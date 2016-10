Aftenposten mener: Den humanitære pausen i Aleppo må forlenges

Bombene har endelig sluttet å falle over Aleppo i Syria – for denne gang. Russland har lovet en «humanitær pause» i kampene.

Det har vært meldinger om brudd på våpenstillstanden, men lokale sivile grupper har like fullt klart å evakuere deler av befolkningen til tryggere steder i byen og til opprørskontrollerte Idlib.

Fremtiden for Aleppo er svært usikker, men det er lite trolig at Russland og Syrias president Bashar al-Assad ville ha tillatt en stillstand hvis de ikke følte at de hadde kontroll på sentrale områder av byen.

Markeres med kirkeklokker

Pausen er etterlengtet etter en måned med bombing, isolasjon og utsulting av lokalbefolkningen i Aleppo.

Ifølge FN har det vært det verste angrepet på byen i den mer enn fem år lange krigen. Nesten 500 mennesker er blitt drept og over 2000 er såret.

Det nådeløse angrepet har skapt reaksjoner også her hjemme. Klokken 13 søndag skal alle landets kirkeklokker ringe for ofrene i Syria og Irak.

Samtidig gjennomføres årets TV-aksjon til inntekt for Røde Kors. Pengene som samles inn, går blant annet til organisasjonens arbeid i Syria.

Ny fase

Offensiven mot Aleppo skaper oppsikt på grunn av brutaliteten. Angrepet har også innledet en ny fase i det diplomatiske arbeidet for en løsning i Syria.

I månedene frem mot angrepet på Aleppo, hadde USA og Russland – ledet av landenes utenriksministere – tatt viktige skritt fremover i diplomatiet.

Denne fremgangen synes å være satt i revers. Russlands nådeløse angrep på Aleppo førte først til at USA demonstrativt trakk seg fra forhandlingsbordet.

I disse dager diskuterer også topplederne i EU om russerne skal straffes med sanksjoner.

Vanskelig å straffe

Russlands president Vladimir Putin balanserer hele tiden hva han må gi i det diplomatiske arbeidet mot hvor mye brutal makt han kan bruke på slagmarken.

Det kan han gjøre fordi det er vanskelig å isolere Russland fra den videre prosessen i Syria. En løsning virker uoppnåelig uten at Putin bruker sin innflytelse overfor Assad.

Dermed er verdenssamfunnet i den posisjonen at en millionby som Aleppo kan isoleres og bombes i over en måned, uten at det får reelle konsekvenser for landet som kontrollerer bombeflyene.

Førsteprioritet for partene i Syria-krigen må være at det blir en reell stillstand i angrepene på bakken.

Deretter må det diplomatiske arbeidet fortsette med Russland rundt bordet – selv om det skjer med en bitter ettersmak.