Norges matmor | Henriette Erken Busterud

«Det er flere som spiser seg i hjel enn som sulter i hjel» sa Schønberg Erken. Hun skrev kokebøker og lærte husmødre om riktig kost i en mannsalder. Om kalorier og vitaminer. Kroner og øre sto også på menyen: Det gjaldt å få i seg mest mulig næring uten at det kostet flesk. Hun slo også et slag for å bruke norske produkter.

Ukjent

Hummer og kanari

Bestselgeren hennes, Stor kokebok fra 1914 på mange hundre sider, fikk jeg til jul før jeg fylte et år. Boken er kommet i flere opplag og har stått i over 200.000 hjem. Der samlet Schønberg Erken oppskrifter fra 20 års undervisning. Den inneholder bokstavlig talt oppskrifter på alt fra hummer til kanari – til hverdags og fest og for en hver smak.

Som en kuriositet kan nevnes over 70 oppskrifter på kalv. Boken har en munnfull om diettkost, et hint av tradisjon, en strøken teskje moral, litt historisk krydder, en knvisodd om sykepleie og en dash dekorering av bord. Schønberg Erken ga også ut en slankere versjon, Liten kokebok som ble solgt i eksemplariske 100.000.

Dyrisk suppe

Skilpaddesuppe må være en av de mest siterte oppskriftene. Der blir det omhyggelig, nærmest uhyggelig, beskrevet hvordan en tar livet av hovedingrediensen. Jeg har aldri prøvd meg på denne dyriske suppen. Til tross for at jeg var ufrivillig samboer med to skilpadder som jeg gjerne ville bli av med i et studentkollektiv.

Privat

Matnyttige råd

Schønberg Erken ga ut rundt 30 bøker og hefter, og slett ikke bare oppskrifter der en vasser i fløte og herligheter. I Levningers anvendelse slår hun fast at «intet spiseligt maa slaaes i skyllebøtten eller i vasken». Alt fra klover til sardinsaus kunne foredles. Oppskrifter for sparsommelige husmødre ble også utgitt.

I Hushjelpen fra 1926 gis det matnyttige råd utenom kjøkkenet. Av mer spesielle tips kan nevnes rengjøring av møblenes gullfrynser med safran. Eller pusse korallperler med pulveriserte gamle valnøtter. Og ta rotta på rotter med filler med cayennepepper. Du verden.

Husligt Arbejde til dit Levebrød?

Schønberg Erken vokste opp i et gjestfritt hjem i Kristiania. Faren var professor i medisin og mente det var en kulturell oppgave å forstå seg på mat og moren var en dyktig husmor. Men faren var ikke begeistret over datterens planer om å leve av «husholdning», det passet ikke en dame av hennes stand. «Hvad skal en Pige i det hele taget med en Uddannelse? Og du vil yderligere gjøre husligt Arbejde til dit Levebrød! Det er utænkeligt! Du er splittergal!», refererte Schønberg Erken i et intervju.

Tok skjeen i egen hånd

Faren ville heller ikke høre snakk om at datteren skulle gi ut kokebok da da hun var 29 år. Min bestefar fortalte at da faren ikke ville hjelpe henne med forlegger, tok hun skjeen i egen hånd.

Hun gikk til Henrik Ibsen, som var i farens omgangskrets, og ba om råd.

Der fikk hun nytt mot og Kogebog for skole og hjem, som hun ga ut sammen med legen Caroline Steen, kom ut på eget forlag. Påskjønnelsen hun sendte Ibsen som takk for gode råd falt i smak. Han skrev i hvert fall senere til «Kære frøken Henriette Schønberg»: «Tillad mig omsider idag, skønt utilbørlig sent, at komme på en slags visit til Dem og takke Dem for Deres deilige appetitvækkende gave, der har beredt mig en stor nydelse og fornøjelse og med hvis istandbringelse jeg af hjertet lykønsker Dem».

Da hun var 32 år, reiste hun til Edinburgh School of Cookery and Domestic Economy som var ledende på området. «Der fik man lært Tingene fra A til Z», som hun sa. «Jeg var lykkelig over at være ude – men hvor maate jeg slide! Tænk blot at klare Eksamen paa et andet Sprog!» Men hun hadde tydeligvis godt «språkøre» og gikk ut med beste karakter.

Åpnet husholdningsskole

Hun slo seg ned på gården Dystingbo ved Hamar sammen med mannen oberst Erken.

Der åpnet hun husholdningsskole i 1910 og sendte ut kull på kull med husmødre og husholdningslærerinner.

På det meste var det 40-50 elever, og med gårdsarbeidere var det ofte 60-70 til bords hver dag. Elevene laget maten - som også besto av ureist mat og lokale urter.

På gården var det både dyr og gartneri. Det må ha blitt mange timer over gryter, bøker og artikler. Foreningsarbeid og foredrag. To barn hadde hun også. Hun måtte ta natten til hjelp når hun skrev kokebøker og var ofte oppe ved fire-fem tiden for å skrive før det ble liv i kjøkkenet. Hun var også på ferie et par somre på gården jeg kommer fra. Far fortalte at det en gang også kom hummer til gårds. Oppskrifter ble prøvd ut, så det var nok ikke bare oldemors kjøttkaker som ble servert. Da oberst Erken ble forflyttet til Levanger en periode, underviste hun også soldater. «Det var næsten mine flittigste Elever. De kogte med Liv og Sjæl. Mænd kan lave storartet Mad – og mange af dem havde et glimrende Anlæg».

Sagnomsuste foredrag

Etter at hun sluttet med husholdningsskole i 1927, holdt Schønberg Erken foredrag og matdemonstrasjoner rundt i landet. Det var klippfiskturné, messer av ulike slag - aller mest besøk hos husmorlag. Som hun selv sa: «Det er ikke den lille Bygd – fra Kirkenes til Norges Sydspids, hvor jeg ikke har været – jeg har blivet ferget fra Ø til Ø i Skærgaarden». En gang hadde hun 320 demonstrasjoner i løpet av 15 måneder! Hun serverte sagnomsuste seanser: Hun satt bak et forheng mens hun ble introdusert. Så gikk teppet opp og hun åpenbarte seg i hvitt forkle og kappe foran et veldekket bord.

Favorittretten

I nekrologen sto følgende: «Mest kjent og elsket ble hun kanskje ved sine demonstrasjoner, fordi hun da kom i personlig kontakt med hver enkelt. Som en prestinne stod hun foran et praktfullt dekket bord der var som det herligste stilleben. Hun dikterte oppskrifter og øste av sitt hjertes rike forråd». Hadde hun levd i dag, hadde hun kanskje blitt en Erke(n)-rival i en kokkekamp? Kanskje hatt en stjernebefengt restaurant? Jeg arvet bare navnet og appetitten, ikke talentet, eplet trillet nok langt fra stammen. Jeg får nøye meg med å koke i hop en bursdagshilsen. Mon tro om jeg skal servere favorittretten hennes i dag?

Da Aftenposten i forbindelse med hennes 75-års dag spurte hva det var, ropte hun: Fårikål!

Hipp hipp og velbekomme!

Sulten på flere av Aftenpostens artikler om kosthold og kokkekunst? Vi byr på disse: