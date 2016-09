Aftenposten mener: Beklagelig at TTIP er i motvind

BRYAN WOOLSTON / X03629

Den transatlantiske handels- og investeringsavtalen (TTIP) er i krise. Motsetningene er store både innad i EU og mellom EU og USA. Avtalen blir neppe ferdigforhandlet i år, slik planen var.

Kanskje blir den aldri noe av. En seier for proteksjonisten Donald Trump i det amerikanske presidentvalget kan bli den siste spikeren i kisten. Også Hillary Clinton har i det siste uttalt seg negativt om TTIP, men ikke like tydelig.

Utviklingen er beklagelig. Å bygge ned barrierene for handel og investeringer har potensielt stor positiv effekt for økonomien på begge sider av Atlanterhavet. Hvis prosessen ikke lykkes, vil det glede Kina og andre konkurrenter.

Frihandel i miskreditt

I og for seg er det ingen ulykke om prosessen forskyves inn i 2017. Det er viktigere å få en god avtale på plass enn å få den fort. Når det er motstand mot TTIP, har det selvsagt også konkrete grunner. For eksempel frykter mange at store selskaper vil få for stor makt på statenes bekostning. Det finnes også bekymring for forbruker- og miljøstandarder.

Men lite tyder på TTIP vil svekke standarder eller redusere statenes makt på vitale områder. Motstanden handler vel så mye om en allmenn motvilje mot frihandel som sådan. Den bidro til flertall for britisk utmeldelse av EU og til Trumps seier i Det republikanske partiets nominasjonsprosess.

Den bidrar nå til at tyske og franske politikere kommer med utspill mot TTIP, noe som henger sammen med at det stunder mot valg også i EUs to største land.

Europa kan tape

Folkelig motstand må tas hensyn til, uansett årsak. Det fortvilende er at så mye kan gå tapt i prosessen. EUs frihandelsavtale med Ukraina havnet på et blindspor som følge av en underlig folkeavstemning i Nederland. Unionens frihandelsavtale med Canada er til godkjenning i de nasjonale parlamentene, og det er ikke sikkert den går gjennom.

Nettopp handelspolitikken har vært en av EUs sterke sider. Det er den ikke lenger. Vondt kan bli verre dersom TTIP virkelig havarerer, mens den fremforhandlede frihandelsavtalen mellom USA og 11 stillehavsland (TPP) blir endelig godkjent. Disse 12 landene står for 40 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt.

Et Europa plaget av tiltakende nasjonalisme og proteksjonisme kan bli spilt ut over sidelinjen.

