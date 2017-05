Med lov skal land bygges og ikke med ulov ødes! Viktigst er kjent og klar lov og håndhevelse av loven overfor enhver. Dette er særlig viktig på strafferettens område.

Avgjørelsen i en straffesak hviler på to fundamenter: loven og faktum. Loven ligger fast og er uforanderlig fra sak til sak. Det er lovgivers oppgave å skille det som er likt, fra det som er ulikt. Faktum varierer. Men, i den enkelte sak ligger faktum fast.

Å få frem sannheten er hovedanliggendet i straffesaker som alle har sitt utspring i fortid.

Under fremmedvelde ble en distansert embetsstand betraktet som ukjent med folkets liv, og var det ofte. Tanken om å få en egen lagrette av legfolk vokste frem. Fra 1887 fikk Norge lagrette i alvorlige straffesaker. Ordningen er senere opprettholdt.

Den beste formen for maktbalanse Etter annen verdenskrig, da rettsfornektelse og vilkårlighet hadde hjemsøkt store deler av jordens folk, fant menneskerettighetene gjenklang. En forståelse av at det er visse ting intet menneske skal måtte finne seg i. Det er også en menneskerett å leve under de lover folket gir seg selv. Rettsstat, demokrati og menneskerettigheter er i vår sivilisasjon vevet i hverandre som den beste kjente formen for maktbalanse.

Straffebudene og reglene for straffesakers behandling, gis etter demokratiske spilleregler som må speile grunnleggende menneskerettigheter. Rettsstaten håndhever strafferetten gjennom uavhengige og upolitiske domstoler. Straffesaker er ikke demokratiske flertallsavgjørelser. Men, legfolks deltagelse i straffeprosessen sikrer bredere innsikt i de faktiske spørsmålene som behandles. Straffebud skal skape forutberegnelighet og sedvanlig ikke inneholde skjønnsmessige vurderingstema – dette selv om grunnbegrep som aktsomhet inneholder skjønnselementer.

Krav til rettferdig rettergang Strafferetten har aldri hatt ett svar på de utfordringene den representerer. Kontinental og angelsaksisk strafferettspleie har tradisjonelt vært ulikt vinklet. Nå har de store krigsforbryteroppgjørene ledet til omforent internasjonal straffeprosess. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter stiller krav til rettferdig rettergang.

Samfunnet straffer først og fremst så vi ikke skal ta hånd om det selv. Gatens justis er hard. Strafferetten skal helst forebygge lovbrudd dernest beskytte offer og lovbryter. «Det er bedre at ti skyldige går fri, enn at én uskyldig dømmes.»

Det er riktig. Hovedanliggendet er imidlertid å søke sannheten i enhver sak. Strafferettspleien skal også sikre offerets interesser og skrive «historien» riktig. Rettergang må være rettferdig, men ikke ressursødende – ellers kan lovbrudd av betydning gå upåtalte og andre samfunnsoppgaver svekkes. Internasjonal og organisert kriminalitet gjør dette ekstra viktig.

Søker etter sannheten Rettferdig rettergang krever: enhver skal betraktes som uskyldig inntil annet er bevist; tiltalte skal gjøres kjent med anklagene mot vedkommende; tiltalte skal ha forsvarer (og tolk); tiltalte har krav på ikke å måtte medvirke til egen domfellelse; rettergang er offentlig og åpen; en dom skal være begrunnet; straffesaken skal behandles av en domstol; dommerne skal være uavhengige og upartiske; og en straffedom skal kunne overprøves hva domfellelsen og straffeutmålingen angår. Mange hensyn som før talte for at en lagrette skulle avgjøre skyldspørsmålet i straffesaker, er nå erstattet av demokratisk fastsatte «spilleregler».

Utviklingen har medført endringer også i norsk straffeprosess. Alle land ser med uro på utgiftene til å opprettholde rettsstaten. Norsk tilpasning av strafferetten har ofte skjedd i lys av en sparetanke, men har allikevel ledet oss inn i ressursøding. Vi har «snublet» særlig i to sammenhenger.

Utsagn kan endres Både domfellelsen og straffeutmålingen i en straffedom må kunne overprøves. Internasjonal strafferett krever som en hovedregel ikke at en sak prøves fra grunnen av to ganger. Bevisførselen finner sted én gang, mens vurderingen av bevisene og henføringen under straffebudene samt straffeutmålingen må kunne overprøves.

Bevisene blir ikke bedre om et dokument leses om igjen eller et utsagn gjentas.

Kan i dag forklare seg usant i Norge Mennesket husker best før det er gått lang tid; og man gir en bedre forklaring når man ikke har overhørt andres og lest dommen fra første instans. Dessuten har vi den uheldige situasjonen i Norge at en tiltalt kan velge mellom å unnlate å forklare seg, eller å forklare seg usant.

Det er ingen internasjonalt anerkjent variant. Tiltalte er velkommen til å avstå fra å forklare seg, og får eventuelt forklare seg etter å ha hørt alle bevis mot seg, men er ikke berettiget til å forklare seg usant. Internasjonalt er aktors oppgave å «slå hull på» tiltaltes forklaring på et vesentlig punkt.

Etter internasjonalt mønster bør straffesaker i Norge baseres på at forklaringene i retten opptas med lyd og bilde; og sedvanlig bare gis én gang. Tiltalte må kunne forholde seg fullstendig taus alternativt avgi forklaring etter at alle bevis mot vedkommende er ført, men må da gi en sannferdig forklaring.

Bedre rettssikkerhet Tingrettene gjøres til instansen som skal sikre sakens bevis. Der er legfolk sterkt representert ved sammensetningen én fagdommer og to lekdommere. I de alvorligste sakene kan det utvides til tre pluss fire.

Domfellelse eller frifinnelse og straffeutmålingen kan overprøves juridisk i lagmannsrett som appelldomstol med tre fagdommere. De foreliggende bevisene skal der overprøves mot lovteksten og gjeldende strafferettspraksis – fagjuridiske spørsmål. Høyesterett våker over rettsanvendelsen og straffenivået. Dette bedrer rettssikkerheten, gir raskere straffesaksbehandling og hindrer ressursøding.

Loven er den fremste likestiller menneskene har.

