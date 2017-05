EU er sterkere enn May tror | Frank Rossavik

Nylig skrev den britiske statsministeren ut nyvalg til Underhuset 8. juni. Meningsmålingene tydet da på at dette ville bli et av de kjedeligste valgene i et demokratisk land noensinne: May og hennes konservative parti lå et hav foran det britiske arbeiderpartiet, Labour, og dets radikale leder Jeremy Corbyn.

I løpet av kort tid har situasjonen endret seg, ikke dramatisk, men nok til at forløpet ikke lenger er like opplagt. På sine beste målinger er Labour nå «kun» 11–13 prosentpoeng bak Det konservative partiet.

Noe av endringen skyldes nok at velgerne nå har fått tenkt seg litt om. Labour og sentrumspartiet LibDem kom dessuten raskt ut av startgropene da statsministeren varslet nyvalget. Corbyn kunne score poenger blant annet da May i seierssikker arroganse sa nei til å møte andre partiledere i tv-debatter.

Blandede økonomitall

Ferske tall for britisk økonomi viser – overraskende for mange – at veksttakten er halvert siden i fjor høst. Dette kan tolkes som at utsiktene til britisk uttreden av EU begynner å slå inn og er mat for opposisjonen.

På den annen side viser nye tall også overraskende sterk vekst i Storbritannias industriproduksjon, noe regjeringen vil bruke. Bildet er altså uklart.

Viktigere på kort sikt er den saftige lekkasjen i Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) fra en arbeidsmiddag i London 26. april mellom Theresa May og en delegasjon fra Brussel, ledet av Kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Møtet skulle forberede forhandlingene om skilsmisse mellom EU og Storbritannia, men da Juncker forlot statsministerboligen i Downing Street nummer ti, skal han ha bemerket at han nå var «ti ganger så skeptisk som før middagen».

May dummet seg ut

Kommisjonens president vurderer nå, ifølge lekkasjen, utsiktene til å oppnå enighet mellom Storbritannia og EU om betingelsene for utmelding som «mindre enn femti prosent». Bokstavelig og formelt kan det bety at skilsmissen ikke blir noe av i det hele tatt. I realiteten vil saken få en politisk løsning, og Juncker er ikke den som i siste instans bestemmer.

Bak lekkasjen står åpenbart folk fra EU-siden. May var raskt ute med å kalle historien for «sladder». Med mindre man tror kvalitetsavisen FAZ slurver stygt, er bildet likevel klart: May undervurderer hvor vanskelige forhandlingene vil bli.

Ikke bare det, May skal under middagen ha fremstått som om hun ikke kjente til EUs forhandlingsposisjoner eller ikke tok dem alvorlig.

Overraskende EU-enighet

EU krever at britene betaler en stor regning for inngåtte forpliktelser landet vil trekke seg fra. Britene sier nei. Britene krever at forhandlingene om Storbritannias fremtidige forhold til EU skal starte tidlig, og gå parallelt med dem om skilsmisse. EU sier nei.

Listen over diametralt motsatte utgangspunkt er lang.

Theresa May har trolig spekulert i at splittelse på EU-siden vil gjøre det mulig for henne å få viljen sin i ganske stor grad.

I stedet har de øvrige 27 medlemslandene i EU overrasket de fleste – og ikke minst London – ved å stå samlet om en strategi. Et toppmøte i Brussel nylig om denne strategien endte i enighet på rekordtid.

Det er egentlig ikke så rart. De 27 har sterke felles interesser i å holde en tøff linje overfor britene. Når britene i tillegg prøver å opptre bryskt og arrogant, blir de noe så kjærkomment som en samlende, ytre fiende.

May taper neppe

Tiden er ikke inne for å spå om sluttspillet mellom EU og Storbritannia. Det ligger langt frem i tid. Tilnærminger vil måtte skje. EU kan vanskelig regne med å få flere titalls milliarder pund i «skilsmisseavgift» uten at britene vet noe om hvordan deres fremtidige forhold til EU blir. Parlamentet i London må tross alt vedta utbetalingen.

Underhusvalget, derimot, det er like om hjørnet. Snart er det ett år siden et flertall av britene stemte for at landet skal forlate EU. Hva tenker velgerne om en statsminister som – ifølge lekkasjen fra den famøse middagen hun var vertskap for – ennå ikke har skjønt situasjonen hun står i?

Labour er neppe i stand til å vinne valget, men Theresa May kan dumme seg ut ved å gjøre det mye svakere enn ventet.

