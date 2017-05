Aftenposten mener: Boikott mot Israel er symbolpolitikk fra LO

LOs nyvalgte leder Hans Christian Gabrielsen advarte mot vedtaket, men flertallet på LO-kongressen stemte ham ned. LO går nå inn for økonomisk , kulturell og akademisk boikott av Israel. Det er et symbolvedtak fordi det aldri vil bli norsk politikk. Men det er også et symbolvedtak fordi det ikke vil påvirke saken i riktig retning, selv om det skulle blitt norsk politikk.

Boikott er et virkemiddel som har vært brukt, og brukes, med varierende grad av suksess. Et av favoritteksemplene for boikottforkjemperne er boikotten mot Sør-Afrikas apartheidregime. Boikotten bidro til å svekke regimet og til å skape intern forståelse for behovet for samfunnsendringer.

Konflikten mellom Israel og palestinerne er mer kompleks. Det er lett å sympatisere med frustrasjonen over den fastlåste situasjonen og okkupasjonen. Hvert eneste steg fremover synes å ende med to steg tilbake. Optimistene har dårlige dager. Det er bare å følge bosetningspolitikken for å skjønne hvorfor.

Likevel, det lille som har kommet av tilnærming og fremskritt har skjedd som følge av dialog mellom partene. Dialogen har kommet som følge av langvarig innsats på flere nivå fra andre land, deriblant Norge, overfor begge sider. Det finnes også mange stemmer innad i Israel - som er et demokrati, med dets muligheter for å ytre uenighet - som ønsker en annen politikk overfor palestinerne. Det er en feilvurdering å tro at deres stemmer styrkes av en omfattende boikott, som blant annet vil gjøre det umulig å ha akademiske og kulturelle smarbeidsprosjekter med israelere. Det er også vanskelig å se hvordan et Norge som gjør seg irrelevant i konflikten gagner palestinernes kamp. Vedtakets viktigste funksjon er å gjøre dem som vedtar det fornøyde med eget ståsted, uten at det påvirker saken positivt. Det er definisjonen på et symbolvedtak.

LO er en demokratisk organisasjon, som selvsagt vedtar hva den vil. Men det er også en organisasjon med særlig tette bånd til Arbeiderpartiet. LO har faste plasser i partiets sentralstyre, som også utgjorde partiets programkomite i år. Partiet, som kun unntaksvis problematiserer noe som kommer fra LO, kan sitte i regjering fra høsten. Nå har Arbeiderpartiet vært krystallklar i reaksjonen på vedtaket, og slått fast at dette ikke er, eller kommer til å bli, arbeiderpartipolitikk. Hvis flertallet i LO mener at denne typen symbolmarkeringer er et fornuftig bidrag til endringer, kan det bli nødvendig for Ap å markere avstand oftere.