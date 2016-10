Jeg kviet meg for å skrive dette, for jeg vet at heller ikke jeg blir spart for hatet

«Vi må stoppe menn som hetser og truer kvinner», skrev generalsekretær i Rød Ungdom, Anja Ariel Tørnes Brekke i Aftenposten 14. oktober. I innlegget kritiserer hun machokultur generelt og hetsen i Mannegruppa Ottar spesielt.

Noen dager senere legger hun ironisk nok ut skjermdump fra nevnte gruppe på Facebook, hvor hun er blitt grovt hetset og omtalt som hore, og hvor det oppfordres både til voldtekt og til aktivt å finne hevnporno av henne som kan spres på nett.

Machokulturen lever

Disse kommentarene er med på å understreke at innlegg som Brekkes fortsatt er nødvendige, og at både patriarkatet og machokulturen lever i beste velgående.

Slik startet debatten: Mannegruppa Ottar ble beskyldt for hets mot unge jenter.

Vi må virkelig stoppe menn som hetser og truer kvinner, og nei, det betyr ikke at alle menn gjør det. Med med det lagt til grunn, kan vi fokusere på selve problemet og forstå at dette er et problem, i stedet for å frata kvinner definisjonsmakten på hva det er som oppleves som krenkende, hatefullt og truende.

Jeg ble kvalm og forbannet

Min umiddelbare reaksjon til kommentarene som ble lagt ut var å bli kvalm og forbannet. Jeg ble fysisk uvel av å lese særlig den seksualiserte hetsen, som gjør at jenter som tør å ytre seg føler seg enda mindre trygge enn de allerede gjør.

Fakta: Nancy Herz 20 år gammel jusstudent, aktivist og samfunnsdebattant.

Oppvokst i Haugesund med arabisk familiebakgrunn.

Mottok tidligere i år Skamløsprisen fra Sex og samfunn sammen med to andre unge minoritetskvinner.

Ny spaltist i Aftenposten.

Da jeg senere på kvelden gikk inn for å lese gjennom dem igjen, ble jeg lei meg. Jeg gråt fordi det er så lett å føle seg hjelpeløs når man konfronterer slike ytringer.

Man føler seg truet og blir redd for å bruke stemmen når man blir møtt med så mye hat for å komme med saklig kritikk. Jeg gråt av frykt, sinne og oppgitthet, selv om jeg vet at disse mennene som regel bare ser på truslene sine som løsprat.

De er vanlige menn, med vanlige jobber

Men hvem er disse mennene? Jeg tok meg friheten til å søke opp noen av dem. De er vanlige menn, med vanlige jobber. Noen jobber i skolevesenet. Andre har jeg venner til felles med på Facebook.

Noen har egne barn som de skal oppdra og gjøre til fungerende, frittenkende samfunnsborgere.

De er vanlige menn, med vanlige liv, og mange har sannsynligvis rent rulleblad enn så lenge. Det blir derimot spennende å se om Brekkes anmeldelser fører frem, og hvorvidt det å innse at slike ytringer kan ha konsekvenser kan forandre holdningene deres.

Jeg finner en trygghet i å vite at de fleste mennene jeg kjenner ikke har slike holdninger og selv blir uvel av å lese slik hets.

Det er dette som er det mest skremmende. De som snakker om kvinner på en så nedlatende måte i kommentarfeltene, er folk som vi har gått i klasse med, møter på gaten, møter på jobb, som jobber på favorittbutikken vår og som vi må forholde oss til hver dag.

De færreste mennene jeg kjenner sympatiserer med deres holdninger og ytringer, og da må man spørre: Hvor gikk det galt?

Hva har gått galt?

Hva er det som er gått galt når noen helt hemningsløst kan skrive at en ung jente fortjener å bli voldtatt for ytringene sine? Når en mann skriver «kill it..,skin it..,wear it» (sic!) om en ungdomspolitiker, og en annen skriver: «Spørsmålet er vel bare hvor mye hun fikk betalt siste gang hun hadde sex med noen...» om en vilt fremmed dame på grunn av at hun tar del i samfunnsdebatten.

Alle disse kommentarene er rettet mot en kvinne i løpet av en dag.

Skulle vi begynt å ramse opp alle våre opplevelser, hadde vi holdt på lenge. Da må vi spørre oss selv, hva har gått galt og hvordan kan vi som samfunn imøtegå disse kommentarene?

Modige kvinner og menn trues til taushet

Jeg mener at netthaterne er en av de største truslene mot samfunnsdebatten, nettopp fordi mange velger å tie fordi de ikke orker å forholde seg til hetsen og truslene.

Noen trekker seg for å skjerme familien sin, og andre for å skjerme seg selv. Vi har sett modige mennesker, både menn og særlig kvinner, bli truet til taushet. Vi må bare tro på at det skjer, og sørge for at det ikke skjer igjen og igjen.

Samfunnet vårt mister viktige, sterke, gode stemmer. Vi mister mange av nyansene, og de nye ideene. Jeg selv kviet meg før jeg satte meg ned for å skrive dette innlegget, fordi jeg vet at heller ikke jeg vil bli spart for drittslengingen, hatet og noen få individers måte å uttrykke lav selvfølelse på.

Jeg undres om de som legger igjen slike kommentarer er like åpenhjertige om hva de synes om halvparten av jordens befolkning når de konfronterer dem ansikt til ansikt.

Vi trenger menn med på laget

Jeg finner en trygghet i å vite at de fleste mennene jeg kjenner ikke har slike holdninger og selv blir uvel av å lese slik hets. De blir sinte både på vegne av de jentene som ytrer seg og de jentene som vokser opp og lærer at man er mest trygg når man holder kjeft.

Vi trenger menn med på laget. Både som støttespillere, men også for å konfrontere de kvinnefiendtlige holdningene som får grobunn i grupper som Mannegruppa Ottar, og andre steder på nettet og i det virkelige liv når man for eksempel «jazzer med gutta» (sitat småbarnsfar 35 år, medlem i Mannegruppa Ottar).

Det at det finnes en Facebook-gruppe for menn er ikke et problem i seg selv. Men når det fungerer som et ekkokammer som forsterker patriarkalske holdninger, blir det problematisk.

Slik svarte Mannegruppa Ottar da de først ble konfrontert med kvinnehetsen på nettsiden deres.

Menn, fortell at dette er lavmål og ukult!

Det er tydelig at de som skriver slike kommentarer ikke har respekt for kvinner, og da må de høre fra andre menn hvor lavmål og ukult det er å snakke slik om halvparten av jordens befolkning.

Ikke fordi vi er noens søster, datter, mor, bestemor, tante, kone, kjæreste, barnebarn eller venninne. Men fordi vi er mennesker og har et menneskeverd i kraft av å være oss selv.

Å definere oss og hvorvidt vi fortjener hets ut ifra våre forhold til andre menn ved å si ting som «det kunne vært din datter/kone/søster», er ikke nok.

Ville dere vist dette til moren deres?

Og til de der ute som skriver disse kommentarene: Er dere stolte? Føler dere at dere har oppnådd noe i livet? Ville dere vist dette til moren deres?

Føler dere at maskuliniteten deres vokser i takt med dritten dere kaster ut? Ville dere likt å bli krenket på denne måten selv? Kanskje objektivisert seksuelt også? Ville dere sagt det opp i ansiktene våre?

Jeg tviler på det, og vi ser de samme tendensene hver gang de blir konfrontert med ytringene sine. De «mente det ikke», vi «vet hvordan det er» og «det var bare for gøy».

Vi må sammen skape en kultur uten rom for ukultur, og samfunn hvor det ikke er tvil om at slike holdninger ikke hører hjemme noe sted.

Twitter: @nancyherz

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Her kan du lese mer av debatten knyttet til Mannegruppa Ottar og netthets av kvinner: