Vi forfattere er pr-kåte. Vår brutalitet kjenner ingen grenser. Vi eier ikke moral. Vi blir elsket. | Jan Kjærstad

For alle mennesker i verden gjelder en enkel, etisk leveregel – det er til og med hjerneforskere som mener denne etiske leveregelen skyldes et nevronmønster som ble dannet tidlig i menneskets historie – det er også derfor denne leveregelen går igjen i alle kulturer:

Du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg. Det er ett unntak: Denne leveregelen gjelder ikke for kunstnere, aller minst forfattere.

(Noen vil kanskje si at man også må ta med generaler her, men det er en annen diskusjon.)

Vigdis Hjorth har skrevet en roman, Arv og miljø, og med utgangspunkt i denne – det kunne vel like gjerne ha vært hennes roman Om bare – har kommentator og anmelder i Aftenposten, Ingunn Økland, tillatt seg å spørre om det kan være etisk problematisk å bruke modeller fra virkeligheten når disse fremstilles på en svært negativ måte. Det gamle svaret er blitt gjentatt til det kjedsommelige: Det er det ikke.

Fakta: Debatten om virkelighetslitteraturen — kritiske motstemmer Ingunn Øklands analyse av Vigdis Hjorths siste roman har skapt sterke reaksjoner blant andre eksperter på litteratur. Litteraturanmelder i Dagbladet, Fredrik Wandrup, slo nylig fast at Aftenposten setter forfatterne i skammekroken. Forfatter Håvard Syvertsen skriver i samme avis at Øklands og Aftenpostens iscenesettelse av Hjorths roman «gir en Kafka-følelse». I Klassekampen har forfatter Nikolaj Frobenius beskyldt Aftenposten for å «legge et selvbiografisk prisme over hele teksten» i Hjorths bok. Flere saker og innlegg finner du under kronikken!



Men så stiller juristen Anine Kierulf et nytt og viktig spørsmål: Hvor er omsorgen for de levende modeller, dem som skades?

Jeg kan bare svare på vegne av oss forfattere: Den omsorgen er fraværende. Vi kan nok, foran en mikrofon, si at vi bryr oss, men sannheten er at vi gir blaffen. Vi er kunstnere.

Loven vest for Eden

Den gangen Gud levde, måtte han vise mennesket ut av Paradiset. De bosatte seg øst for Eden. Det få vet, er at han måtte plassere en gruppe ekstra opprørske mennesker vest for Eden. Det var kunstnerne. De hadde forvrengt det første bud.

«Du skal ikke ha andre guder enn meg« ble til «Det er ingen andre guder enn meg». Gud hadde ikke regnet med at kunstnerne raskt klarte å omskape sin plass til et nytt paradis, et bekymringsfritt område uten etiske grenser.

Bor man vest for Eden kan man herje på en måte som er hevet over alle lover. Vi kunstnere, vi forfattere, kan gjøre hva som helst, bare vi kaller det kunst.

Det vil si, som borgere oppfører vi oss naturligvis ordentlig. Vi overholder trafikkreglene, vi betaler skatt, men når vi setter oss ved tastaturet renner all moral av oss.

Vi skyr ingenting. Vi forbeholder oss retten til å befolke vårt helvete med levende personer. Og vi vet at vi kommer unna med det.

Vi vet også utmerket godt at de vi utleverer er forsvarsløse. Det er allerede lenge siden det kunne tenkes at en forfatter ble tauet inn til retten fordi de hadde skrevet noe blasfemisk eller for seksuelt vovet.

Kublai Khans segl

I dag er det skjønnlitterære feltet en etikkfri sone. Kom med en Vær Varsom-plakat for forfattere, og vi vil bruke den som toalettpapir.

Med ordet roman på tittelsiden faller jerndører ned foran alle injuriesøksmål. Ser dere ikke at det er fiksjon, at det er funnet på!

Én sier: Ja, men du bruker navn som finnes i virkeligheten. Du svarer bare: Det er fiksjon, idiot, det er virkelig, men det er allikevel ikke virkelig, det foregår på en annen planet ved navn Tellus.

En gang hadde jeg diplomatpass. Jeg lekte med tanken på å gjøre noe ulovlig, bare for å se om jeg slapp unna med det. Så kom jeg på: Jeg er kunstner. Jeg er allerede immun. Jeg har et usynlig kunstnerpass som gir meg «moralsk immunitet». Jeg er hevet over etikken, andre menneskers ve og vel.

Jeg skriver noe sårende om moren min. Jeg kaller det roman, og jeg har ikke lenger skrevet noe sårende om moren min.

Jeg skriver stygt om kjæresten min. Jeg kaller det roman, og vips, som om jeg har sagt et trylleord, har jeg ikke skrevet noe stygt om kjæresten min. Hun blir krenket, men det er fordi hun ikke kan lese ordet som står på tittelsiden, hun har bare levert navnet sitt til en romankarakter. Ingenting å bekymre seg for.

Ordet roman er som et Kublai Khans segl, det gir fritt leide overalt, inn i de mest tvilsomme etiske områder.

«Kunstnerisk nødvendighet»

Før var det revolusjonerende å si: Når Gud er død, er alt tillatt. Så vred forfatterne på det: Når mor og far er død, er det tillatt å skrive hva som helst om dem. Men i dag er alle moralske skrupler kastet over bord: Selv om mor og far og kone og kjæreste og barn og venner lever, er det tillatt å skrive hva som helst om dem.

Husk bare å stemple produktet som fiksjon, se alvorlig ut, si at du har lidd store kvaler, si at du har ligget søvnløs, men at det var kunstnerisk nødvendig.

Jeg garanterer: Applaus fra alle hold.

Å diskutere etikk med en forfatter foran sin familie er som å diskutere moral med en løve foran en antilopeflokk. Live and let die.

Anstendighet? Omsorg? Fuck det. Vi sier bare mantraet: «kunstnerisk nødvendighet» og en rød løper rulles ut over alle de lik, alle de sårede mennesker, som ligger i vår vei.

Skulle du allikevel bli spurt om dine beveggrunner, sier du enkelt og greit: Jeg måtte gjøre det. Det var en indre tvang. Hvor møter vi ellers dette uttrykket? I forbindelse med folk som får diagnosen schizofreni. Man hører en indre stemme som byder en å gjøre ting. Men for en kunstner er det helt normal galskap, det vil si normalitet.

Vi kommer unna med det. Kniper det, kaller vi produktet vårt for en dåres forsvarstale.

Selvutleveringens alibi

Det beste og mest vanntette alibiet når man skader andre, er allikevel dette: Se, midt i djevelskapen utleverer jeg også meg selv. Er jeg ikke modig? Jeg drar ikke bare de andre ned i gjørma, jeg kaster meg ut i dritten selv, jeg ruller meg rundt med hud og hår og lommebok og mitt blødende narsisstiske hjerte.

Er det virkelig ingen risiko? Nei, overhodet ikke.

Etterlat broren din æreløs i en roman, og med litt uflaks møter du motbør hos en kritiker som har forlest seg på etikk.

Samtidig vil du bli støttet av tyve andre kritikere, til og med indignerte kritikere, i tillegg rykker hundre kolleger ut til ditt forsvar. Ikke bare det. Omsorgen vris 180 grader.

Det er ikke disse som blir utlevert i romanen det er synd på, det er forfatteren det er synd på. Slutt å grafse i forfatterens liv!

Og det vet jo alle: Det er synd på de torturerte, men det er den stakkars torturisten som har det mest vondt. Du eier høsten.

Få meg på!

Å, for et misunnelsesverdig yrke. Jeg er forfatter og intet menneskelig er meg fremmed, iallfall ingen menneskelig forbrytelse. Hva blir det neste? Mord? Ærede dommer, det er research. Godtatt, De er benådet. (Vel, akkurat det var en overdrivelse, det gikk tross alt ikke for Jack Abbott, samme hvor mye Norman Mailer priste hans skriveferdigheter.)

Hvorfor må jeg såre andre mennesker gjennom det jeg skriver?

Fordi psykiateren min har sagt det? Fordi jeg vil begå selvmord hvis jeg ikke får skrevet det? Fordi det er den eneste måten jeg kan få skapt en dyp erkjennelse i leseren på? Nei, selvfølgelig ikke.

Jeg utleverer andre mennesker, jeg tråkker over dem med piggsko, fordi jeg ønsker oppmerksomhet, jeg vil ha lesere, jeg vil høste kunstnerisk ros, jeg vil bli berømt, jeg vil bli en ny Strindberg, en ny Mykle, jeg vil kanskje til og med tjene penger, jeg vil i det hele tatt ha alt lys på meg. Koste hva det koste vil.

Hvis noen fremdeles ikke har skjønt det, skal de få det i klartekst her:

Vi forfattere kan ha 120.000 ord i vårt vokabular, men ordet omsorg finnes ikke der.

Jeg er Den fryktløse kunstner, med min egen samvittighet som kompass – og på dette kompasset står det «Meg selv» i alle himmelretninger. Vi kunstnere tilhører er en egen rase av egoistiske, hensynsløse, hyklerske vesener som bebor en smal og velsignet vernet stripe, vest for Eden.

Vi er pr-kåte, grenseløst selvopptatte og vår brutalitet kjenner ingen grenser. Vi er jordens avskum, vi er jordens salt. Vi eier ikke moral, vi blir elsket.

Én Ingunn Økland betyr heldigvis ingen svanesang for det som kalles autofiksjon eller virkelighetslitteratur. Aldri har en sheriff vært mer ensom i et lovløst område.

Ingenting kan stoppe oss. Minst av alt den etikk som gjelder for alle andre.

Jeg er kunstner, for faen. Få meg på.

