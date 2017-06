Tirsdag skal Therese Johaug møte i den internasjonale voldgiftsretten for sport i Lausanne, (CAS – Court of Arbitration for Sport). På papiret er CAS en voldgiftsdomstol som bygger sin myndighet på frivillige avtaler mellom likestilte parter. Det er både fiksjon og språkmisbruk:

Idrettsutøvere har ingen valg. Sier de nei til CAS, får de ikke delta i internasjonale konkurranser.

Det som er virkelig, er derimot at tre menn holder Johaugs idrettsfremtid i sine hender. Alle tre er forretningsadvokater. Vil de kunne avgi en rettferdig dom?

Astrid Flemberg-Alcalá

Rettferdighet er feil ord i disiplinærsaker mot idrettsutøvere.

For lenge siden ba en god venninne meg lese dokumentene til en antidopingssak mot en av hennes klienter, en fransk svømmer. Jeg var da leder for Amnesty Internationals såkalte appellkomité, Amnestys ankemyndighet i utestengningssaker.

Venninnen lurte på om Amnesty ville kunne gripe inn mot rettsløsheten i CAS. Lesningen var en reise inn i fremmed land. Under et gjenkjennelig overflatemønster fantes en bunnstruktur der ordene ble kvalt i prefabrikkerte abstraksjoner.

Smålig bokholdermoral

Skyld betydde ikke skyld, ansvar betydde ikke ansvar. Alt var redusert til smålig bokholdermoral. Dommen fra CAS var besynderlig: «Påklager, A.G., gjorde sterkt inntrykk på panelet [voldgiftsmennene] som en hederlig idrettsutøver med utmerket moral, stor integritet og eksemplarisk adferd. Inntak av et legemiddel med en i idrettssammenheng forbudt bestanddel har vært terapeutisk motivert. Kun en svært liten og på ingen måter prestasjonsfremmende mengde er påvist i urinprøven. A.G. kan imidlertid ikke unngå ansvar.»

Jeg har nå fulgt CAS' praksis i mange år, og nei, eksempelet er ikke uvanlig. Lignende variasjoner over samme grunngiving oppstår ofte. Det følger av skyldpresumsjonsansvaret i antidopingregelverket. Eller som Romano Subiotto, voldgiftsmannen som leder dommerpanelet i saken mot Johaug, uttrykte det: Skyldpresumsjonen er en forutsetning for effektiv behandling av saken.

Satt litt på spissen kan det rettssynet vi har hatt, beskrives slik: Vi finner deg skyldig fordi du ikke har kunnet bevise at du er uskyldig i det vi egentlig ikke tror du er skyldig i, men som reglene sier at vi skal forutsette at du er.

Vidar Ruud/NTB scanpix

Hvorfor ble han straffet?

Martin Johnsrud Sundby ble felt. Han hadde ikke jukset. Alle kjente til sykdommen hans og til astmamedisinen. Likevel ble han straffet. Hvorfor?

CAS svarer i en 59 sider lang avgjørelse: Det stemmer, Sundby ønsket ikke å jukse. Men det er irrelevant. Det som er relevant, er å finne ut hva World Antidoping Agency (WADA) har ønsket, men ikke klart å uttrykke tilstrekkelig tydelig i sin uklare fremstilling.

Man må derfor spørre seg: Hvilken dose tillater regelverket? Dosen som kan puttes inn i et forstøverapparat, eller den som faktisk innåndes i kroppen? Og svaret på det spørsmålet er igjen avhengig av hva som menes med «epitet inhalert» og ordet «dose».

Panelet har blant annet konferert definisjonene i Oxford English Dictionary og Random House Dictionary, og jo, Sundby hadde grunnlag for å misforstå reglementet; jo, til og med panelet selv synes nok at reglene er uklare, men nå er det som det er, og «epitet inhalert» skal tolkes på nettopp den måten som WADA har tenkt, men ikke helt klart å uttrykke tydelig. Skyldig!

Er ikke en slik beslutning et overgrep – mot Sundby og mot selve rettferdighetens idé?

Et vedheng til systemet

Hva skjer når malene legges over det intrikate og vanskelig tilgjengelige mønsteret av menneskenes innbyrdes relasjoner og adferd?

Kanskje var det det som hendte med Therese Johaug, at hun ble et vedheng til systemet.

FABRICE COFFRINI/KEYSTONE

FIS' evige president, Gianfranco Kasper, dypt solidarisk med seg selv og sitt maktapparat, dømte Johaug raskt ut. Det var en massemedial ekspresstilpasning av skyldpresumsjonen. Siden, da domsutvalget konkluderte med 13 måneders utestengning, krevde FIS hardere straff og anket til CAS.

Det er ikke slik at FIS tror at Johaug ønsket å dope seg. FIS mener bare at Johaug burde ha oppdaget «varseltrekanten» på emballasjen. Forsømmelsen gjør henne noe mer uaktsom enn det domsutvalget har ansett.

Det er tydeligvis livsviktig å fastsette nøyaktig hvor på uaktsomhetsskalaen Johaug skal plasseres.

I redegjørelsen for hvilke prinsipper domsutvalget har lagt til grunn for sin beslutning, nevnes ikke rettssikkerhetsprinsippet og heller ikke respekt for grunnleggende rettigheter.

Torstein Bøe/NTB scanpix

Det ville vært både naturlig og mulig for domsutvalgets ledelse å spørre seg selv: Er det riktig å anta Johaugs skyld når det griper såpass alvorlig inn i hennes privatliv og følgene er så omfattende? Er det riktig å fortsette å anta Johaugs skyld når vi selv er overbevist om at hun ikke har hatt noen som helst hensikt om å dope seg? Er det riktig å dømme Johaug til 13 måneders yrkesforbud – for det er det utestengningen faktisk er – når vi selv mener at hennes uaktsomhet har vært «ubetydelig»?

Lager lover etter eget forgodtbefinnende

Resonnementene rundt de omstendighetene FIS vil prøve, er motsigelsesfulle. Det er for eksempel ikke mulig både å si at «den omstendighet at legemiddelet ble kjøpt i utlandet, skjerper ... i seg selv kravene til hvilken aktsomhet som måtte kreves av Johaug», og å påstå at: « ... Esken var merket med et rødt ’dopingvarsel’ ... men Johaug hadde etter Domsutvalgets bedømmelse ingen nevneverdig grunn til å se etter en slik eller en lignende merking/advarsel på produktet ... slik merking er en "sær-italiensk" ordning som frem til da var ukjent for norske utøvere og støtteapparat.»

Henning Carr Ekroll

Det er alvorlig at vi lar mektige idrettsorganisasjoner og private idrettsstiftelser «stifte lover», «reise tiltale» og «dømme» så godt som etter eget forgodtbefinnende.

Det er også alvorlig at umistelige friheter og rettigheter blir forhandlet bort, slik at idrettskvinner og idrettsmenn må finne seg i sjelløse regler og urettferdige prosedyrer, i rettsstridig inntrenging i og innskrenkning av privatlivet (gjennom blant annet meldeplikten), i registrering av ytterst sensitive personopplysninger uten hjemmel i lov, i overføring av slike personopplysninger til en privat stiftelse i Canada (WADA) uten hjemmel i lov, i at WADA videreformidler både personopplysninger og rykter til Interpol.

Det finnes et tonefall for skråsikkerheten og et annet for skadefryden. Jeg hører begge i diskusjonen om Johaug. Men hvor finner man et tonefall for det ettertenksomme og nyanserte?

Oversatt fra svensk av Inger Sverreson Holmes.

Les også:

Johaug har levert motanke – går for full frifinnelse