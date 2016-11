Brutto nasjonalprodukt (BNP) måler alt, unntatt det som gjør livet verdt å leve, sa Robert Kennedy i 1968. I mange land har lignende synspunkter fått ny vind i seilene de siste årene. Stortinget har nå til behandling et forslag om å «utvikle et mål for brutto nasjonal livskvalitet som et supplement til brutto nasjonalprodukt» – en livskvalitetsindeks som skal gi myndighetene kunnskap om hvordan politiske tiltak påvirker innbyggernes velferd.

Vi tror det er en god idé å utvikle bedre mål på nasjonal livskvalitet, og håper politikerne griper denne muligheten til en viktig debatt – en debatt som til nå har vært forbausende lunken. Kontrasten er stor til Tyskland, der det i 2015 ble avholdt over 200 dialogmøter om «det gode liv», med forbundskansleren som deltager på enkelte av dem.

Nyansert mål for livskvalitet

Vi mener likevel at en bør satse mer ambisiøst enn på en indeks – som måler velferden i ett enkelt tall, à la BNP. Det er forståelig at politikerne ønsker enkle signaler. Men å lage slike indekser, er omdiskutert og vanskelig. De forutsetter at en kan veie sammen vidt forskjellige størrelser – fra levealder til miljøproblemer og toleranse – på en meningsfull måte.

Mens BNP bygger på en felles måleenhet – penger – kan ikke det gode livets bestanddeler summeres på samme vis. Både vitenskapelig og politisk er det behov for en nyansert tilnærming til måling av livskvalitet. Nedenfor utdyper vi disse synspunktene, med utgangspunkt «Gode liv i Norge. Utredning om måling av befolkningens livskvalitet», tilgjengelig på Helsedirektoratets hjemmeside.

Dagens system har vesentlige mangler

Utredningen belyser tre viktige forutsetninger for at informasjon om livskvalitet skal være nyttig i politikken. Den første – selve grunnmuren i systemet – er at målingen, gjennom intervjuundersøkelser og annen statistikk, gjøres på en god måte.

Dagens system gir mye informasjon, men har også vesentlige mangler. For sentrale sider ved livskvaliteten finnes det faktisk ikke jevnlig oppdaterte, landsdekkende tall. Vi vet ikke nok om forekomst av psykiske lidelser, vet lite om det generelle omfanget av tidspress, eller hvor godt parforholdene fungerer. For tilstrekkelig informasjon er det mulig at vi trenger en helt ny undersøkelse med livskvalitet som tema, slik naboland som Danmark og Island nå gjennomfører.

Den andre forutsetningen er at resultatene av målingen presenteres på en måte som både tilfredsstiller vitenskapelige kriterier og når frem til politikere og folk flest. Utredningen foreslår at det utgis en jevnlig rapport om «Livskvaliteten i Norge». Rapporten bør forsøke å gi svar på de «store spørsmålene» i samfunnsdebatten: Hvem får det alt i alt bedre eller verre? Hva er det som stjeler vår livskvalitet? Hvem trives best og lider mest?

Lettfattelig presentasjon

Flere metoder kan gi et helhetsbilde av livskvaliteten. Indekser utgjør bare en av dem. En alternativ metode er å gjøre bruk av grafiske fremstillinger og visualiseringer av forskjellige aspekter ved livskvaliteten. Visuelle figurer kan sammenfatte store mengder informasjon på en lettfattelig måte, slik Folkehelseinstituttet gjør det i sine «folkehelsebarometre» på kommune- og fylkesnivå.

En kan tenke seg et tilsvarende «livskvalitetsbarometer», både for Norge som helhet og på gruppenivå. Et slikt barometer kan gi en rask oversikt over hvilke indikatorer som peker i «feil retning» (dårligere livskvalitet) og hvilke som innebærer en positiv trend.

En annen metode er å velge ut et lite antall kjerneindikatorer, og legge hovedvekten på disse, slik en britisk tenketank nylig tok til orde for. En av de fem foreslåtte indikatorene var antallet som har en trygg jobb med en lønn som er tilstrekkelig til å leve av.

Resultatene må bli brukt

Den tredje forutsetningen er at informasjonen om livskvalitet faktisk blir brukt i praktisk politikk. Noen land, slik som Skottland og Wales, er kommet langt i arbeidet med å integrere slik informasjon i det politiske systemet. Wales har nylig, som del av «the Well-being of Future Generations Act», vedtatt syv målsettinger for den nasjonale livskvaliteten. Disse skal tallfestes på grunnlag av 46 indikatorer. Den walisiske regjeringen vil utgi en årlig rapport om livskvaliteten («Annual Well-being Report»), basert på disse indikatorene.

Etter vår mening kan kunnskap om livskvalitet bidra til en mer informert politisk debatt, ved å tydeliggjøre hvordan politiske veivalg forholder seg til det som «virkelig betyr noe» i menneskers liv. En vektlegging av livskvalitet kan også bety at de subjektive opplevelsene, ikke bare av «lykke» og positive følelser, men også smerte og lidelse, vil få mer oppmerksomhet.

Samfunnsborgerne trenger mer makt og myndighet

En regelmessig kartlegging av subjektiv livskvalitet vil gi et mer fullstendig bilde av de menneskelige konsekvensene, på godt og vondt, av hvordan samfunnet organiseres. Subjektive data retter oppmerksomheten mot områder og «menneskelige faktorer» som ikke alltid får så mye oppmerksomhet i tradisjonell politikk, slik som psykisk helse, sosiale relasjoner, mening, kontakt med naturen og en opplevelse av personlig kontroll og mestring.

Flere forskningsarbeider og rapporter har i den senere tid tatt for seg de politiske implikasjonene av kunnskapen om livskvalitet. En av konklusjonene er at samfunnsborgerne bør få mer makt og myndighet, og behandles med større respekt. Bakgrunnen for dette er blant annet forskningen som tyder på at desentralisering og muligheten til å påvirke politiske beslutninger er forbundet med større tilfredshet.

Livskvalitetsmålinger har potensial til å bidra som kunnskapsgrunnlag for politikkens innhold og prioriteringer. Det gjelder på nasjonalt plan – men også i kommunene og lokalsamfunnet. Det er derfor en viktig diskusjon politikerne begir seg inn på. Men den bør anlegge et nyansert perspektiv på livskvalitet snarere enn å fokusere på en enkelt indeks, og må ta utgangspunkt i nyere forskningsbasert kunnskap.

