«Måtte du bli så lykkelig som Augustus, og så god som Trajan!». Slik lød innstiftelsesordene til Romerrikets keisere. Augustus var den som med sin strategiske maktpolitikk sikret imperiet «Den romerske fred» i hele 30 år, og Trajan var den som hjalp fattige, grunnla støtteordninger og fremmet småhandelen.

Auctoritas og pietas. Disse innstiftelsesordene reflekterte selve det ideologiske grunnlaget for den personlige keisermakten, et grunnlag hentet fra urgamle romerske familieidealer om pater familias: Familiens overhode skulle styre husholdningen ikke bare med strenghet, men også med mildhet. Auctoritas, forstått som ansvar og rett til å utøve makt, og pietas, forstått som ydmykhet, medmenneskelighet og empati, skulle balanseres ved utøvelsen av enevelde. Uten denne balansen ville regimene kunne falle. Nero utviklet seg til despot og lot oppføre en 35 meter høy statue av seg selv, og ble styrtet. Augustus lot seg fremstille fromt tildekket sammen med barn og kvinner og døde på sotteseng.

Forbildets varighet

Det romerske keiserriket kom til å danne forbilde for alle Europas kongedømmer frem til vår tid. Også ideen om strenghet og mildhet som styringsprinsipp, det siste etterhvert påvirket av kristendommens barmhjertighetslære. Allikevel, utøvelsen av den kongelige viljen til makt var selve grunnlaget for realpolitikken, også ofte som en baktanke ved utøvelse av pietas. Det var ikke nødvendigvis av hjertet at Romas keisere bygget forlystelsesanlegg for folket, kanskje heller for å unngå opprør ved å blidgjøre massene. For det var bare monarkene som kunne vise «nåde», som betyr det samme: Å gi ut ifra styrke.

Derfor skulle en konge alltid fremstå som sterk, ikke svak. Selv i fornedrelsens time ble verdigheten beholdt, slik som Marie Antoinette i vognen på vei til skafottet. I maleren Davids kjente skisse ser vi henne kortklippet og gråhåret og i simple klær – men snorrett i ryggen.

Fremtredelsens uttrykk

Essensen av maktens språk kommer tydeligst til syne i kongenes boliger: Borgen, palasset og slottet. Gjennom århundrenes høyst skiftende stilmessige og praktiske krav, var det alltid minst tre uttrykk slike bygninger skulle betone, nemlig opphøyethet, avstand og kontroll.

Allerede keiserpalassene i Roma lå på en høyde, Palatinen, og hadde gylne tak for å minne romerne om at keiseren var «herre og gud», dominus et deus. Også borgene i middelalderen lå høyt på toppene, med tårn som markerte vertikalen, et trekk som senere ble overtatt av både kirke og rådhus for å uttrykke det samme. Høyde skaper også avstand, det samme gjorde dype plasser som ble vanlige foran slottene i barokken. Versailles er det ultimate eksempelet, også ved sin bruk av streng symmetri og uendelige akser som uttrykk for kontroll.

Selv Slottet i Oslo repeterer de samme trekkene: Det ligger på en høyde, har en bred forplass og kneiser strengt symmetrisk om tempelbalkongen for enden av Karl Johans gate.

Folkets makt

I moderne tid har politikere overtatt all kongelig auctoritas. «Evnen og viljen til makt» utøves bare av folkevalgte etter en lang prosess som startet med den franske revolusjonen på 1700-tallet og endte med parlamentarismens prinsipp om «all makt skal samles i denne sal».

Tross folkestyret er det fortsatt syv nasjoner i Europa som har beholdt kongelige statsoverhoder. Og alle disse lar sine monarker omgi seg med rekvisitter fra historiens eneherskere: De bor på sine slott, går på røde løpere, mottar besøk av fremmede statsoverhoder, presiderer i «Kongens råd» og åpner parlamenter. Som i Norge ved Stortingets åpning, der regjeringen er forvist til å stå som en umælende skoleklasse ved en sideinngang. Kongen derimot, står i full generaluniform på et høyt podium foran en enorm gulltrone under en drapert baldakin og venter på at statsministeren skal komme frem og bukke.

Symbolenes makt

Selv med denne rasjonelt sett opplagte anakronismen, har monarkiene overveldende folkelig støtte. Antagelig er den viktigste grunnen til dét at maktuttrykkene nettopp ikke lenger er reelle, men symbolske. Og symboler er ikke rasjonelle, de er ikke noe man lever av som livsnødvendigheter i dagliglivet, men lever med. Ikke minst gjelder det nasjonale symboler, fordi det ligger i dem en slags permanent beredskap som ved merkedager og i krisetider kan slå til med stor virkning.

I monarkiene er denne beredskapen kongenes symbolske auctoritas. Og det er denne historiske autoriteten som kan gi kraft til utøvelsen av pietas, som er en samfunnsoppgave som er felles både for monarkiet og demokratiet. Dét i sin tur handler om at kongen ikke forlater, men i viktige situasjoner går ut av sin historiske opphøyethet og avstand for å vise empati, likeverdighet og nærhet.

Med denne muligheten har monarkiet som statsform tydeligvis et politisk fortrinn som et folkestyre burde kunne utnytte for alt det er verdt. For der politikerne bommer på denne rolleforståelsen, blir det straks en svær offentlig debatt, som i seg selv illustrerer poenget. Det skjedde da statsminister Jens Stoltenberg under store æresbevisninger ga Norges høyeste militære orden posthumt til en fallen soldat. «Det hadde jo vært hyggeligere med Kongen», svarte enken stille da hun ble spurt om arrangementet.

Utøvelse av nærhet

Alle forstår at denne utøvelsen av nærhet er avhengig av kongenes egnethet. I Norge tyder en over 100 års erfaring på at vi har vært heldige med nettopp dét. Å minne om kong Haakons betydning for nordmenn under krigen, er som å slå inn åpne dører. Kong Olavs aristokratiske pliktfølelse ble belønnet med et lyshav på Slottsplassen da han døde. Og kong Haralds nyttårstaler er som etiske veiledninger i allmenn medmenneskelighet. Som under minnehøytideligheten for de drepte den 22. juli. Da ble hele Norges fortvilelse fortettet i noen få sekunder: Kongen gråt.

I vinter gikk vårt kongepar ut av Slottet og ned Slottsbakken fulgt av en stor folkemengde. Da hadde majestetene like før minglet i Slottsparken med barn og voksne, gått på ski, småpratet og ledd. Men på toppen av bakken hildret bygningen med tempelsøylene – dit de også vendte tilbake.

I årene 1992–98 var Thomas Thiis-Evensen fagkonsulent for kongeparet i utarbeidelsen av arkitekturpremissene for restaureringen av Slottet.