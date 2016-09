Aftenposten mener: Clinton er den eneste egnede

Rundt 84 millioner amerikanere så Hillary Clinton og Donald Trump i presidentvalgkampens første av tre dueller. Det er ny rekord. Tallet inkluderer dessuten ikke dem som så debatten utenfor eget hjem, for eksempel på bar eller fest hos venner, eller dem som så utdrag i ettertid.

Trolig har de aller fleste av USAs 146 millioner registrerte velgere fått med seg hele eller deler av duellen.

Clinton vant, uten tvil. Hun kunne sakene, holdt en verdig stil, var blid når hun kunne og alvorlig når hun måtte – alt i motsetning til Trump. De fleste ekspertene er enige. En meningsmåling CNN fikk gjennomført, viser at et stort flertall av velgerne også er det.

Angrep best

Clinton angrep også Trump mer effektivt enn han angrep henne. Et godt eksempel kom da debatten handlet om hennes skjødesløse private omgang med offisiell epostkorrespondanse da hun var utenriksminister. Saken uroer mange velgere, men Trump slapp henne raskt av kroken. I stedet rotet han seg ut i et svakt forsvar mot hennes angrep på at han ikke offentliggjør sine selvangivelser.

Kun på noen få felt, for eksempel da kandidatene diskuterte handelspolitikk, fikk Trump inn gode poenger.

Siden kontrasten mellom kandidatene var så stor, kan man tenke seg at debatten også får merkbare utslag på oppslutningen deres. Men her er det viktig ikke å vente for mye.

Trend for Trump

Mange velgere har alt bestemt seg og påvirkes neppe av det de så mandag kveld. Debatter i valgkampens senere faser er primært til for tvilere, og de er tross alt ikke så mange. Det er mulig at Clinton får et løft på to eller tre prosentpoeng når de neste målingene kommer, men det viktigste for henne er å bryte en negativ trend.

Clinton ledet klart tidlig i valgkampen. I det siste har Trump kommet sterkere. Det samme gjelder for målingene av hvor godt folk liker kandidatene. Begge har lenge hatt dårlige tall, men inntil nylig lå hun tross alt en del bedre an. Nå er de nesten side om side også her.

Selv om Clinton har beholdt en knapp ledelse på målingene over planlagt stemmegivning, omtrent 46 mot 44 prosent, har pilene snarere pekt mot seier for Trump. For USAs og verdens del er det å håpe at de nå snur, men det er ikke sikkert debatten virker sterkt nok. I neste debatt, søndag 9. oktober, kan han dessuten ha lært av sine feil i den første.

