Aftenposten mener: Behov for ny gjennomgang av Kielland-ulykken

Havariet av plattformen «Alexander L. Kielland» er norgeshistoriens største olje- og gassulykke. 123 menn døde. 89 overlevde. 30 ble aldri funnet.

Et omfattende journalistisk arbeid av Stavanger Aftenblad har ført til at ny informasjon om ulykken fra 1980 er kommet frem.

Avisen har fått innsyn i dokumenter som ikke er offentliggjort i Norge. Der har journalistene funnet informasjon som tyder på at norske aktører hadde mer ansvar for havariet enn det som tidligere har vært kjent.

LES DOKUMENTAREN: Kiellands dype hemmelighet: Vet vi egentlig hvorfor katastrofen skjedde? Forteller den offisielle norske forklaringen egentlig hele sannheten?

To ulike versjoner

Den norske granskningskommisjonen konkluderer med materialtretthet og utmattingsbrudd som årsak til ulykken. En mindre kjent fransk granskningskomité peker imidlertid på bruken av plattformen som det avgjørende.

Disse to forklaringene er blitt målt opp mot hverandre i et søksmål reist av Phillips Petroleum og de tilknyttede forsikringsselskapene mot det franske verftet som lagde plattformen.

Søksmålet ble reist i 1981 og endte i et hemmelig forlik i 1991. Saksøker krevde 700 millioner kroner, men fikk bare et beløp som tilsvarer opptil 6,5 millioner kroner, målt etter dollarkursen i 1991.

Den norske advokaten Georg Scheel, som representerte forsikringsselskapene, bekrefter til Stavanger Aftenblad at resultatet i praksis betydde at de tapte saken.

Krav om ny gransking

Flere har reagert etter Stavanger Aftenblads avsløringer. Fagforeningen Safe ønsker en ny gransking, det samme gjør tidligere statsminister Kåre Willoch.

Forskerne Hans-Jørgen Wallin Weihe og Marie Smith-Solbakken skriver i fredagens Aftenposten at involverte holdt tilbake informasjon på grunn av frykt for sanksjoner. Forskerne vil derfor også ha en ny gransking.

Kåre Willoch, som var statsministeren som besluttet at Kielland-plattformen skulle senkes, støtter kravet om ny gransking av ulykken.

Også fagforeningen SAFE vil ha ny gransking.

Mer lærdom å hente

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) avviser å se på saken på ny fordi hun mener at det ikke er kommet frem nye opplysninger som gir grunnlag for å se på saken igjen.

Det at det finnes forskjellige versjoner av årsakssammenhengen bak ulykken, må regnes som substansielle nye opplysninger. Den siste uken har vist at det er en sjanse for at ikke hele sannheten er kommet frem, og at det fremdeles kan være mer lærdom å hente.

Derfor bør Regjeringen tenke seg om en gang til og åpne for å se på ulykken på ny. Havariet er fremdeles et traume i norsk historie. De etterlatte og Olje-Norge har krav på å få vite hva som gikk galt.

