Det kan være mange grunner til å starte store reformer. En av de viktigste er at politikere vil fremstå som handlekraftige. Ønsker om medieoppslag og velgergevinst går på bekostning av godt begrunnede, og effektivt gjennomførte, prosesser. Vi har ferske erfaringer. En av norgeshistoriens største omstillingsprosjekter, Oslo universitetssykehus, var både dårlig utredet og dårlig gjennomført. Det samme var tilfellet med den største reformen på arbeids- og velferdsområdet i nyere tid, NAV reformen, som ikke har levert som forventet.

Det har også vært gjennomført vellykkede reformer, så som handlingsregelen og pensjonsreformen. Men det er vesentlige forskjeller. De vellykkede reformene handlet begge om å endre ordninger for bruken av felles midler, ikke om å endre organisasjoner og flytte på mennesker. Det er lettere å lykkes med ordningsreformer enn med organisasjonsreformer. Ordningsreformer har et klart og operasjonalisert hovedmål og er dermed enklere å styre: Det er lettere å finne ut om vi har brukt mindre penger på pensjon, enn om kommunene faktisk er blitt mer «robuste».

Ordningsreformer kan være tunge å få gjennom, men har man først samlet et politisk flertall, er de avklarte og endelige. Organisasjonsreformer, derimot, har ofte uklare mål og midler, noe som gjør dem forhandlingsbare, som igjen fører til sabotasje og omkamper. De involverer også ofte mange ansatte, noe som mobiliserer motstandsmekanismer som både er sterkere og virker lenger enn dem på den politiske arena. Det gjør implementering av organisasjonsreformer krevende.

Tilbudet av reformer er større enn behovet

Det kan være mange gode grunner til å gjennomføre reformer, og i noen sektorer er det høyst nødvendig. Men det er grunn til å tro at tilbudet av reformer er større enn behovet. Politiske ledere, og andre toppledere, vet at de har kort tid på seg til å lansere initiativ som viser at de «gjør en forskjell», det ligger i deres stillingsinstruks.

«Politik är att vilja», sa Olof Palme. Men det «å ville» må følges opp med gode analyser og beslutningsprosesser, godt lederskap, koalisjoner som evner å gjennomføre, og prosesser som skaper involvering og reell endring. Og her svikter det. Forskerne Mats Alvesson og André Spicer mener at det blir for lite tid til refleksjon og konsekvensvurderinger fordi ledere har behov for å vise fremdrift. Reformer presses gjennom av ledere som ikke blir sittende lenge nok til å gjennomføre prosjektene som igangsatt.

Det ser ut til å være en grandiositet som preger reforminitiativene. En grandiositet i form av innpakning, iscenesettelse og handlinger som søker å fremstille noe som større og bedre enn det som virkelig er. Det har vi sett i tilfellet Oslo universitetssykehus, NAV reformen, samhandlingsreformen, kommunereformen, nærpolitireformen og nå sist, jernbanereformen.

Undersøkelser viser at det fort tar ti år å få full effekt av komplekse reformer. Det er således risikable prosjekter med usikkert utfall. Mange av reformene er dårlig utredet, de er ustrukturerte, tilfeldige, ikke involverende nok, og det gis ikke tid, rom, budsjett og ressurser til å gå i dybden. Og det er ikke nok ledelseskapasitet og gjennomføringsevne til å takle motstand som dukker opp. For mye overlates til konsulenter eller andre parter uten reelt eierskap.

Taktikk og personlige agendaer

Reformer er også taktikkeri, politikk og personlige agendaer. Ulike politiske fraksjoner har ulike motiver, men uansett politisk ideologi blir resultatene ganske like, fordi grepene som foreslås er omtrent de samme. Erfaringer med omstillinger i næringslivet viser at sammenslåinger i mer enn halvparten av tilfellene ikke leverer forventet verdi. Noe av grunnen er ledelse.

En studie utført av konsulentselskapet McKinsey, viser at grepene ledere tar de to første årene i sjefsstolen er overraskende like, uansett om bedriften går godt eller dårlig. Toppsjefene tenkte forunderlig likt. De satset på samme type strategiske eller organisatoriske grep, og med temmelig lik frekvens. De vil sette sine avtrykk i organisasjonen og konsolidere sin maktbase, uansett bedriftens situasjon.

Det er ingen grunn til å tro at det er annerledes i offentlig sektor. Ledere kopierer andre. Og strukturelle endringer blir ofte sett på som den enkleste veien til å vise handlekraft og få raske og synlige resultater for ledere som ønsker å fremstå som heroiske.

Uavhengige bør vurdere om reformen er nødvendig

Politikere må i større grad forsikre seg om at reformer er nødvendige og at de gir ønskede effekter. Noen spørsmål stilles for sjelden: Er denne reformen det viktigste vi skal bruke fellesskapets penger, tid og krefter på akkurat nå? Og er vi sikre på at vi skaper en endring til det bedre for samfunnet?

Dagens utstrakte bruk av politikeroppnevnte ekspertutvalg med snevert mandat gir ikke svar på slike spørsmål. Det er lett å bli forelsket i fenomenet ledelse og troen på hva god politisk ledelse kan utrette. Men studier viser at det ofte er et gap mellom idealer og virkelighet, og det er alle grunn til å senke forventningene til hva politikere i posisjon kan få til på kort tid.

Et mulig tiltak for å balansere politikernes reformiver er å gi Riksrevisjonen eller andre formelt sett uavhengige parter mandat til å gjennomføre kvalitetssikring av reformer i forkant. Kvalitetssikring av risikoene, beslutningsunderlaget, planene og en samlet vurdering av om foreslåtte reformer reelt sett skaper verdi for samfunnet.

Det kan bedre kvaliteten på det politiske håndverket som utføres, redusere, eller i det minste tøyle, innslaget av personlige agendaer og taktikkeri, og spare samfunnet, offentlige ansatte og brukere for penger, hoderisting, følelser av usikkerhet, tap og fremmedgjøring.

Det vil også medføre noe mindre iscenesettelse fra politikerne: Det krever gjennomføringsevne, er kjedeligere og tar lengre tid, og en reformivrig politiker kan risikere at andre senere får æren. Det er noe å gå til valg på …

