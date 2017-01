Aftenposten mener: Donald Trump kan gjøre Nord-Korea farligere

Kommunistiske og fattige Nord-Korea er trolig det verste av vår tids diktaturer. Regimet overlever på rå makt innad og ved åpenlyst å utvikle atomvåpen utad.

Diktator Kim Jong-un erklærte nettopp at landet ikke bare har atomvåpen, noe flere prøvesprengninger har bevist, men at det også er i ferd med å få atomvåpenladete langdistanseraketter som kan ramme mål så langt unna som i USA.

Donald Trump, USAs påtroppende president, svarte raskt på Twitter: «Det vil ikke skje!» Siden har mange lurt på hva han mente. Funderer han kanskje på krig?

Uvisst hvor langt

Heldigvis er det ikke enkelt å utvikle slagkraftige atomvåpen. Bombene er i seg selv vanskelige å lage. I tillegg må de gjøres små nok til å kunne monteres på raketter, uten at sprengkraften svekkes. Rakettene må dessuten være både langtrekkende og presise nok.

Hvor langt Nord-Korea er kommet, er uvisst, men det er lenge siden omverdenen tok lett på trusselen derfra. Størst er frykten naturlig nok i nabolandet, det demokratiske Sør-Korea.

USA, Russland, Kina, Japan og Sør-Korea har gjort flere forsøk på å snakke med Nord-Korea for å stanse landets atomvåpenprogram – i bytte mot bl.a. mat og sikkerhetsgarantier.

Kina har nøkkelen

En avtale langs disse linjene i 2005 ble brutt av Nord-Korea senere. I 2012 lovet landet igjen å stanse atomvåpenprogrammet, i bytte mot mat fra USA, men heller ikke da viste regimet seg pålitelig.

Nøkkellandet er Kina, Nord-Koreas eneste allierte, som likevel for en stor del har spilt på lag med resten av verden for å redusere trusselen fra det paranoide regimet.

Kinas økonomiske og politiske muskler overfor Nord-Korea er spesielt viktige fordi det ikke er lett å løse problemet militært. Atomanleggene kan neppe slås ut av hverken bomber eller spesialstyrker, i hvert fall ikke uten stor fare for at det blir avfyrt en atomrakett mot Sør-Koreas hovedstad Seoul.

Burgerdiplomati

Problemet med Trump som USAs president, er at han vil ha handelskrig med Kina og nærmest har lovet et dårligere forhold de to landene imellom. Da reduserer han sjansene for et politisk samarbeid som kan løse problemet Nord-Korea.

Slik sett er det lett å tolke Trumps Twitter-melding, så uklar den enn er, som en åpning for militær maktbruk.

Rett skal være rett: Under presidentvalgkampen sa Trump at han ville prøve å ordne opp ved å sette seg ned sammen med Kim Jong-un og spise en hamburger. Det kan han gjerne prøve, men det beste er nok å unngå handelskrigen med Kina.

