Medlemmene er aktive, fornøyd med ledelsen og speiler sentrale ideologiske motsetninger i samfunnet. Og i sentrumspartiene er motstanden mot FrP i regjering sterk.

Dommedagsprofetier

De siste tiårene har det ikke manglet dommedagsprofetier når det gjelder partienes rolle i moderne demokratier. I flere europeiske land blir partiene i økende grad betraktet som toppstyrte organisasjoner med fallende medlemstall og manglende evne til å representere velgerne både sosialt og ideologisk.

Hvor godt passer denne beskrivelsen på norske forhold? En ny undersøkelse blant partimedlemmer utfordrer forfallsfortellingen om partiene.

Grasrota lever!

En sammenstilling av partienes medlemstall over tid viser at medlemsflukten har stoppet opp. Helt siden 2004 har antall partimedlemmer for stortingspartiene samlet sett ligget stabilt på drøye 160.000.

Men det er naturligvis betydelig forskjeller mellom partiene. De tradisjonelle motkulturpartiene Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har mistet medlemmer, mens Arbeiderpartiet og særlig Miljøpartiet De Grønne har økt medlemsmassen. I Fremskrittspartiet – som lenge var det eneste partiet med medlemsvekst – har medlemsmassen krympet tilbake til nivået rundt årtusenskiftet.

Antall medlemmer må ikke forveksles med aktivitet. Ikke alle medlemmene er like aktive. Ganske mange betaler sin kontingent og lar det være med det.

Flertallet har imidlertid vært til stede på to eller flere partiarrangementer i løpet av det siste året og aktiviteten ser ut til å være økende. Andelen medlemmer som hadde vært på et partimøte det siste året har økt fra drøye halvparten i 2009 til cirka to tredjedeler i 2016. Dette betyr at omkring 110.000 mennesker var aktive innen partiene rundt omkring i det ganske land. Den politiske klassen er mer enn Oslo-kommentariatet!

Medlemmene er dessuten mer aktive i forbindelse med valgkampmobilisering: opp fra én tredjedel i 2007 til halvparten i 2015. Det mest vanlige er å stå på stand eller dele ut partimateriell i nærmiljøet, men i tillegg har de sosiale mediene nå kommet inn som en viktig grasrotarena i valgkampen. Medlemmene i de to største partiene – Ap og Høyre – er i tillegg svært aktive hva gjelder dør-til-dør-aksjoner.

Partidemokratiet fungerer

Hvordan opplever så medlemmene den politiske beslutningsprosessen innad i partiene? Blir de lyttet til av partiledelsen i sitt lokalpartilag?

Bare én av ti er direkte uenig i at ledelsen er flink til å lytte til vanlige partimedlemmers syn på sakene. Nær halvparten av alle medlemmene opplever derimot at ledelsen lytter – også det er en økning siden 2009. I 2016 scorer Sp-ledelsen høyest og Ap-ledelsen lavest på medlemmenes vurdering av lydhørhet.

Ikke sosialt representative

Norske partier er ikke sosialt representative for sine velgere. De mangler ungdom og folk uten høyere utdanning. Det er fortsatt flest menn, pensjonister er overrepresentert og tyngden av medlemmer finnes på Østlandet. Slik har det vært før også, selv om kjønnsbalansen har bedret seg.

Og det er selvsagt forskjeller mellom partiene: KrF har flest eldre medlemmer, mens Venstre og MDG har flest unge. Sp står sterkt på Østlandet, mens KrF har sitt tyngdepunkt på Sørlandet. MDG og Høyre har mange medlemmer i og rundt hovedstaden. Frp er desidert mest mannsdominert, mens SV og MDG har en jevnere kjønnsbalanse. I SV, Venstre og MDG har nesten alle vært innom en høyskole eller et universitet, mens Ap, KrF, Sp og særlig Frp har en god del medlemmer uten høyere utdanning.

… men ideologisk mangfoldig

Men selv om partiene ikke er sosialt representative for velgermassen, fanger de opp mange ulike ideologiske posisjoner. Det er riktignok få av medlemmene som plasserer seg ytterst til venstre, men ellers fordeler de seg langs hele den tradisjonelle høyre/venstreaksen.

Medlemmenes holdninger til en rekke politiske stridsspørsmål viser imidlertid at vi fortsatt trenger flere dimensjoner for å beskrive det politiske landskapet. Her finnes minst fire sentrale konflikter mellom:

• stat og marked

• enhet og mangfold

• sentrum og periferi

• det religiøse og sekulære

Når det for eksempel gjelder skatt, miljø og likestilling, står venstresiden og sentrumspartiene for mer statlig inngripen, mens høyresiden, særlig Frp, støtter markedsløsninger. Frp skiller seg også ut i synet på innvandring som en trussel mot den nasjonale egenarten, selv om både Høyre, Sp og KrF har betydelige minoriteter som mener dette.

Sp, SV og Frps medlemmer forenes i motstand mot EU og misnøye med EØS-avtalen, mens medlemmene i Frp, Sp og særlig KrF vil styrke kristendommens rolle i samfunnet.

Hva så?

En aktiv grasrot legger begrensninger på partielitenes handlingsfrihet – noe som kan få betydning for valg av mulige regjeringspartnere. Hva sier undersøkelsen om medlemmenes regjeringspreferanser?

Svein Eide

På venstresiden – blant Ap og SVs medlemmer – er det stor oppslutning om en ny periode med en rødgrønn regjering, selv om Aps medlemmer aller helst vil at Ap skal regjere alene. Også blant medlemmene i den blokkuavhengige nykommeren MDG er det ganske stor støtte til et rødgrønt alternativ, men disse medlemmene vil først og fremst ha en ny koalisjon – formodentlig en hvor MDG selv er med.

– blant Ap og SVs medlemmer – er det stor oppslutning om en ny periode med en rødgrønn regjering, selv om Aps medlemmer aller helst vil at Ap skal regjere alene. Også blant medlemmene i den blokkuavhengige nykommeren MDG er det ganske stor støtte til et rødgrønt alternativ, men disse medlemmene vil først og fremst ha en ny koalisjon – formodentlig en hvor MDG selv er med. I sentrum er medlemmene betydelig mer splittet. I Sp er det fortsatt stor støtte til det rødgrønne prosjektet, men så mange som to av tre foretrekker at SV byttes ut med KrF. Et slikt nyskapende samarbeid mellom Ap, Sp og KrF har en viss oppslutning også blant KrFs medlemmer – om lag to tredjedeler har det som sitt første- eller annetvalg. Men det er en ny Bondevik 2-konstellasjon – KrF, Venstre og Høyre – som vekker størst begeistring på grasrota i KrF. Det samme er tilfellet blant Venstres medlemmer. Det er verdt å merke seg at det i KrF og Venstre bare er marginale minoriteter som vil ha en regjering hvor Frp er med. Det er kanskje ikke så rart, i og med at bare én av fem medlemmer i de to støttepartiene er fornøyd med dagens H/Frp-regjering.

er medlemmene betydelig mer splittet. I Sp er det fortsatt stor støtte til det rødgrønne prosjektet, men så mange som to av tre foretrekker at SV byttes ut med KrF. Et slikt nyskapende samarbeid mellom Ap, Sp og KrF har en viss oppslutning også blant KrFs medlemmer – om lag to tredjedeler har det som sitt første- eller annetvalg. Men det er en ny Bondevik 2-konstellasjon – KrF, Venstre og Høyre – som vekker størst begeistring på grasrota i KrF. Det samme er tilfellet blant Venstres medlemmer. Det er verdt å merke seg at det i KrF og Venstre bare er marginale minoriteter som vil ha en regjering hvor Frp er med. Det er kanskje ikke så rart, i og med at bare én av fem medlemmer i de to støttepartiene er fornøyd med dagens H/Frp-regjering. På høyresiden er Høyre betydelig mer splittet enn Frp. Én av fem Høyre-medlemmer vil bytte ut Frp med de nåværende støttepartiene, mens resten av partiet er delt mellom Erna Solbergs langsiktige mål om borgerlig samling og en videreføring av dagens situasjon. Frp-medlemmene er på sin side mer tilfreds med dagens løsning, men cirka halvparten er åpen for å ta inn KrF og Venstre.

Hvilken betydning medlemmenes preferanser har for høstens regjeringsforhandlinger, får vi først vite når velgerne har sagt sitt den 11. september.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Hvilket parti er du mest enig med? Kanskje blir du overrasket: Test deg selv i Aftenpostens valgomat