«Hver dag våkner jeg og ønsker å bli slukt av et svart hull»

Slik begynner «Reem», en 21 år gammel saudisk kvinne, en beretning fra sitt eget liv. En beretning som konkluderer med at innestengelsen, isolasjonen og undertrykkelsen er så total at hun vurderer å ta sitt eget liv.

At kvinner i Saudi-Arabia lever under et strengt apartheidregime er en kjent sak. At land i vesten aktivt bidrar til å støtte dette regimet gjennom alt fra våpensalg til investeringer og kosebesøk hos kongefamilien er like kjent.

Imidlertid er det først de siste årene det har begynt å bli mulig å høre stemmene til kvinner i Saudi-Arabia selv. At hele verden møtes i sosiale medier har gitt en unik mulighet for kvinnene til selv å fortelle sine historier.

Og historiene er skammelige.

«Skulle ønske jeg var født som gutt»

«Reem», som vi har vi har vært i kontakt med på sosiale medier, ønsker å dele sin historie. Teksten er oversatt av Glöm aldrig Pela och Fadime, en politisk og religiøst uavhengig ideell organisasjon, som arbeider mot undertrykkelse og såkalt æresvold.

Kvinnen vil at vi skal vite at hun ikke er alene. At hennes historie er som mange andres. Vi vil at alle i både Norge og Sverige skal få muligheten til å høre den:

Jeg tar på meg nikaben, som behandler min eksistens som møkk og skam. Så drar jeg på universitetet, men det er mest av alt et fengsel. Vergene står utenfor og venter på at vi jenter skal slutte på skolen. Jeg har lenge sagt at vi er som sauer. Fastbundne og innelåste i bur, til vi får gå ut på gården.

Det finnes ingen sportsaktiviteter på universitet, slik som guttene har på sitt universitet. De har svømming, basketball og fotballklubb.

Fakta: Saudi-Arabia Saudi-Arabia er en relativt ny statsdannelse, etablert i 1932 av dynastiet al-Saud, som ga staten navn. Det er i dag ett av verdens rikeste land, takket være enorme oljeinntekter. Islams helligste steder, Mekka hvor profeten Muhammed ble født og Medina hvor han er gravlagt, er i Saudi-Arabia. Menneskerettigheter: Koranen utgjør landets grunnlov, og en streng – konservativ og ’ren’ – form for islam, kjent som wahhabisme, praktiseres. Menneskerettighetssituasjonen kritiseres. Landet benytter dødsstraff og offentlig pisking for en rekke handlinger. I 2015 ble for eksempel bloggeren Raif Badawi dømt til 1000 piskeslag og 10 års fengsel for islamkritiske ytringer. 154 personer ble henrettet ved halshugging i 2016. Økonomi: Landet har de siste tiår gjennomgått en radikal økonomisk modernisering tuftet på inntekter fra eksport av olje, men er forblitt et sosialt konservativt samfunn. Befolkningen er i hovedsak arabisk, og islam er eneste tillatte religion. Offisielt språk er arabisk. Landet er et ledende medlem av Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) Alliert: Saudi-Arabia regnes som en nær politisk alliert av Vesten generelt og USA spesielt, noe som har bidratt til en militant, islamistisk motstand mot kongehuset. Kilde: Store Norske Leksikon/Amnesty International

Jeg studerer religion i mangel på bedre muligheter. Jeg valgte religion fordi jeg ikke fikk lov av foreldrene mine å studere det jeg ville på et annet område. De er redde for min sharaf, min ære. Gjennom mine islamske studier er jeg blitt klar over hvor mye denne religionen hater oss kvinner og ikke-muslimer. Jeg kommer hjem som en person med en ukurerbar sykdom. Jeg er i karantene.

Det er forbudt å gå noe sted uten tillatelse fra min mannlige verge, ikke engang til butikken. Jeg skulle ønske jeg var født som gutt. At jeg kunne gå ute, slik som mine brødre. Som de gjør på kafeer og restauranter. De blir ute til midnatt uten forbud, og ingen passer på dem.

Når jeg snakker om nikaben blir jeg fortalt at det kun er fordi jeg vil ha oppmerksomhet fra gutter. Hvis ingenting snart forandres, tenker jeg ofte på selvmord. Denne guden hater oss sånn.

Et land uten ytringsfrihet

Historien er hjerteskjærende, men den er viktig fordi den ikke er unik. Bak hver beretning som kommer frem fra Saudi-Arabias innestengte kvinner, er det tusenvis av historier vi aldri får høre om.

«Reem»s historie står også i sterk kontrast til virkelighetsbeskrivelsen Saudi-Arabias ambassadør i Norge gir av situasjonen i sitt eget hjemland. Gjennom flere opptredener i norske medier, gir han inntrykk av kvinnene i hjemlandet egentlig både er frie til å gjøre som de vil og bevege seg som de vil. Ganske bortskjemte er de visst også.

Ingar Storfjell

I et land uten ytringsfrihet, hvor man fengsles, piskes og drepes om man er kritisk til regimet og kjemper for likestilling og menneskerettigheter, kan ikke historiene til saudiske kvinner ignoreres. Og ambassadøren kan ikke late som om disse kvinnene ikke eksisterer.

Uverdig representant for verdens kvinner

Det er overmaktens privilegium alltid å bagatellisere situasjonen til de som blir utsatt for urett, men heldigvis er Saudi-Arabias uverdige behandling av sin kvinnelige befolkning lett å påvise.

Bevegelsesfriheten ambassadøren skryter av i Norge passer for eksempel dårlig med historien til Dina Ali. Dina forsøkte nemlig å rømme fra Saudi-Arabia og et planlagt tvangsekteskap.

På vei til Australia ble hun stoppet, banket opp, bundet fast, kneblet og kidnappet tilbake til Saudi-Arabia. Siden hun kom tilbake til landet har ingen hørt fra henne, men det bekreftes av myndighetene at hun sitter i institusjon.

Saudi-Arabias oppførsel er altfor lenge blitt stilltiende akseptert. Både den svenske og den norske regjeringen nekter å si om de var med på å velge landet inn i FNs kvinnekommisjon – selv om man skal lete lenge etter en mer uverdig representant for verdens kvinner.

Apartheid kan ikke møtes med silkehansker

Vi tror tiden har kommet for en langt mer aktiv politikk mot Saudi-Arabia. Våre to land er kjent i verden for å behandle kvinner bedre enn de aller fleste andre land i verden. Svenske og norske kvinner ble myndige i 1863. Vi kan ikke lenger møte umyndiggjøring av voksne kvinner med silkehansker. Det hjelper ingen.

På dette området bør vi kunne gå foran. Apartheid kan ikke møtes med silkehansker. Våre regjeringer bør sette hardt mot hardt i møte med urett og motarbeide saudisk undertrykkelse overalt hvor muligheten byr seg. Selskaper bør oppmuntres til å avslutte forretninger i landet med henvisning til loven om formynderskap, Saudi-Arabias undertrykkelse bør ikke fortsette med vestens velsignelse.

Saudi-Arabias undertrykkelse bør ikke fortsette å skje med vestens stilltiende samtykke. Kjære Erna Solberg og kjære Stefan Löfven: Tør dere å fordømme Saudi-Arabias umyndiggjøring av kvinner? Vil dere bidra med håp for kvinner som drømmer om frihet?

