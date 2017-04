Den første valgomgangen i Frankrike ble ikke uventet et politisk jordskjelv. Nå er det om å gjøre at Emmanuel Macron klarer å fullføre løpet og vinner den avgjørende valgomgangen 7. mai.

Ingen av de store partiene på høyre- og venstresiden kom videre til annen runde. Det er første gang dette skjer siden Charles de Gaulle etablerte den femte republikk i 1958, og sier alt om hvilket braknederlag dette valget er for det etablerte partisystemet.

Benoit Hamon fra Sosialistpartiet, partiet til avtroppende president Francois Hollande, fikk katastrofale 6.3 prosent. Den konservative Francois Fillon gjorde det bedre og fikk knapt 20 prosent, men velgernes budskap er likevel klinkende klart. De har mistet troen på at de gamle, etablerte partiene har noen løsning på Frankrikes problemer, et land som har stagnert økonomisk i 30 år, der sosiale motsetninger skjerpes og hvor arbeidsløsheten blant ungdom er på ca 25 prosent.

Christophe Ena / TT / NTB Scanpix

Gode sjanser for Macron

Marine Le Pen fra det høyrepopulistiske Nasjonal Front gjorde sitt beste valg noensinne, men havnet drøyt to prosentpoeng bak Macron. Nå står valget mellom disse to «endringskandidatene».

Flere av taperne, blant dem Fillon, stiller seg nå bak Macron. Det øker hans vinnersjanser drastisk.

Le Pen kan likevel ikke avskrives. Frankrike har opplevd mange, alvorlige terrorangrep de siste årene, og et nytt kan komme. Det vil kunne utløse uberegnelige stemningsbølger og gi Le Pen vind i seilene.

Klare alternativer

Valget 7. mai kommer til å stå mellom usedvanlig klare alternativer. EU-entusiasme kontra sterk EU-skepsis, internasjonalisme mot nasjonalisme, liberalisme mot proteksjonisme, en visjon om åpenhet mot verden kontra et budskap om at Frankrike står sterkest alene.

Det er et valg som burde være enkelt for de franske velgerne. Den fremmedfrykt og nasjonalisme Le Pen målbærer, er det motsatte av den fornyelse Frankrike trenger.

Har klart å vitalisere

Macron er en ung, nesten uprøvet politiker. Den tidligere økonomiministeren fra Sosialistpartiet er vanskelig å plassere. Han omtales ofte som en sentrumskandiat, men går nå til valg på en svært markedsorientert økonomisk politikk.

Han har praktisk talt ingen partiorganisasjon i ryggen, og det gir en sårbarhet som kan bli skjebnesvanger allerede ved parlamentsvalget i juni. Macrons bevegelse må gjøre det godt for at han skal kunne bli en noenlunde effektiv president.

Hans seier søndag er likefullt en milepæl. Den viser at velgerne kan vende ryggen til de etablerte partiene, men uten at de omfavner populistiske ytterpunkter. Det gir håp både for Frankrike og Europa.