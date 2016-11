Velgerne tror ikke Clinton er seg selv, mens Trump vinner stemmer på å være seg selv nok | Gunn Enli

En måte å forstå valget i USA er som en autentisitetskamp. Hvem har velgerne mest tillit til? Hvem virker mest troverdig i rollen som president? Hvem virker som en person de kan stole på?

Det gjøres også målinger av kandidatenes autentisitet. I disse har Donald Trump jevnt over kommet bedre ut enn Hillary Clinton.

Han har mindre politisk erfaring og mindre kunnskap om realitetene i internasjonal politikk, men han er i alle fall en person som er «seg selv».

Trump fremstår som en tydelig person man kan like eller ikke like, mens Clinton har et autentisitetsproblem.

UiO

Problemet er at mange velgere ikke opplever at de kjenner Hillary Clinton, og at det er vanskelig både å stole på henne og å identifisere seg med henne.

Amatørens fortrinn

Skepsisen mot Clinton er kompleks og sammensatt av elementer som for eksempel epost-skandalen, motstridende forklaringer og endrede politiske standpunkter.

Hennes autentisitetsproblem henger delvis sammen med hennes bakgrunn i politikken, og her har Trump et fortrinn fordi han starter med blanke ark og ikke har noen bakgrunn i politikken som kan kritiseres.

Trumps autentisitet kan forklares med, for det første, at han bryter sosiale normer og dermed fremstår som ekte. Han snakker ikke med vanlige høflighetsfraser og pakker ikke inn meningene sine i bomull.

Dette gjør at han kan fornærme kvinner, mexicanere, innvandrere og homofile og komme unna med det fordi han i alle fall virker ekte og ikke later som om han er politisk korrekt.

Han representer dermed en motstand mot det etablerte og kan fremstå som mer ekte og inderlig enn de mer striglete politikerne i Washington DC.

Handler også om privatlivet

Autentisitetsproblemet til Clinton er en totalpakke, som ikke bare er summen av hennes politiske meritter og blundere. Hennes privatliv, nære relasjoner og personlighet har også en viktig betydning.

For å starte med privatlivet, så handler autentisitetsproblemet om at hun ikke har et troverdig familieliv. Det spekuleres ofte på om ekteskapet til Bill Clinton mer er et resultat av maktsyke og strategi enn av kjærlighet og hengivenhet.

JOE RAEDLE / TT / NTB Scanpix

Hillary Clinton har gjennom hele sin tid i offentlighetens søkelys hatt problemer med å bli akseptert som en ekte kvinne, kone og mor i amerikanske medier. Det viser boken Hillary Clinton in the News av Shawn Parry-Giles, som analyserer hovedtendenser i nyhetsdekningen av Clinton.

Boken viser at hun ertet på seg hjemmeværende kvinner da hun ble intervjuet om kvinnerollen og svarte: «Jeg kunne vært hjemme og bakt kaker og drukket te, men jeg bestemte meg for å satse på karrieren».

Uttalelsen er blitt brukt imot henne i utallige medieoppslag, og hun har aldri helt unnsluppet anti-kvinne-stempelet det ga henne.

Det kan altså virke som at ektemannens utroskap har skadet Hillary politisk mer enn det skadet ham

Måten Hillary Clinton taklet Bill Clintons utroskapsskandale på, er også en sak som forfølger henne.

Bill Clinton opplevde på sin side økt popularitet etter skandalen, selv etter å ha blitt tatt i løgn, blant annet fordi han viste følelser. Det kan altså virke som at ektemannens utroskap har skadet Hillary politisk mer enn det skadet ham.

I mediene er Hillary Clinton blitt fremstilt som en kynisk og usolidarisk kvinne fordi hun ikke forlot ham, men valgte å «stand by her man». Hadde hun vært en ekte feminist, ville hun forlatt en utro mann, men da hun valgte lojalitet til sitt ekteskap, ble det også et gjentagende tema i kritikken mot henne som kvinne.

Donald Trumps autentisitet

Motkandidaten til Hillary Clinton er langt mindre erfaren og fremstår ofte som langt mindre kompetent i rollen som president. Likevel blir han ofte fremstilt som mer autentisk fordi han, om ikke annet, «er seg selv».

For det andre fremstår Trump som autentisk fordi han er spontan, bruker store ord og ofte gjentar frasen «Believe me! Believe me!».

På Twitter heter han @realDonaldTrump, og han går ikke av veien for å skrive med STORE BOKSTAVER, utropstegn og andre kraftuttrykk.

Fra talerstolen har han vært opptatt av å snakke uten manus, og han har ved flere anledninger latterliggjort motkandidater som har lest fra skjermer foran folkemengder. Selv har han foretrukket å snakke «rett fra levra» fordi han merker at det fenger forsamlingen.

Spontaniteten er et slags sannhetsvitne for det autentiske.

Et tredje aspekt som gjør Donald Trump autentisk som politiker, er at han er forutsigbar. Paradoksalt nok er han også forutsigbar i sin uforutsigbarhet. Han kan endre mening eller motsi seg selv, han kan si at han kjenner Putin og senere si at han ikke kjenner ham, begge deler med like stor innlevelse og påståelighet.

Det var heller ikke egentlig noen overraskelse at det fantes opptak av Trumps «garderobeprat» og at noen kvinner opplever ham som en respektløs mannsgris.

Hva snakkes det egentlig om i herregarderoben? Trump har sin teori, vi har en annen. Les virkelighetens garderobeprat her NB: For abonnenter Posted by Aftenposten on Friday, October 14, 2016

Dette er i samsvar med den Trump som før valgkampen startet var i søkelyset som reality-TV-stjerne, finanskjendis og eier av Miss Universe.

Det ville ha vært en større overraskelse dersom han brøt med sitt tidligere playboyimage og ble en tydelig og konsekvent feminist.

Evne til å fremstå autentisk

Når mediene kritiserer ham, blir han irritert og tar til motmæle, enten gjennom personangrep på journalister eller boikott av redaksjoner. Dette er reaksjoner som paradoksalt nok styrker Trumps autentisitet; han tar ikke kritikk fra noen, men står på sitt. Samtidig bæres han oppe av en bølge av mediekritikk og mistillit til etablerte journalistiske institusjoner.

Han vinner på en oss-mot-dem-retorikk, men dette er kun mulig fra en posisjon som outsider og utfordrer, fra en som kjenner medielogikken så godt at han dominerer dagsordenen fra sidelinjen.

At Hillary Clinton er den første kvinnelige presidentkandidaten i USA, betyr at hun bryter med forventningen til hvordan en president skal være. Et enda større problem er likevel at hun bryter med forventningene til hvordan en kvinne skal være.

Hvis Hillary Clinton vinner valget den 8. november, er det på tross av, og ikke på grunn av sin evne til å fremstå som en autentisk politiker.

På Twitter: @gunnen

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.