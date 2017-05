Aftenposten mener: Det offentlige må bruke sin innkjøpsmakt

Oslo kommune, i likhet med en rekke andre offentlige byggherrer, har en lite ærerik historie når det kommer til å forhindre grov arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen. Det er ikke mange år siden Arbeidstilsynet rapporterte at en litauer bygget barnehage for 17 kroner timen for Oslo kommune. Operaen i Bjørvika og Konserthuset i Stavanger er også reist blant annet ved hjelp av underbetalt utenlandsk arbeidskraft.

Etter hvert som problemet har kommet høyere opp på dagsordenen, er kontrollen med og tiltakene mot en bransje med åpenbare seriøsitetsproblemer blitt strammere. Regjeringens opprettelse av Senter mot arbeidslivskriminalitet i 2015 har vært viktig for en mer koordinert innsats mot useriøse og kriminelle aktører spesielt i byggebransjen. Det gjør at skattemyndigheter, politi, Nav og Arbeidstilsynet samarbeider tettere. Ifølge egen pressemelding har senteret avdekket 11 kriminelle nettverk, anmeldt 30 personer og avdekket over 400 millioner kroner i svart omsetning i løpet av sine to første virkeår.

Mens tilsyn og koordinert innsats er viktige virkemidler, har staten og kommunene også betydelig makt som innkjøpere. Det er derfor positivt at flere store kommuner – nå sist Oslo i forrige uke – er seg sitt ansvar bevisst og setter klare krav til bedriftene som skal jobbe for dem.

Oslo kommune bruker hvert år 13 milliarder kroner på innkjøp fra byggenæringen, rundt halvparten av hele innkjøpsbudsjettet. At en så stor aktør strammer kravene kan åpenbart virke positivt for bransjen som helhet, og lette markedsadgangen for virksomheter som driver i tråd med arbeidsmiljølov og andre regler. Med den såkalte Oslomodellen blir det krav om bruk av fast ansatte, tarifflønn mellom oppdrag dersom innleid arbeidskraft brukes, faglærte håndverkere, lærlinger, kun ett ledd i underentreprenørkjeden og gode norskkunnskaper for alle nøkkelpersoner.

På lengre sikt kan slike tiltak også bidra til å bedre rekrutteringen til bygg- og anleggsfag. Det er ikke nødvendigvis et problem at bransjen er dominert av utenlandske arbeidstagere, men det er et problem dersom organisasjonsgraden er lav, fast ansettelse blir en sjeldenhet og arbeidsforholdene går på sikkerhet og helse løs.

Så må kommunen også følge opp for å sikre at vilkårene de stiller, etterleves. Det er først og fremst her offentlige byggherrer har sviktet tidligere. Om noen jobber for 17 kroner timen er det ikke fordi kommunen ønsker slike forhold, men fordi kommunen ikke har god nok oversikt over hva som foregår på byggeplassene.