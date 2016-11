Vi må gjøre det Trump ikke gjør: Lytte til dem vi ikke forstår | Halfdan Ullmann Tøndel

Donald Trump tvitrer om demonstrantene som har vært ute i gatene i USA de siste dagene.

Han sier de er profesjonelle demonstranter, egget av mediene, han skriver at dette er urettferdig.

Det er en skummel start.

Folk pustet lettet ut etter det som var en forsonende vinnertale, men allerede nå begynner den kommende presidenten Trump å ligne på kandidaten Trump: Alle som går imot ham er idioter, all motstand er urettferdig.

Trumps ord vil alltid bli hørt fordi han er USAs president, ordene betyr noe, vi kan ikke ignorere dem, og jeg er livredd.

Planter ideer i hodet på folk

For unge jenter og kvinner, homofile, muslimer, afroamerikanere, mexicanere, migranter av alle slag – og hvite menn.

USAs neste president, Donald Trump, ytrer meninger som ikke bare støter og krenker og skremmer så ufattelig mange mennesker og grupper, han planter ideer i hodet på folk.

Hans manglende forståelse for, og nysgjerrighet på, klimaspørsmål er et kapittel for seg.

Jeg sitter ved siden av søsteren min på 12 år, det er dagen etter dagen, og hun har våknet opp til at en mann som sier han kan ta kvinner i skrittet så lenge man er berømt, en som mobber funksjonshemmede og som har hevdet at han vil nekte en hel verdensreligion adgang til USA, kan bli og er blitt verdens mektigste mann.

NORSK FILMINSTITUTT

Motløsheten treffer meg, hva skal jeg si, liksom? «Alle menn er ikke sånn». «Nei, men han er sånn, og han er presidenten i USA».

Må ta hverandre på alvor

Vi undervurderte Trumps velgere, dette var enkle folk, sa vi. Rasister, kvinnehatere, sexister, homofober, sinte hvite menn. Mediene viste oss videoklipp av Trump-gærninger som ropte «Burn that witch!», Ku Klux Klan som offentlig støttet Trump.

Men nesten 60 millioner amerikanere stemte på Trump. 60 millioner!

Og, ja, skremmende mange av hans velgere passer nok en eller flere av beskrivelsene over, men skremmende mange gjør ikke det.

Skremmende mange anstendige mennesker har stemt på ham. Skremmende mange anstendige mennesker lar seg lokke av lignende populistiske strømninger i Europa.

Hvem er disse menneskene? Hva er det de vil si?

Jeg trenger å forstå dem. Jeg trenger at vi tar hverandre på alvor.

Fattigdom og rusmisbruk

Forfatter J.D. Vance har fått oppmerksomhet for sin selvbiografiske bok «Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis». Han beskriver sin egen oppvekst i Middletown, Ohio, i det etter hvert så omtalte Rustbeltet.

Han skildrer et liv blant fattige, hvite amerikanere. Mennesker som har gått fra middelklasse til fattigdom og rusmisbruk i løpet av altfor kort tid. Jobbene minker og desperasjonen stiger.

Noe av det dummeste Hillary Clinton kunne gjøre, var å plassere halvparten av Trumps velgere i en «basket of deplorables», en gjeng elendige folk

Han forteller om gode, omsorgsfulle mennesker som føler seg glemt, og som i den glemselen har skapt et samfunn som lider av det han kaller kognitiv dissonans: En ødelagt forbindelse mellom den verden de ser og de verdiene de ser opp til. Der frustrasjonen over eliten, over alt og alle som har gått imot dem, er så altoppslukende at de glemmer å se seg selv i det hele.

Trump har snakket direkte til disse menneskene. Og noe av det dummeste Hillary Clinton kunne gjøre, var å plassere halvparten av Trumps velgere i en «basket of deplorables», en gjeng elendige folk. Da distanserte hun seg ytterligere fra dem hun skulle ha hørt på, dem hun trengte å nå. (Hvis man hørte hele talen, så tok hun seg riktignok inn igjen, men ord betyr noe.)

Avfeies som de elendige

Obama begikk kanskje den samme feilen i 2008 da han definerte omtrent hele den hvite underklassen som en gruppe som bare vil tviholde på våpnene sine, religion og fremmedfrykt.

J.D. Vance skriver at til tross for at Obama hadde de beste intensjoner med talen sin den gangen, så manglet den en form for empati. Vance stiller spørsmålet: «Where does blame stop and sympathy begin?»

Filmskaper David Lynch sa «You don’t have to suffer to show suffering, you just have to understand it». Så lenge kunstnere, formidlere, foreldre, storesøsken, lærere og alle andre fortsetter å avfeie Trump-velgerne som de elendige, så kommer vi oss aldri ut av den skremmende bølgen, splittelsen, som sprer seg over hele verden.

For er vi ikke oppmerksomme på at mennesker stemmer på Trump av mer sammensatte årsaker enn rasisme og kvinnehat, anerkjenner vi heller ikke potensial som ligger hos ulike menneskegrupper.

Nytt språk for oppmerksomhet

Den irsk-engelske forfatteren og filosofen Iris Murdoch, som døde i 1999, skrev om nødvendigheten av det hun kalte et «kjærlig og oppmerksomt blikk» på verden.

Min søster på 12 år godtar ikke verden slik den er blitt, og da gjør ikke jeg heller det

Moral er til syvende og sist ikke et spørsmål om å ville eller ikke ville, mente hun, men om oppmerksomhet. Å kunne se seg rundt og legge merke til. Å ikke vite på forhånd.

Murdoch er kjent for ordene: «We need a new vocabulary of attention». Vi trenger et nytt språk for oppmerksomhet.

Poenget er vel å gjøre det Trump ikke gjør: Lytte til dem vi ikke forstår.

Lewis Sinclair skrev i 1934 (under fascismens fremmarsj i verden) en satirisk roman om en maktsyk høyrepopulist som plutselig ble president i USA. Han lovet å gjenskape USA til et land med velstand og storhet.

Boken het: «It can´t happen here». Det kunne det. Og det gjorde det.

Jeg ser på lillesøsteren min og tenker fremdeles på hva jeg skal si til henne. Hun er imidlertid i full gang med å si masse selv. Hun legger ut flere bilder på Instagram med teksten: «To us youths. It´s time to stand together» etterfulgt av et regnbueflagg og et amerikansk flagg.

Min søster på 12 år godtar ikke verden slik den er blitt, og da gjør ikke jeg heller det.

