiske saksbehandlinger avgjør først og fremst hvordan kongresspolitikerne stemmer. Når Trumps fremstøt kommer, har de fleste kongresspolitikerne allerede bestemt seg i en gitt politisk sak.

USAs politiske system er designet for å spre makt. Når de politiske frontene attpåtil er så steile, blir kongresspolitikerne en ganske uregjerlig bøling.

En amerikansk president kan derfor bare påvirke i randsonen av den lovgivende prosessen.

