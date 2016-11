Det er to sikre følger av presidentvalget i USA, uansett utfall. Den ene angår NATO og Norge direkte. | Øyvind Østerud

Krisen i USA, velgeropprøret mot de privilegerte elitene og mot et politisk Establishment som tjener seg selv, er gjenkjennelig i hele den vestlige verden. Dette lå under det britiske Brexit og det viser seg i voksende protestbevegelser i de fleste europeiske land.

Fellestrekket er at politiske eliter og etablerte partier i økende grad er frikoblet fra brede velgergrupper.

Den amerikanske statsviteren og forfatter Francis Fukuyama skrev nylig at det underlige ikke er protestbølgen under presidentvalgkampen. Det underlige er at opprøret ikke kommer før nå. Hvorfor? Fordi økonomisk og sosial ulikhet har økt gjennom nær to generasjoner.

Øyvind Østerud

Globalisering og internasjonalisering har tjent mange, men mange er også marginalisert, uten del i den økonomiske veksten.

Når tilbakeslaget kommer, som under finanskrisen fra 2007, er det arbeiderklassen og sårbare deler av middelklassen som rammes. Finansnæringen og de rikeste greier seg fint.

Politikernes svar på økonomiske utfordringer er mer av det som fjerner dem fra de svakest stilte – frihandel, utflytting av arbeidsplasser, åpne grenser, omstilling uten kompensasjon og uten troverdige garantier. Dette har vært kjernen i velgeropprøret i USA, både for Donald Trumps og Bernie Sanders’ velgere.

Den sosiale krisen blir ikke løst

Det er to sikre følger av presidentvalget i USA, uansett utfall.

Det ene er at den sosiale krisen ikke blir løst. Trump har ingen effektiv økonomisk krisestrategi, med sine krav om lavere skatter og begrenset handel. Hillary Clinton vil by på mer av det som ikke har virket. Forklaringen er enkel. Det står ikke et enig folk med en felles interesse bak noen fellesløsning. Det demokratiske forfallet i amerikansk politikk er urokket av valgutfallet:

En forfatningsordning der sentrale institusjoner blokkerer hverandre, et dypt splittet folk, og voksende, velbeslåtte lobbygrupper som kan stanse nesten et hvilket som helst tiltak og som ingen president kan overse.

Det er ikke bare slik at det er underlig at opprøret ikke er kommet før. Det ville være et politisk mirakel om presidentvalget i 2016 løste problemet, normaliserte amerikansk politikk og stabiliserte de politiske partiene.

En langsiktig og sentral valgtendens er utradert. Det er ikke lenger slik at de store partiene nærmer seg hverandre i kampen om velgerne i midten.

Det er tvert imot de militante og deklasserte fløyene som setter dagsorden og river både det republikanske og det demokratiske partiet fra hverandre.

Den hvite arbeiderklassen er i krympende mindretall, men opprøret har spredt seg til større deler av middelklassen.

Følgene for verden og for oss

Donald Trump er ingen tilfeldig demagog. Bak skjellsordene, sexismen, de harde ordene om innvandrere, islam og forfall, er det et grunnmotiv i det amerikanske presidentvalget.

Sosial klasse er tilbake i sentrum. Den tilsynelatende uberegnelige Trump har hatt et stabilt budskap om vern av grensene og straff for utflytting av arbeidsplasser.

Den andre følgen av presidentvalget er de globale konsekvensene, følgene for verden og for oss.

Vi vet ikke hva slags utenrikspolitikk vi ville få med Donald Trump, og han vet det heller ikke selv.

Et mer tilbaketrukket USA, opptatt av sine egne vitale interesser, men hva betyr egentlig det?

Hva betyr det i Midtøsten, mellom nære allierte som Israel, Saudi-Arabia og NATO-landet Tyrkia? Betyr det handelskrig med Kina? Betyr det svakere militære garantier for europeiske Nato-land, inkludert Norge?

I så fall endrer det vilkårene for den aktuelle debatten om langtidsplanen for det norske Forsvaret, siden allianseavhengighet i økende grad er nøkkelen til et troverdig forsvar.

Globaliseringen etterlot tapere

Tilbakeslaget for mye av det Hillary Clinton har stått for er noe av kjernen i den politiske krisen i USA. Det var Bill Clinton og demokratene som gjorde globalisering til en feiret samtidsdiagnose midt på 1990-tallet; et utviklingsoptimistisk budskap om velsignelsene ved åpne grenser, frihandel, utenlandsinvesteringer, samarbeid og felles problemløsning.

To tiår senere er dette slagordet for mange et monument over naiv utviklingstro og feilslått politikk.

Globaliseringen skapte ikke harmoni og fordeler for alle. Den ga vekst, men den etterlot seg også tapere. Den sosiale ulikheten vokste og frustrasjonen økte blant store befolkningsgrupper som følte seg sviktet av sine leder. Hillary Clinton har ingen troverdig løsning på dette.

Militærpolitisk har Hillary Clinton i posisjon som utenriksminister vært en av de mest militante haukene i amerikansk politikk, med sterk tro på offensiv militærmakt for å stabilisere verden og fremme vestlige verdier.

Hun ville tungt inn på bakken i Irak og Afghanistan, og hun overbeviste en nølende Obama om å bombe Libya og styrte Gaddafi. Denne politikken viste seg mislykket og den er en viktig del av bakteppet for Syria-krisen og destabiliseringen av hele Midtøsten.

Heller ikke militær- og sikkerhetspolitisk har Hillary Clinton gjort noen troverdig strategisk omvurdering etter feilvurderingene i Irak, Afghanistan og Libya.

USA blir en annen internasjonal aktør

To konklusjoner følger av det amerikanske presidentvalget, helt uavhengig av hvem som blir president.

Den ene er at tillitskrisen mellom velgerne og den etablerte ledelsen av de to store partiene består. De er begge rystet i sine grunnvoller, med en utvikling gjennom primærvalgene som knapt noen var forberedt på. Det innebærer at splittelsen mellom de dominerende elitene og store velgergrupper er dyp og nesten ugjenkallelig.

Ingen av presidentkandidatene har hatt troverdige løsninger på denne utfordringen.

Den andre konklusjonen er at USA vil bli en annen aktør i internasjonal politikk enn vi har vennet oss til gjennom hele etterkrigsperioden, mer konsentrert om sine egne problemer, mindre forutsigbar i sine garantier overfor Europa.

Etter den kalde krigen har den amerikanske andelen av finansieringen av NATO økt fra to tredjedeler til tre fjerdedeler av budsjettet. Det er overveiende sannsynlig at dette vil snu.

Dermed vil også forsvaret av Norge komme i et annet lys, med langt større krav til egeninnsats enn vi har forestilt oss.

