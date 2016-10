Jeg var gift med en forfatter. Det finnes ingen etikk som beskytter mitt privatliv | Marianne Bang Hansen

«Dette skal jeg skrive om», sa han. Vi sto midt i en skilsmisse.

Hva gjør det med mennesker å få offentliggjort forhold de selv ikke har kontroll over? Hvordan er det mulig, når alle andre profesjoner må utøve en faglig refleksjon, at kunsten går fri? Er normen at bare det er god kunst, så er etikken underordnet?

For meg er det et paradoks at kunstnere kan skalte og valte med menneskelig materiale som i min egen jobb er meget strengt beskyttet. Dette representerer en dobbel standard; en for kunsten og en for alle andre profesjoner.

De som går i terapi hos meg, skal føle seg trygge

Jeg er psykolog og forsker. De som deltar i min forskning eller som går i terapi hos meg, kan føle seg helt trygge på at informasjon fra deres liv, ting de har fortalt og delt med meg i tillit, aldri vil komme andre for øre. De vil ikke kunne bli gjenkjent eller identifisert, hverken direkte eller indirekte.

Som psykolog og forsker er jeg underlagt strenge retningslinjer for hva jeg kan si eller skrive om andre mennesker. Forskning og kliniske erfaringer fra møter med pasienter skal bringe verden fremover og gi oss bedre kunnskap om hvordan vi kan hjelpe andre mennesker på en best mulig måte.

Vi må formidle og dele slik at grupper av klinikere får del i fagutviklingen. Det er viktig at forskningen er fri og uavhengig, og at den ikke sensureres eller båndlegges.

Det er uakseptabelt at pasienter blir gjenkjent

Likevel stilles det klare krav til etikk. Det er uakseptabelt å formidle opplysninger som gjør at mennesker kan kjenne seg igjen, eller kan gjenkjennes av andre.

Menneskene bak eksempler og tall eier dessuten selv sine data og sine historier, og de kan selv avgjøre om de vil inngå i det som skal forskes på eller formidles. Selv om jeg skriver en glitrende forskningsartikkel, er jeg ikke fritatt fra at data er samlet inn og bearbeidet på en etisk forsvarlig måte.

Jeg ville risikere straffesak og tap av autorisasjon

Psykologer må ganske enkelt følge Etiske prinsipper for nordiske psykologer. Disse er utarbeidet og vedtatt av Norsk Psykologforening og er ment som en støtte til psykologen i arbeidet med etiske problemstillinger. Det handler om å identifisere etiske dilemmaer, vurdere konsekvenser av handlinger og å ta ansvar for konsekvensene. Den etiske refleksjonen er en prosess som pågår kontinuerlig.

Pasienter og forskningsdeltagere skal føle seg trygge på at jeg gjennom min profesjonelle yrkesutøvelse ikke vil avsløre de deler av deres privatliv som jeg har fått tilgang til.

Noen ganger er kontrakten og rolleforståelsen mer uklar. På fritiden, på skolen, i fortrolige samtaler med bekjente. Skulle jeg ønske å skrive en utleverende roman basert på slikt materiale, ville disse forpliktelsene også følge meg. Jeg ville risikere å tape min autorisasjon og risikere straffesak.

Kan hver enkelt kunstner sette grensen?

«Hva er godt?», «hva er det rette?», «hvordan bør man oppføre seg?».

Dette er allmennetikk og den normen vi legger til grunn for våre ord og handlinger.

Er etiske normer privatisert i kunstfaglige sammenhenger? Er det opp til hver enkelt kunstner å sette grensen? Finnes det grenser for hvor langt man kan gå i å utlevere sine nærmeste? Denne diskusjonen må kunstfaget selv ta. Men jeg kan ikke se at forlag eller særlig mange forfattere ønsker å gjøre det.

Mitt samliv er offentliggjort i en roman

Jeg har vært gift med en forfatter i nesten 20 år. Det finnes ingen etikk som beskytter mitt privatliv.

Livshendelser gjennom kjærlighetsliv, utroskap og skilsmisse, som de fleste av oss ønsker å beholde som private, er i mitt tilfelle blitt offentliggjort via en skjønnlitterær roman. Som kunst. Og jeg kan ikke gjøre noe med det.

Vi ble skilt, og kort tid etter skilsmissen ble det gitt ut en skjønnlitterær roman der detaljer og hendelser er hentet fra vårt samliv.

Romanen omtales som litteratur av høy kvalitet. Den er blitt anmeldt i de store avisene, den er mye omtalt og har generert litteraturarrangementer over hele Norge. Den er også nominert til flere betydelige priser.

Helt umulig å beskytte seg mot

Jeg føler meg utlevert. I detaljer om mitt liv, mitt samliv og mine relasjoner. Og jeg gjør klokest i å holde det for meg selv. Ikke si det til noen.

For meg handler dette om at personlige livshendelser blir gjort om til litteratur kort tid etter at de har skjedd. At venner og familie kjenner seg igjen, både i detaljer og i helheten. Det som måtte være fiksjon, blir tillagt meg og mitt liv. Jeg er til stadighet blitt konfrontert med innholdet i boken.

Min erfaring er ikke unik. Kunsten gir rom for utlevering av de nære relasjoner. Bare kall det for kunst, og det er ikke rom for etiske refleksjoner. Helt umulig å beskytte seg mot. Det finnes ingen argumenter imot. Og tar man til motmæle bekrefter man bare historiens innhold. Man blir offeret som setter seg selv sjakk matt.

